Новые iPhone уже можно предзаказать в Украине — цены Сегодня 18:00 — Технологии&Авто iPhone 18 Pro

В Украине стартовали предзаказы на новые устройства компании Apple. В продажу новинки поступят 25 сентября 2026 года. Гаджеты можно приобрести в рассрочку — до 25 платежей.

Об этом пишет Межа.

iPhone 18 Pro

256 ГБ — 77 999 грн;

512 ГБ — 90999 грн;

1 ТВ — 117 999 грн;

2 ТВ — 157 999 грн.

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iPhone 18 Pro Max

256 ГБ — 84 999 грн;

512 ГБ — 97999 грн;

1 ТВ — 123 999 грн;

2 ТВ — 164 999 грн.

Apple Watch Ultra 4 GPS + Cellular

49 мм — 49 299 грн;

49 мм (с Titanium Milanese Loop) — 54 199 грн.

Apple Watch Series 12 GPS

42 мм (алюминий) — 24 999 грн;

46 мм (алюминий) — 27 199 грн.

Apple Watch Series 12 GPS + Cellular

42 мм (алюминий) — 30 399 грн;

46 мм (алюминий) — 33 199 грн.

42 мм (титан) — 43 499 грн;

46 мм (титан) — 45 699 грн.

42 мм (керамика) — 54 399 грн;

46 мм (керамика) — 56 599 грн.

AirPods 5

8 599 грн.

AirPods 5 with Wireless Charging Case

9 899 грн.

Что касается складного iPhone Duo, то устройство появится в Украине позже. Цена новинки пока неизвестна.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Apple 9 сентября провела большую презентацию, во время которой показала сразу несколько новых устройств. Среди главных новинок — iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, первый складной iPhone Duo, AirPods 5, Apple Watch Series 12 и Ultra 4, а также обновление iOS 27.