ТОП-5 самых надежных электромобилей (фото)

Рынок электромобилей быстро расширяется, а вместе с количеством моделей растет и важность вопроса их долгосрочной надежности. В 2026 году в список самых надежных попали представители Ford, Volvo, Porsche и Hyundai.
Некоторые из них заметно улучшили свои результаты по сравнению с предыдущими годами, в то время как другие показывают стабильно высокие оценки, отмечают эксперты SlashGear.
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В то же время при выборе электромобиля следует учитывать не только рейтинг надежности, но и стоимость обслуживания, запас хода и возможные отзывные кампании.
Ford F-150 Lightning
Электрический пикап Ford F-150 Lightning еще несколько лет назад испытывал серьезные проблемы с показателями надежности.
В исследовании Consumer Reports за 2024 год модель получила всего 28 баллов из 100 и оказалась среди наименее надежных автомобилей.
Ситуация существенно изменилась в следующем году. В общем рейтинге надежности автомобилей Ford за 2025 год бренд набрал 48 баллов, в то время как F-150 Lightning получил 45 баллов.
В списке ненадежных автомобилей Consumer Reports за 2026 год электрического пикапа уже нет.
Последним модельным годом F-150 Lightning стал 2025, поскольку Ford сначала сократил производство, а впоследствии прекратил выпуск модели.
Consumer Reports также отмечает Taycan как серьезного конкурента Tesla Model S.
В то же время, в США постепенно прекращается продажа универсала Taycan Cross Turismo, хотя на других рынках эта версия продолжает оставаться доступной.
Hyundai IONIQ 6
Этот седан с обтекаемым дизайном дебютировал в 2022 году. Модель также получила спортивную версию IONIQ 6 N, однако стандартный IONIQ 6 в 2026 модельном году был снят с продаж.
Именно поэтому актуальных оценок надежности для обычного IONIQ 6 2026 года нет.
Однако результаты предыдущей версии остаются показательными: модель 2025 года получила 72 балла из 100 за надежность, 79 баллов за водительский опыт и 70 баллов за остаточную стоимость. Общая оценка составила 73 балла.
Новые или почти новые автомобили 2025 модельного года еще можно найти у дилеров. На вторичном рынке они также могут быть доступны по более привлекательной цене.
В стандартной конфигурации IONIQ 6 оснащался батареей на 53 кВт-ч и одним электромотором мощностью около 149 л.с. Заявленный запас хода составил примерно 386 км.
Базовая цена — 37 850 долларов (около 1,57 млн грн), без учета дополнительных сборов в размере 1 745 долларов (77 970 грн).