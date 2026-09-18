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Самые популярные б/у iPhone в Украине

Технологии&Авто
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iPhone 12 mini
iPhone 12 mini
Apple недавно представила новые флагманские iPhone 18 Pro, Pro Max и свой первый складной смартфон iPhone Duo, однако для некоторых покупателей техники компании из Купертино эти предложения неактуальны, ведь они ищут более доступные, а иногда и б/у опции.
Поэтому аналитики OLX собрали список лучше продаваемых в Украине iPhone.
Данные за август 2026 года показывают, что наибольшее количество обращений к продавцам имеют модели 2019−2022 годов — от iPhone 11 до iPhone 14. В среднем они имеют 7,52 обращения на одно объявление. Более новые модели имеют по 5,97 обращений.
Это можно связать с тем, что пока разница между поколениями не слишком критична, их стоимость все же сильно отличается, из-за чего более старые модели пользуются большим спросом среди украинцев.
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Какие iPhone пользуются наибольшим спросом

Модели 2019−2022 лет формируют более половины всех объявлений на OLX и собирают 62,8% всех обращений от посетителей. Спрос на них не просто выше среднего — он выше предложения, которое есть на OLX.
В целом рейтинг лидеров по количеству обращений выглядит следующим образом:
  • iPhone 14 Pro;
  • iPhone 11;
  • iPhone 13 Pro;
  • iPhone 13;
  • iPhone 12;
  • iPhone 14;
  • iPhone 15 Pro;
  • iPhone 11 Pro;
  • iPhone 15 Pro Max;
  • iPhone 14 Pro Max.
Примечательно, что среди лидеров нет ни одной модели из поколения 16 или 17 — то есть самых новых. На них интерес людей, очевидно, меньше. Например, iPhone 16 Pro Max среди 15 топовых моделей имеет самую плохую конверсию — 4,30 обращения на предложение.

Какие модели получают самое большое количество обращений на одно объявление

Обратный пример показывает iPhone 12 mini. В среднем он получает 8,90 обращений на одно объявление — один из лучших показателей конверсии среди всех моделей Apple на платформе. Недалеко от него пошел iPhone 13 mini — 7,93 обращения.
Как уже отмечалось, главным фактором популярности некоторых моделей является их доступность. Данные OLX за август 2026 демонстрируют следующую медианную цену:
  • линейка iPhone 11 — 6 081 грн;
  • линейка iPhone 12 — 8 990 грн;
  • линейка iPhone 13 — 13 652 грн;
  • линейка iPhone 14 — 19 546 грн;
  • линейка iPhone 15 — 26 800 грн;
  • линейка iPhone 16 — 35 782 грн;
  • линейка iPhone 17 — 49 559 грн.
По материалам:
mezha.media
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