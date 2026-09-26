ТОП-5 самых надежных электромобилей (фото)

Названы самые надежные электрокары в 2026 году, Фото: magnific

Рынок электромобилей быстро расширяется, а вместе с количеством моделей растет и важность вопроса их долгосрочной надежности. В 2026 году в список самых надежных попали представители Ford, Volvo, Porsche и Hyundai.

Некоторые из них заметно улучшили свои результаты по сравнению с предыдущими годами, в то время как другие показывают стабильно высокие оценки, отмечают эксперты SlashGear.

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В то же время при выборе электромобиля следует учитывать не только рейтинг надежности, но и стоимость обслуживания, запас хода и возможные отзывные кампании.

Ford F-150 Lightning

Электрический пикап Ford F-150 Lightning еще несколько лет назад испытывал серьезные проблемы с показателями надежности.

исследовании Consumer Reports за 2024 год модель получила всего 28 баллов из 100 и оказалась среди наименее надежных автомобилей.

Ford F-150 Lightning

Ситуация существенно изменилась в следующем году. В общем рейтинге надежности автомобилей Ford за 2025 год бренд набрал 48 баллов, в то время как F-150 Lightning получил 45 баллов.

В списке ненадежных автомобилей Consumer Reports за 2026 год электрического пикапа уже нет.

Последним модельным годом F-150 Lightning стал 2025, поскольку Ford сначала сократил производство, а впоследствии прекратил выпуск модели.

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В то же время, новые экземпляры еще могут оставаться у дилеров, а на вторичном рынке можно найти автомобили с небольшим пробегом.

У версии 2025 года максимальный запас хода был около 563 км, а стартовая цена составляла 65 190 долларов (около 2,71 млн грн) с учетом доставки.

Ford Mustang Mach-E

Несмотря на название Mustang, Mach-E является электрическим кроссовером, который представил Ford в конце 2019 года, а в продажу модель поступила как автомобиль 2021 модельного года.

Несмотря на нетипичный для Mustang формат модель постепенно закрепилась среди популярных электромобилей.

Ford Mustang Mach-E

В исследованиях JD Power Mustang Mach-E демонстрировал высокие результаты в течение нескольких лет.

В 2022, 2023 и 2024 годах он входил в тройку лидеров, а после падения позиций в 2025 году снова поднялся на вершину исследования 2026 года.

Дополнительным показателем приверженности владельцев высокий уровень удовлетворенности: около девяти из десяти опрошенных владельцев заявили, что рекомендовали бы автомобиль другим.

По Auto Reliability Index модель 2026 года получила 74 балла из 100 за надежность.

Базовая версия Mustang Mach-E 2026 оснащается батареей емкостью 72 кВт-ч и одним электромотором мощностью около 264 л.с. Запас хода составляет примерно 402 км.

Базовая цена — 37 795 долларов (примерно 1,57 млн ​​грн), дополнительно взимается сбор за доставку в размере 2 045 долларов (91 375 грн).

Volvo EX30

Компактный Volvo EX30 стал преемником концепции XC40 Recharge — полностью электрической версии компактного SUV бренда.

Модель дебютировала в 2023 году и на старте имел ряд технических проблем, однако впоследствии производитель устранил значительную часть недостатков.

Volvo EX30

В исследовании JD Power за 2026 год EX30 получил 71 балл из 100, а по параметру надежности — 63 балла. Оценка водительского опыта составила 86 баллов, а за остаточную стоимость — 67 баллов.

Базовая версия автомобиля стоит около 40 345 долларов (примерно 1,68 млн грн), включая сбор за доставку.

Для компактного кроссовера это довольно высокая цена, хотя ценители Volvo традиционно обращают внимание на качество салона и системы безопасности.

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При покупке EX30 нужно проверить историю конкретного автомобиля.

Для значительного количества машин производилась отзывная кампания, связанная с риском возгорания батареи. Поэтому покупателям следует убедиться, что необходимые ремонтные работы уже выполнены.

Porsche Taycan

Это четырехдверный автомобиль, созданный в качестве альтернативы традиционным спортивным и представительским моделям бренда.

Его высокие показатели надежности особенно примечательны в силу сложности конструкции и премиального статуса автомобиля.

Porsche Taycan

В то же время, низкие затраты на эксплуатацию — не главное преимущество Taycan.

После гарантии обслуживания, запчасти и работа специализированных мастеров могут стоить значительно дороже, чем у массовых электромобилей.

По данным JD Power, Taycan 2026 года получил 75 баллов из 100 за надежность, 86 баллов за опыт вождения и 76 баллов за остаточную стоимость. Общая оценка модели составила 81 балл из 100.

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Consumer Reports также отмечает Taycan как серьезного конкурента Tesla Model S.

В то же время, в США постепенно прекращается продажа универсала Taycan Cross Turismo, хотя на других рынках эта версия продолжает оставаться доступной.

Hyundai IONIQ 6

Этот седан с обтекаемым дизайном дебютировал в 2022 году. Модель также получила спортивную версию IONIQ 6 N, однако стандартный IONIQ 6 в 2026 модельном году был снят с продаж.

Именно поэтому актуальных оценок надежности для обычного IONIQ 6 2026 года нет.

Однако результаты предыдущей версии остаются показательными: модель 2025 года получила 72 балла из 100 за надежность, 79 баллов за водительский опыт и 70 баллов за остаточную стоимость. Общая оценка составила 73 балла.

Hyundai IONIQ 6

Новые или почти новые автомобили 2025 модельного года еще можно найти у дилеров. На вторичном рынке они также могут быть доступны по более привлекательной цене.

В стандартной конфигурации IONIQ 6 оснащался батареей на 53 кВт-ч и одним электромотором мощностью около 149 л.с. Заявленный запас хода составил примерно 386 км.