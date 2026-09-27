В августе украинцы приобрели 6,5 тыс. подержанных легковушек в возрасте до 5 лет, ввезенных из-за границы. Всего за месяц украинский автопарк пополнился 20,7 тыс. легковушек с пробегом, так что 31% автомобилей из этого количества были в возрасте до 5 лет. Об этом сообщили в «Укравтопроме». Наибольшую долю среди импортируемых подержанных автомобилей в возрасте до 5 лет составили бензиновые модели — 40%. Еще 36% пришлось на электромобили, 19% - на гибриды, 4% - на дизельные автомобили и 1% - на машины с ГБО. Самой популярной моделью среди подержанных авто в возрасте до 5 лет стала Tesla Model Y — в августе украинцы приобрели 473 таких автомобиля. ТОП-10 подержанных авто в возрасте до 5 лет в Украине., Инфографика создана с помощью ИИ Ранее Finance.ua писал, что в августе украинский авторынок пополнили почти 4,7 тыс. подержанных легковых автомобилей из США. Это на 8% меньше, чем за аналогичный месяц в прошлом году. Средний возраст подержанных автомобилей из США, приобретенных украинцами в августе, составил 5,7 года. В пятерку самых популярных подержанных «американцев» с пробегом вошли: Tesla Model Y — 484 автомобиля; Tesla Model 3 — 471; Ford Escape — 408; BMW X3 — 306; Nissan Rogue — 266. Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом. Finance.ua / Все новости / Технологии&Авто / ТОП-10 самых популярных подержанных авто в возрасте до 5 лет в Украине