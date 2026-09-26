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Где в Украине чаще покупают электромобили и какие модели стали бестселлерами

Технологии&Авто
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Человек заряжает электрическую машину у дома
Человек заряжает электрическую машину у дома, Фото: magnific
В августе украинцы приобрели более 4,2 тыс. электромобилей (BEV). Больше всего таких авто зарегистрировали во Львовской области, Киеве и Киевской области.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
В пятерку регионов с наибольшим количеством регистраций электромобилей вошли:
  • Львовская область — 687 авто, из которых 96% были подержанными;
  • Киев — 356 авто, 67% подержанных;
  • Киевская область — 315 авто, 76% подержанных;
  • Днепропетровская область — 266 авто, 85% подержанных;
  • Ровенская область — 262 авто, 98% подержанных.
BYD Sea Lion 06 EV стал самым популярным новым электрокаром во Львовской, Киевской и Днепропетровской областях.
В столице больше всего регистрировали ZEEKR 7X, а в Ровенской — Toyota bZ4X.
Среди подержанных электромобилей, импортируемых из-за границы, чаще всего выбирали модели Tesla и Nissan.
Бестселлерами в сегменте ввозимых из-за границы подержанных электромобилей стали:
  • Tesla Model 3 — на Львовщине и в Киеве;
  • Tesla Model Y — в Киевской и Днепропетровской обл.
  • Nissan Leaf — в Ровенской области.
Ранее Finance.ua писал, что рынок электромобилей стремительно расширяется, а вместе с количеством моделей растет важность вопроса их долгосрочной надежности. В 2026 году в список самых надежных попали представители Ford, Volvo, Porsche и Hyundai.
По материалам:
Finance.ua
АвтоАвторынок УкраиныЭлектромобилиУкравтопром
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