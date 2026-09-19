ТОП-5 самых доступных электрокаров, которые можно купить в 2026 году (фото)
Subaru Uncharted
- Цена: от $34 995 (1,45 млн грн) без учета сбора за доставку в размере $1 450 (60 тыс. грн).
- Мощность и привод: базовая переднеприводная версия оснащена одним электромотором на 221 л. с. Полный привод с системой X-Mode предлагается в более дорогих комплектациях Sport и GT.
- Запас хода: на одном заряде аккумулятора SUV способен преодолеть около 496 км.
Hyundai Kona Electric
- Цена: средняя стоимость составляет около $35 000 (1,45 млн грн), однако базовые версии можно найти по цене от $32 000 (1,33 млн грн).
- Характеристики: двигатель мощностью до 201 л. с. обеспечивает хорошую динамику, а багажное отделение объемом до 1800 литров делает авто удобным для семейных нужд.
- Запас хода: в зависимости от батареи дальность хода составляет от 322 км в базовой версии до 420 км в комплектации SEL.
Nissan LEAF
- Цена: стартовая стоимость комплектации S+ составляет $29 990 (1,24 млн грн) плюс плата за транспортировку в размере $2 245 (93 тыс. грн).
- Силовая установка: аккумулятор емкостью 75 кВт-ч и передний электромотор выдают 214 л. с. и 354 Нм крутящего момента.
- Запас хода: благодаря обновленной платформе базовая версия способна проехать до 488 км на одном заряде, что делает LEAF одним из лидеров по соотношению цены и дальности поездки.
Kia Niro EV
- Цена: официальная стоимость комплектации Wind составляет $39 700 (1,65 млн грн), однако в результате дилерских акций реальная цена в автосалонах часто снижается до $32−35 тысяч (1,33−1,45 млн грн).
- Мощность: электрический мотор развивает 201 л. с.
- Запас хода: официально заявленный пробег на одном заряде достигает 407 км.
Chevrolet Bolt
- Цена: базовая версия LT стоит $28 995 (1,20 млн грн) с учетом доставки. Более спортивная комплектация RS обойдется в $32 995 (1,37 млн грн).
- Оснащение: обе модификации комплектуются электромотором мощностью 210 л. с. и отличаются только элементами стайлинга и комфорта.
- Запас хода: полный заряд батареи обеспечивает пробег до 422 км.
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