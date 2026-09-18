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Новые iPhone уже можно предзаказать в Украине — цены

Технологии&Авто
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iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro
В Украине стартовали предзаказы на новые устройства компании Apple. В продажу новинки поступят 25 сентября 2026 года. Гаджеты можно приобрести в рассрочку — до 25 платежей.
Об этом пишет Межа.

iPhone 18 Pro

  • 256 ГБ — 77 999 грн;
  • 512 ГБ — 90999 грн;
  • 1 ТВ — 117 999 грн;
  • 2 ТВ — 157 999 грн.

iPhone 18 Pro Max

  • 256 ГБ — 84 999 грн;
  • 512 ГБ — 97999 грн;
  • 1 ТВ — 123 999 грн;
  • 2 ТВ — 164 999 грн.

Apple Watch Ultra 4 GPS + Cellular

  • 49 мм — 49 299 грн;
  • 49 мм (с Titanium Milanese Loop) — 54 199 грн.

Apple Watch Series 12 GPS

  • 42 мм (алюминий) — 24 999 грн;
  • 46 мм (алюминий) — 27 199 грн.

Apple Watch Series 12 GPS + Cellular

  • 42 мм (алюминий) — 30 399 грн;
  • 46 мм (алюминий) — 33 199 грн.
  • 42 мм (титан) — 43 499 грн;
  • 46 мм (титан) — 45 699 грн.
  • 42 мм (керамика) — 54 399 грн;
  • 46 мм (керамика) — 56 599 грн.

AirPods 5

  • 8 599 грн.

AirPods 5 with Wireless Charging Case

  • 9 899 грн.
Что касается складного iPhone Duo, то устройство появится в Украине позже. Цена новинки пока неизвестна.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Apple 9 сентября провела большую презентацию, во время которой показала сразу несколько новых устройств. Среди главных новинок — iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, первый складной iPhone Duo, AirPods 5, Apple Watch Series 12 и Ultra 4, а также обновление iOS 27.
Также мы писали, что после презентации Apple повысила цены на уже существующие модели iPhone 16, iPhone 17, iPhone Air и iPhone 17e в своем онлайн-магазине. Кроме того, после выхода новых устройств, компания прекратила производство iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.
По материалам:
mezha.media
iPhoneAppleТехника
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