ТОП-5 самых доступных электрокаров, которые можно купить в 2026 году (фото) Сегодня 05:22 — Технологии&Авто Электрическая машина на зарядке, Фото: magnific

В пятерку рейтинга самых дешевых новых электрокаров от SlashGear попали как проверенные временем бестселлеры, так и полностью обновленные модели, недавно вернувшиеся на рынок.

Они предлагают покупателям отличный баланс экономичности, современных технологий, комфортного багажного пространства и достаточной дальности поездок за приемлемые деньги.

Subaru Uncharted

Японский бренд продолжает расширять свою электрическую гамму, выведя на рынок новый компактный кроссовер Uncharted, расположившийся в модельном ряду ступенькой ниже Solterra.

Subaru Uncharted

Новинка создана на общей платформе с Toyota и является доступным выбором для поклонников марки.

Цена: от $34 995 (1,45 млн грн) без учета сбора за доставку в размере $1 450 (60 тыс. грн).

от $34 995 (1,45 млн грн) без учета сбора за доставку в размере $1 450 (60 тыс. грн). Мощность и привод : базовая переднеприводная версия оснащена одним электромотором на 221 л. с. Полный привод с системой X-Mode предлагается в более дорогих комплектациях Sport и GT.

: базовая переднеприводная версия оснащена одним электромотором на 221 л. с. Полный привод с системой X-Mode предлагается в более дорогих комплектациях Sport и GT. Запас хода: на одном заряде аккумулятора SUV способен преодолеть около 496 км.

Hyundai Kona Electric

Hyundai Kona Electric остается одним из самых популярных практических решений в сегменте городских кроссоверов.

Hyundai Kona Electric

В 2026 году модель предлагается покупателям преимущественно в модификациях 2025 модельного года, что позволяет автосалонам формировать очень выгодные ценовые предложения.

Цена : средняя стоимость составляет около $35 000 (1,45 млн грн), однако базовые версии можно найти по цене от $32 000 (1,33 млн грн).

: средняя стоимость составляет около $35 000 (1,45 млн грн), однако базовые версии можно найти по цене от $32 000 (1,33 млн грн). Характеристики : двигатель мощностью до 201 л. с. обеспечивает хорошую динамику, а багажное отделение объемом до 1800 литров делает авто удобным для семейных нужд.

: двигатель мощностью до 201 л. с. обеспечивает хорошую динамику, а багажное отделение объемом до 1800 литров делает авто удобным для семейных нужд. Запас хода: в зависимости от батареи дальность хода составляет от 322 км в базовой версии до 420 км в комплектации SEL.

Nissan LEAF

Один из первых массовых электромобилей в мире спустя 16 лет после дебюта прошел полную перезагрузку: в 2026 году Nissan LEAF трансформировался из классического хэтчбека в современный компактный кроссовер.

Nissan LEAF

Цена : стартовая стоимость комплектации S+ составляет $29 990 (1,24 млн грн) плюс плата за транспортировку в размере $2 245 (93 тыс. грн).

: стартовая стоимость комплектации S+ составляет $29 990 (1,24 млн грн) плюс плата за транспортировку в размере $2 245 (93 тыс. грн). Силовая установка : аккумулятор емкостью 75 кВт-ч и передний электромотор выдают 214 л. с. и 354 Нм крутящего момента.

: аккумулятор емкостью 75 кВт-ч и передний электромотор выдают 214 л. с. и 354 Нм крутящего момента. Запас хода: благодаря обновленной платформе базовая версия способна проехать до 488 км на одном заряде, что делает LEAF одним из лидеров по соотношению цены и дальности поездки.

Kia Niro EV

Kia Niro EV построен на общей технической базе с Hyundai Kona Electric, но предлагает более прихотливым покупателям немного более высокий уровень оснащения, премиальные отделочные материалы и богатое базовое оборудование.

Kia Niro EV

Цена: официальная стоимость комплектации Wind составляет $39 700 (1,65 млн грн), однако в результате дилерских акций реальная цена в автосалонах часто снижается до $32−35 тысяч (1,33−1,45 млн грн).

официальная стоимость комплектации Wind составляет $39 700 (1,65 млн грн), однако в результате дилерских акций реальная цена в автосалонах часто снижается до $32−35 тысяч (1,33−1,45 млн грн). Мощность: электрический мотор развивает 201 л. с.

электрический мотор развивает 201 л. с. Запас хода: официально заявленный пробег на одном заряде достигает 407 км.

Chevrolet Bolt

Обновленный Chevrolet Bolt борется за звание самого дешевого нового электромобиля на рынке.

Chevrolet Bolt

Вернувшись после паузы, модель получила более современный дизайн, улучшенные характеристики и статус одного из самых привлекательных бюджетных автомобилей 2026−2027 годов.