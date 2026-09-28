Volkswagen и Audi отзывают почти 2,9 млн авто по всему миру

Немецкие автопроизводители Volkswagen и Audi отзывают около 2,86 млн автомобилей по всему миру из-за потенциальной неисправности в системе вождения.
В определенных условиях коррозия может повредить крепежный болт, удерживающий рулевой механизм, и в худшем случае привести к потере контроля над автомобилем.
Об этом сообщает немецкое Федеральное управление автомобильного транспорта (KBA), пишет Euronews. В настоящее время ведомство обозначает дело как находящееся на стадии расследования, поэтому окончательная оценка ситуации еще не завершена.
В чем проблема
По данным KBA, при определенных условиях дорожная соль и другие факторы окружающей среды могут вызвать коррозию болта, который укрепляет рулевой механизм. Если повреждение будет прогрессировать, болт может сломаться, что потенциально способно привести к потере управления и повысить риск ДТП.
В кампанию отзыва попали, в частности, Audi Q3, а также Volkswagen Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran и Caddy.
Audi сообщила о проведении «профилактического отзыва» после внутренних проверок. Речь идет об автомобилях Q3, в которых установлена комбинация рулевой системы и передней подрамной конструкции.
Потенциально проблемные Audi Q3 были изготовлены с 31 октября 2017 года по 23 мая 2024 года. Компания отмечает, что ремонт будет бесплатным для владельцев и продлится до одного часа.
Автомобили Volkswagen, подпадающие под отзыв, производились с 24 сентября 2013 года по 1 июля 2024 года.
Какое количество автомобилей будет затронуто
В мире потенциально проблемными являются почти 2,16 млн автомобилей Volkswagen. Из них около 900 тыс. приходится на Германию. Еще более 696 тыс. потенциально дефектных автомобилей приходится на Audi, в том числе 58 555 — в Германии.
В то же время KBA сообщило, что пока не знает о случаях повреждений или травм, связанных с этой проблемой.
Владельцам, которые подозревают, что их автомобиль может подвергаться отзыву, рекомендуют обратиться в авторизованный сервисный центр и проверить автомобиль по VIN-коду.
Это уже не первая масштабная сервисная кампания Volkswagen Group в текущем году. Ранее концерн отозвал почти 100 тыс. электромобилей Volkswagen Group из-за проблем с аккумуляторами. В то же время обе кампании значительно уступают по масштабу отзыва, связанному с дизельным скандалом, охватившим 8,5 млн автомобилей концерна в Европе.