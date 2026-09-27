ТОП-10 самых популярных подержанных авто в возрасте до 5 лет в Украине

В августе украинцы приобрели 6,5 тыс. подержанных легковушек в возрасте до 5 лет, ввезенных из-за границы. Всего за месяц украинский автопарк пополнился 20,7 тыс. легковушек с пробегом, так что 31% автомобилей из этого количества были в возрасте до 5 лет.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

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Наибольшую долю среди импортируемых подержанных автомобилей в возрасте до 5 лет составили бензиновые модели — 40%.

Еще 36% пришлось на электромобили, 19% - на гибриды, 4% - на дизельные автомобили и 1% - на машины с ГБО.

Самой популярной моделью среди подержанных авто в возрасте до 5 лет стала Tesla Model Y — в августе украинцы приобрели 473 таких автомобиля.

ТОП-10 подержанных авто в возрасте до 5 лет в Украине., Инфографика создана с помощью ИИ

Ранее Finance.ua писал , что в августе украинский авторынок пополнили почти 4,7 тыс. подержанных легковых автомобилей из США. Это на 8% меньше, чем за аналогичный месяц в прошлом году.

Средний возраст подержанных автомобилей из США, приобретенных украинцами в августе, составил 5,7 года.

В пятерку самых популярных подержанных «американцев» с пробегом вошли: