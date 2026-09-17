Apple выпустила бета-версию iOS 27.2 Сегодня 22:21 — Технологии&Авто Apple выпустила первую бета-версию iOS 27.2

Apple выпустила первую бета-версию iOS 27.2, пропустив ожидаемую iOS 27.1 Beta. Вероятно, таким образом компания хочет скрыть код, связанный с iPhone Duo, ведь известно, что новый смартфон должен выйти в октябре сразу с iOS 27.1.

Об этом пишет MacRumors.

Apple обновила приложение «Здоровье»

Одним из главных новшеств стало обновленное приложение «Здоровье». Оно получило три основных раздела — «Обзор», «Долголетие» и «Просмотр». В первом отражаются актуальные показатели здоровья, в частности данные о сне, частоте сердечных сокращений и физической активности.

Apple обновила приложение «Здоровье»

В разделе «Долголетие» можно просматривать показатели здоровья в динамике и получить оценку «Возраст здоровья». Она рассчитывается на основе уровня активности, VO2 max, продолжительности сна и других показателей. Также iPhone может с помощью камеры оценивать упругость, силу, равновесие и VO2 max. Обновленное приложение доступно только на английском языке (США).

Новые возможности Apple Intelligence и Siri

iOS 27.2 расширяет возможности Apple Intelligence. ИИ-версия Siri теперь поддерживает французский, японский, корейский, португальский и испанский языки. Кроме того, функция Call Context получила упоминание о годовщине. Если для контакта указана соответствующая дата, приложение Телефон покажет напоминание во время звонка этому человеку.

Профили появились в Apple TV

Обновление также добавляет профили в Apple TV на iPhone и iPad. Пользователи могут создавать отдельные профили, в том числе детские, для которых можно устанавливать возрастные ограничения на фильмы и сериалы. Также появилась возможность включить перевод на жестовой язык, если он доступен.

В iOS 27.2 появилась поддержка нового API для FaceTime, позволяющего сторонним приложениям добавлять переводчика жестового языка к видеозвонкам.

Новые темы для CarPlay Ultra

Для CarPlay Ultra Apple добавила темы с настройками обоев, стиля приборной панели и цветов. В совместимых автомобилях цвет фоновой подсветки салона также может соответствовать выбранной теме.

Какие еще изменения появились в iOS 27.2

Среди других изменений — обновленное отображение времени в будильниках, черные кнопки воспроизведения и перемешивания в Apple Music, а также переименование раздела Up Next в «Новые эпизоды» в приложении «Подкасты».

Apple также изменила настройки доступа Siri к приложениям. Раздел «Доступ к приложениям» теперь называется «Выключенные приложения», а пользователи могут одновременно исключать несколько приложений из Siri, поиска и рекомендаций.