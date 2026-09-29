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Google расширяет Gemini для звонков в магазины и рестораны

Технологии&Авто
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Опция активируется командой @Call for me
Опция активируется командой @Call for me
Google объявила о расширении мобильных возможностей Gemini: ИИ-ассистент сможет звонить в магазины, рестораны и сервисные компании по поручению пользователя. Функция запускается для соответствующих пользователей в США и работает на английском языке.
Как сообщает CNET, опция активируется командой @Call for me в мобильном приложении Gemini. Ассистент может уточнить час работы заведения, наличие товара, стоимость услуги или забронировать столик в ресторане на определенное время.

Ограничение для оплат и данных

Gemini не будет совершать платежи и не будет передавать номера банковских карт. В то же время, система может сообщить собеседнику имя и контактные данные пользователя. Если для завершения заказа или бронирования необходима чувствительная информация, пользователю придется следить за расшифровкой вызова или подключиться к нему через функцию перехвата разговора.
Google также ограничила использование инструмента для обращения в экстренные службы. Для функции установлен дневной предел звонков, но компания не раскрыла его размер.

Условия доступа и реакция бизнеса

Перед началом разговора Gemini будет воспроизводить автоматическое сообщение о звонящем ИИ. Вместе с тем, взаимодействие будет зависеть от готовности компаний общаться с ассистентом.
Не известно, как функция будет работать с голосовой почтой, продолжительным ожиданием на линии или просьбой позвонить позже. Компании могут отказаться от таких звонков из-за процедуры opt-out, однако доступность этой возможности для всех бизнесов пока не уточнена.
Для использования новой возможности нужны возраст от 18 лет, смартфон Pixel 11 или более новой модели, подписка Google AI от 5 долларов в месяц, публичная бета-версия приложения Phone by Google и актуальная версия Gemini.
По материалам:
Процес
GoogleИИ
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