0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Volkswagen и Audi отзывают почти 2,9 млн авто по всему миру

Технологии&Авто
59
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Сломанный автомобиль
Сломанный автомобиль
Немецкие автопроизводители Volkswagen и Audi отзывают около 2,86 млн автомобилей по всему миру из-за потенциальной неисправности в системе вождения.
В определенных условиях коррозия может повредить крепежный болт, удерживающий рулевой механизм, и в худшем случае привести к потере контроля над автомобилем.
Об этом сообщает немецкое Федеральное управление автомобильного транспорта (KBA), пишет Euronews. В настоящее время ведомство обозначает дело как находящееся на стадии расследования, поэтому окончательная оценка ситуации еще не завершена.

В чем проблема

По данным KBA, при определенных условиях дорожная соль и другие факторы окружающей среды могут вызвать коррозию болта, который укрепляет рулевой механизм. Если повреждение будет прогрессировать, болт может сломаться, что потенциально способно привести к потере управления и повысить риск ДТП.
В кампанию отзыва попали, в частности, Audi Q3, а также Volkswagen Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran и Caddy.
Audi сообщила о проведении «профилактического отзыва» после внутренних проверок. Речь идет об автомобилях Q3, в которых установлена ​​комбинация рулевой системы и передней подрамной конструкции.
Потенциально проблемные Audi Q3 были изготовлены с 31 октября 2017 года по 23 мая 2024 года. Компания отмечает, что ремонт будет бесплатным для владельцев и продлится до одного часа.
Автомобили Volkswagen, подпадающие под отзыв, производились с 24 сентября 2013 года по 1 июля 2024 года.

Какое количество автомобилей будет затронуто

В мире потенциально проблемными являются почти 2,16 млн автомобилей Volkswagen. Из них около 900 тыс. приходится на Германию. Еще более 696 тыс. потенциально дефектных автомобилей приходится на Audi, в том числе 58 555 — в Германии.
В то же время KBA сообщило, что пока не знает о случаях повреждений или травм, связанных с этой проблемой.
Читайте также
Владельцам, которые подозревают, что их автомобиль может подвергаться отзыву, рекомендуют обратиться в авторизованный сервисный центр и проверить автомобиль по VIN-коду.
Это уже не первая масштабная сервисная кампания Volkswagen Group в текущем году. Ранее концерн отозвал почти 100 тыс. электромобилей Volkswagen Group из-за проблем с аккумуляторами. В то же время обе кампании значительно уступают по масштабу отзыва, связанному с дизельным скандалом, охватившим 8,5 млн автомобилей концерна в Европе.
По материалам:
Finance.ua
АвтоVolkswagen
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems