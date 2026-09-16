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В США создали внедорожник, способный «переступать» через авто

Технологии&Авто
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В США создали внедорожник, способный «переступать» через авто
В США создали внедорожник, способный «переступать» через авто
Пробки остаются одним из самых неприятных явлений, которые могут случиться во время поездки. Однако есть автомобиль, которому эта проблема не страшна.
Об этом пишет Supercar Blondie.
Вместо того, чтобы ждать, пока в пробке проедут едущие впереди автомобили, можно просто «переступить» через них. Для этого в 2017 году был создан внедорожник Hum Rider на базе Jeep Grand Cherokee.
Автомобиль получил гидравлическую подвеску, которая поднимает его на высоту почти 2,7 метра и увеличивает колесную базу. Интересно, что Hum Rider был создан в 2017 году в качестве рекламного трюкового автомобиля для сервиса подключенных автомобилей Hum от Verizon.
После нажатия кнопки из-под Jeep Grand Cherokee выдвигаются гидравлические рычаги, раздвигая колеса в стороны и поднимая кузов высоко в воздух. Это позволяет объезжать много автомобилей, стоящих в пробке.
В обычном состоянии Hum Rider уменьшает колесную базу и дорожный просвет. За эту систему отвечают более 90 метров гидравлических трубопроводов, а энергию, необходимую для работы гидравлических насосов, обеспечивает бензиновый генератор Honda.
Модификации также увеличили вес внедорожника до примерно 3850 кг, что более чем в два раза превышает вес стандартного Jeep Grand Cherokee. Автомобиль оснащен грузовыми шинами повышенной прочности, чтобы выдержать дополнительный вес и необычные нагрузки, создаваемые гидравлической системой.
Кроме того, после модификации возникла проблема — водитель не может просто выглянуть в окно, чтобы увидеть, что происходит внизу. Однако для решения этой проблемы автомобиль решил оснастить четырьмя камерами, установленными под автомобилем. Эти камеры передают изображение на экраны в салоне, позволяя водителю следить за происходящим вокруг.
По материалам:
УНІАН
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