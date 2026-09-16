В США создали внедорожник, способный «переступать» через авто

Вместо того, чтобы ждать, пока в пробке проедут едущие впереди автомобили, можно просто «переступить» через них. Для этого в 2017 году был создан внедорожник Hum Rider на базе Jeep Grand Cherokee.
Автомобиль получил гидравлическую подвеску, которая поднимает его на высоту почти 2,7 метра и увеличивает колесную базу. Интересно, что Hum Rider был создан в 2017 году в качестве рекламного трюкового автомобиля для сервиса подключенных автомобилей Hum от Verizon.
После нажатия кнопки из-под Jeep Grand Cherokee выдвигаются гидравлические рычаги, раздвигая колеса в стороны и поднимая кузов высоко в воздух. Это позволяет объезжать много автомобилей, стоящих в пробке.
В обычном состоянии Hum Rider уменьшает колесную базу и дорожный просвет. За эту систему отвечают более 90 метров гидравлических трубопроводов, а энергию, необходимую для работы гидравлических насосов, обеспечивает бензиновый генератор Honda.
Модификации также увеличили вес внедорожника до примерно 3850 кг, что более чем в два раза превышает вес стандартного Jeep Grand Cherokee. Автомобиль оснащен грузовыми шинами повышенной прочности, чтобы выдержать дополнительный вес и необычные нагрузки, создаваемые гидравлической системой.
Кроме того, после модификации возникла проблема — водитель не может просто выглянуть в окно, чтобы увидеть, что происходит внизу. Однако для решения этой проблемы автомобиль решил оснастить четырьмя камерами, установленными под автомобилем. Эти камеры передают изображение на экраны в салоне, позволяя водителю следить за происходящим вокруг.