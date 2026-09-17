Meta может представить умные очки без камеры
Meta может представить новые умные очки, у которых вообще не будет камеры. Компания якобы решила сделать ставку на приватность после критики нынешних моделей из-за возможности незаметной видеозаписи.
Новые очки имеют кодовое название Luna и могут дебютировать уже на следующей неделе на конференции Meta Connect, передает The Verge.
Вместо камеры шесть микрофонов
По данным издания, Luna будет иметь шесть микрофонов, с помощью которых пользователи смогут общаться с Meta AI и новым ИИ-агентом Muse. Для воспроизведения звука очки получат также встроенные динамики.
Отказ от камеры позволил сделать дужки очков тоньше. Благодаря этому они должны походить больше на обычные очки.
Ожидается, что Meta выпустит Luna в октябре в двух вариантах дизайна — Clubmaster и Burbank.
Вопрос конфиденциальности из-за камеры
Новые очки могут стать ответом Meta на критику ее нынешних умных очков. Несмотря на популярность моделей компании, их камера стала причиной дискуссий по поводу конфиденциальности.
Известны случаи, когда люди использовали очки для скрытой записи других людей, в частности, ради контента для соцсетей. Поэтому устройства запрещали, в частности, в судах Нью-Йорка и сети британских пабов Wetherspoons.
Meta установила в своих очках светодиод, который должен показывать, когда ведется запись. Компания также заявляет, что фотокамера перестает работать, если пользователь пытается вмешаться в работу индикатора. В то же время, некоторые пользователи разрабатывали способы обхода этого ограничения.
Meta также готовит AR-очки
На Meta Connect, по данным The Information, компания может показать еще одно устройство с кодовым названием Phoenix. Это уже очки дополненной реальности, которые могут выводить перед пользователем виртуальное рабочее пространство или экран для просмотра фильмов.
Их выход ожидается в 2027 году. Разработка продолжает концепцию AR-очков Orion, которую Meta демонстрировала в 2024 году.
В то же время отсутствие камеры у Luna не обязательно полностью снимет вопрос о конфиденциальности. Шесть микрофонов также могут вызывать беспокойство, особенно ввиду того, что новые очки внешне должны быть максимально похожи на обычные.
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