Представлен новый кроссовер Lexus NX 2027 (фото, видео)

Кроссовер Lexus NX прошел плановое обновление. Он изменился внешне и внутри, а также получил усовершенствованные силовые установки. Новый Lexus NX начнет выходить на рынок с конца 2026 года, а в Европе появится весной.
Подробности новинки раскрыли на сайте японского производителя.
Отличить модернизированный кроссовер Lexus NX можно по новой передней части с безрамочной радиаторной решеткой, стреловидными адаптивными фарами и дополнительными воздухосборниками. Сзади изменили фонари.
По-прежнему в линейке есть версия F-Sport с более агрессивным дизайном, черным глянцевым декором и 20-дюймовыми литыми дисками.
Салон Lexus NX 2027 претерпел более существенные изменения, ведь установили новые руль, переднюю панель и центральную консоль.
Кроссовер получил обновленный цифровой щиток приборов и больше 14-дюймовый тачскрин. Кроме того, улучшили отделку и шумоизоляцию.
Базовая комплектация включает электропривод двери багажника, камеру, усовершенствованный комплекс систем безопасности Lexus Safety System+, электрическую регулировку и обогрев передних сидений и руля.
Самый дорогой вариант F Sport добавляет кожаный салон, проекцию на лобовое стекло, камеры кругового обзора, вентиляцию передних и подогрев задних сидений.
Новый Lexus NX дебютировал только в гибридных версиях. В Европе будут продавать 2,5-литровые модели: 199-сильный гибрид Lexus NX350h и 307-сильный гибрид-плагин NX450h+.
В последнем случае разгон до 100 км/ч занимает 6,1 с, а запас хода на электротяге составляет 100 км благодаря большей батарее на 23 кВт∙ч.
На других рынках также будет предложен 2,5-литровый 245-сильный и 2,0-литровый 197-сильный гибриды Lexus NX. Силовые установки знакомы по собрату Toyota RAV4, с которым Lexus NX делит платформу.