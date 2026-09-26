Где в Украине чаще покупают электромобили и какие модели стали бестселлерами

Человек заряжает электрическую машину у дома, Фото: magnific

В августе украинцы приобрели более 4,2 тыс. электромобилей (BEV). Больше всего таких авто зарегистрировали во Львовской области, Киеве и Киевской области.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

В пятерку регионов с наибольшим количеством регистраций электромобилей вошли:

Львовская область — 687 авто, из которых 96% были подержанными;

Киев — 356 авто, 67% подержанных;

Киевская область — 315 авто, 76% подержанных;

Днепропетровская область — 266 авто, 85% подержанных;

Ровенская область — 262 авто, 98% подержанных.

BYD Sea Lion 06 EV стал самым популярным новым электрокаром во Львовской, Киевской и Днепропетровской областях.

В столице больше всего регистрировали ZEEKR 7X, а в Ровенской — Toyota bZ4X.

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Среди подержанных электромобилей, импортируемых из-за границы, чаще всего выбирали модели Tesla и Nissan.

Бестселлерами в сегменте ввозимых из-за границы подержанных электромобилей стали:

Tesla Model 3 — на Львовщине и в Киеве;

Tesla Model Y — в Киевской и Днепропетровской обл.

Nissan Leaf — в Ровенской области.