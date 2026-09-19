Представлен новый кроссовер Lexus NX 2027 (фото, видео) Сегодня 06:14 — Технологии&Авто Lexus NX прошел обновление, Фото: Lexus

Кроссовер Lexus NX прошел плановое обновление. Он изменился внешне и внутри, а также получил усовершенствованные силовые установки. Новый Lexus NX начнет выходить на рынок с конца 2026 года, а в Европе появится весной.

Подробности новинки раскрыли на сайте японского производителя.

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Отличить модернизированный кроссовер Lexus NX можно по новой передней части с безрамочной радиаторной решеткой, стреловидными адаптивными фарами и дополнительными воздухосборниками. Сзади изменили фонари.

По-прежнему в линейке есть версия F-Sport с более агрессивным дизайном, черным глянцевым декором и 20-дюймовыми литыми дисками.

Кроссовер отличается новой передней частью, Фото: Lexus

Салон Lexus NX 2027 претерпел более существенные изменения, ведь установили новые руль, переднюю панель и центральную консоль.

Кроссовер получил обновленный цифровой щиток приборов и больше 14-дюймовый тачскрин. Кроме того, улучшили отделку и шумоизоляцию.

Модель предлагают исключительно в гибридных версиях, Фото: Lexus

Базовая комплектация включает электропривод двери багажника, камеру, усовершенствованный комплекс систем безопасности Lexus Safety System+, электрическую регулировку и обогрев передних сидений и руля.

Самый дорогой вариант F Sport добавляет кожаный салон, проекцию на лобовое стекло, камеры кругового обзора, вентиляцию передних и подогрев задних сидений.

Салон Lexus NX — полностью новый, Фото: Lexus

Новый Lexus NX дебютировал только в гибридных версиях. В Европе будут продавать 2,5-литровые модели: 199-сильный гибрид Lexus NX350h и 307-сильный гибрид-плагин NX450h+.

В последнем случае разгон до 100 км/ч занимает 6,1 с, а запас хода на электротяге составляет 100 км благодаря большей батарее на 23 кВт∙ч.

Lexus NX F Sport, Фото: Lexus