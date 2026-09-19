0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Представлен новый кроссовер Lexus NX 2027 (фото, видео)

Технологии&Авто
50
Lexus NX прошел обновление
Lexus NX прошел обновление, Фото: Lexus
Кроссовер Lexus NX прошел плановое обновление. Он изменился внешне и внутри, а также получил усовершенствованные силовые установки. Новый Lexus NX начнет выходить на рынок с конца 2026 года, а в Европе появится весной.
Подробности новинки раскрыли на сайте японского производителя.
Отличить модернизированный кроссовер Lexus NX можно по новой передней части с безрамочной радиаторной решеткой, стреловидными адаптивными фарами и дополнительными воздухосборниками. Сзади изменили фонари.
По-прежнему в линейке есть версия F-Sport с более агрессивным дизайном, черным глянцевым декором и 20-дюймовыми литыми дисками.
Кроссовер отличается новой передней частью
Кроссовер отличается новой передней частью, Фото: Lexus
Салон Lexus NX 2027 претерпел более существенные изменения, ведь установили новые руль, переднюю панель и центральную консоль.
Кроссовер получил обновленный цифровой щиток приборов и больше 14-дюймовый тачскрин. Кроме того, улучшили отделку и шумоизоляцию.
Модель предлагают исключительно в гибридных версиях
Модель предлагают исключительно в гибридных версиях, Фото: Lexus
Базовая комплектация включает электропривод двери багажника, камеру, усовершенствованный комплекс систем безопасности Lexus Safety System+, электрическую регулировку и обогрев передних сидений и руля.
Самый дорогой вариант F Sport добавляет кожаный салон, проекцию на лобовое стекло, камеры кругового обзора, вентиляцию передних и подогрев задних сидений.
Салон Lexus NX — полностью новый
Салон Lexus NX — полностью новый, Фото: Lexus
Новый Lexus NX дебютировал только в гибридных версиях. В Европе будут продавать 2,5-литровые модели: 199-сильный гибрид Lexus NX350h и 307-сильный гибрид-плагин NX450h+.
В последнем случае разгон до 100 км/ч занимает 6,1 с, а запас хода на электротяге составляет 100 км благодаря большей батарее на 23 кВт∙ч.
Lexus NX F Sport
Lexus NX F Sport, Фото: Lexus
На других рынках также будет предложен 2,5-литровый 245-сильный и 2,0-литровый 197-сильный гибриды Lexus NX. Силовые установки знакомы по собрату Toyota RAV4, с которым Lexus NX делит платформу.
По материалам:
Фокус
АвтоКроссовер
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems