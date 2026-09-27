В Apple объяснили, почему iPhone Duo получил необычный широкоформатный дизайн
Компания Apple недавно представила свой первый складной смартфон под названием iPhone Duo. В отличие от большинства «книговидных» моделей на рынке, новинка получила гораздо более широкие пропорции. В Apple дали объяснение, почему был выбран такой формат.
Об этом пишет британское издание GQ.
Представители компании сообщили, что это решение было продиктовано стремлением создать устройство, напоминающее обычный блокнот.
Директор по дизайну Apple Молли Андерсон отметила, что главная идея заключалась в воспроизведении знакомого ощущения: блокнот остается компактным в закрытом виде, но открываясь, предлагает гораздо больше пространства. Конкретно такую концепцию компания решила воплотить в iPhone Duo.
По данным GQ, пропорции смартфона базируются на международном бумажном формате серии А. Письма формата А4, А5 или А6 сохраняют одинаковое соотношение сторон при сборке пополам.
Исходя из этого принципа, Apple стремилась обеспечить максимально похожую форму устройства как в закрытом, так и в открытом виде.
Вице-президент Apple по дизайну интерфейса Стив Лемэй добавил, что компания хотела избежать ощущения перехода к совершенно другому продукту после раскрытия смартфона.
Большой экран должен расширять привычный опыт пользования iPhone. Для этого предусмотрена специальная анимация, которая создает эффект плавного увеличения внешнего дисплея при открытии.
Apple уделила большое внимание согласованности аппаратной части, программного обеспечения и визуальных эффектов.
В компании ожидают, что разработчики в повседневной жизни найдут новые сценарии использования Duo, которые Apple пока не рассматривала.
Apple подчеркивает, что потенциал нового формфактора еще далеко не исчерпан и может стать основой дальнейших инноваций в сфере мобильных технологий.
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