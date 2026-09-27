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ТОП-10 самых популярных подержанных авто в возрасте до 5 лет в Украине

Технологии&Авто
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Tesla Model Y
Tesla Model Y
В августе украинцы приобрели 6,5 тыс. подержанных легковушек в возрасте до 5 лет, ввезенных из-за границы. Всего за месяц украинский автопарк пополнился 20,7 тыс. легковушек с пробегом, так что 31% автомобилей из этого количества были в возрасте до 5 лет.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Наибольшую долю среди импортируемых подержанных автомобилей в возрасте до 5 лет составили бензиновые модели — 40%.
Еще 36% пришлось на электромобили, 19% - на гибриды, 4% - на дизельные автомобили и 1% - на машины с ГБО.
Самой популярной моделью среди подержанных авто в возрасте до 5 лет стала Tesla Model Y — в августе украинцы приобрели 473 таких автомобиля.
ТОП-10 подержанных авто в возрасте до 5 лет в Украине.
ТОП-10 подержанных авто в возрасте до 5 лет в Украине., Инфографика создана с помощью ИИ
Ранее Finance.ua писал, что в августе украинский авторынок пополнили почти 4,7 тыс. подержанных легковых автомобилей из США. Это на 8% меньше, чем за аналогичный месяц в прошлом году.
Средний возраст подержанных автомобилей из США, приобретенных украинцами в августе, составил 5,7 года.
В пятерку самых популярных подержанных «американцев» с пробегом вошли:
  1. Tesla Model Y — 484 автомобиля;
  2. Tesla Model 3 — 471;
  3. Ford Escape — 408;
  4. BMW X3 — 306;
  5. Nissan Rogue — 266.
По материалам:
Finance.ua
АвтоАвторынок УкраиныПодержанные автоУкравтопром
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