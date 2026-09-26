Где в Украине чаще покупают электромобили и какие модели стали бестселлерами
- Львовская область — 687 авто, из которых 96% были подержанными;
- Киев — 356 авто, 67% подержанных;
- Киевская область — 315 авто, 76% подержанных;
- Днепропетровская область — 266 авто, 85% подержанных;
- Ровенская область — 262 авто, 98% подержанных.
- Tesla Model 3 — на Львовщине и в Киеве;
- Tesla Model Y — в Киевской и Днепропетровской обл.
- Nissan Leaf — в Ровенской области.
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