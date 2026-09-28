Volkswagen и Audi отзывают почти 2,9 млн авто по всему миру

Немецкие автопроизводители Volkswagen и Audi отзывают около 2,86 млн автомобилей по всему миру из-за потенциальной неисправности в системе вождения.

В определенных условиях коррозия может повредить крепежный болт, удерживающий рулевой механизм, и в худшем случае привести к потере контроля над автомобилем.

Об этом сообщает немецкое Федеральное управление автомобильного транспорта (KBA), пишет Euronews. В настоящее время ведомство обозначает дело как находящееся на стадии расследования, поэтому окончательная оценка ситуации еще не завершена.

В чем проблема

По данным KBA, при определенных условиях дорожная соль и другие факторы окружающей среды могут вызвать коррозию болта, который укрепляет рулевой механизм. Если повреждение будет прогрессировать, болт может сломаться, что потенциально способно привести к потере управления и повысить риск ДТП.

В кампанию отзыва попали, в частности, Audi Q3, а также Volkswagen Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran и Caddy.

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Audi сообщила о проведении «профилактического отзыва» после внутренних проверок. Речь идет об автомобилях Q3, в которых установлена ​​комбинация рулевой системы и передней подрамной конструкции.

Потенциально проблемные Audi Q3 были изготовлены с 31 октября 2017 года по 23 мая 2024 года. Компания отмечает, что ремонт будет бесплатным для владельцев и продлится до одного часа.

Автомобили Volkswagen, подпадающие под отзыв, производились с 24 сентября 2013 года по 1 июля 2024 года.

Какое количество автомобилей будет затронуто

В мире потенциально проблемными являются почти 2,16 млн автомобилей Volkswagen. Из них около 900 тыс. приходится на Германию. Еще более 696 тыс. потенциально дефектных автомобилей приходится на Audi, в том числе 58 555 — в Германии.

В то же время KBA сообщило, что пока не знает о случаях повреждений или травм, связанных с этой проблемой.

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Владельцам, которые подозревают, что их автомобиль может подвергаться отзыву, рекомендуют обратиться в авторизованный сервисный центр и проверить автомобиль по VIN-коду.