Chrysler выпустит два новых бюджетных кроссовера 19.09.2026, 02:03 — Технологии&Авто Chrysler

Американский бренд Chrysler готовит к выпуску два новых бюджетных кроссовера с ориентировочным ценником в 25 000 долларов. Это радикально изменит имидж марки, которая в последние годы ассоциировалась исключительно с дорогими минивэнами и даст водителям доступную альтернативу на рынке SUV.

О планах американского автопроизводителя сообщает издание Motor1, ссылаясь на инсайдерские данные Automotive News.

Что известно о новинках от Chrysler

Компания Chrysler, входящая в концерн Stellantis, разрабатывает модели Arrow и Arrow Cross, которые должны стать наиболее доступными в линейке бренда.

Технически обе новинки не будут разрабатываться с нуля. В их основе лежит платформа Stellantis Smart Car, а сами машины станут перелицованными версиями Fiat Grizzly.

Модель Arrow получит кузов динамичного фастбека, в то время как у Arrow Cross будет классический, более квадратный и практичный силуэт SUV. Собирают эти автомобили на заводе в Марокко для дальнейшего экспорта.

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Появление этих моделей ожидается в 2028 или 2029 году. Они станут частью глобальной стратегии Stellantis, предполагающей выпуск девяти новых автомобилей стоимостью до 40 000 долларов к концу десятилетия.