Chrysler выпустит два новых бюджетных кроссовера

Американский бренд Chrysler готовит к выпуску два новых бюджетных кроссовера с ориентировочным ценником в 25 000 долларов. Это радикально изменит имидж марки, которая в последние годы ассоциировалась исключительно с дорогими минивэнами и даст водителям доступную альтернативу на рынке SUV.
О планах американского автопроизводителя сообщает издание Motor1, ссылаясь на инсайдерские данные Automotive News.
Что известно о новинках от Chrysler
Компания Chrysler, входящая в концерн Stellantis, разрабатывает модели Arrow и Arrow Cross, которые должны стать наиболее доступными в линейке бренда.
Технически обе новинки не будут разрабатываться с нуля. В их основе лежит платформа Stellantis Smart Car, а сами машины станут перелицованными версиями Fiat Grizzly.
Модель Arrow получит кузов динамичного фастбека, в то время как у Arrow Cross будет классический, более квадратный и практичный силуэт SUV. Собирают эти автомобили на заводе в Марокко для дальнейшего экспорта.
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Появление этих моделей ожидается в 2028 или 2029 году. Они станут частью глобальной стратегии Stellantis, предполагающей выпуск девяти новых автомобилей стоимостью до 40 000 долларов к концу десятилетия.
На ступеньку выше Arrow разместится электрический кроссовер Airflow, который также должен вписаться в бюджетный сегмент, расширив выбор для тех, кто хочет пересесть на электромобиль без космических переплат.