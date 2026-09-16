Продажа авто через Дію — какие есть ограничения Сегодня 09:13 — Технологии&Авто Продажа автомобиля через Дію

Продать транспортное средство онлайн через Дію можно в несколько шагов, но такая возможность доступна не для всех сделок. На онлайн перерегистрацию влияют тип транспортного средства, количество его продаж в течение года и результаты автоматических проверок.

Со ссылкой на ГСЦ МВД рассказываем, кто может воспользоваться услугой и как происходит продажа транспортного средства через Дію.

Какой транспорт можно продать через Дію

Физические лица могут заключить договор купли-продажи и перерегистрировать через приложение.

легковой автомобиль;

мотоцикл;

мопед.

При этом онлайн-услугой можно воспользоваться всего один раз в календарный год. Это связано с правилами налогообложения.

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Так, первая продажа легкового автомобиля или мотоцикла (мопеда) в течение календарного года не облагается налогом. При повторной продаже транспортного средства соответствующего типа в течение года возникает необходимость уплаты налогов.

Поэтому первая регистрация, а также вторая, третья и последующие перерегистрации в связи с изменением собственника, если они предусматривают уплату налогов, через действие недоступны.

Создано с помощью ИИ

Это касается, в частности, легковых и грузовых автомобилей, автобусов, мотоциклов, мопедов, прицепов, полуприцепов, крупнотоннажного и технологического транспорта. В таких случаях следует обратиться в сервисный центр МВД.

Что нужно для продажи через Дію

Для оформления договора у продавца в приложении должны отображаться:

ID-карта, загранпаспорт или вид на жительство;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

зарегистрированное место жительства.

Покупатель может оставить старый номерной знак, если он отвечает действующему ГОСТу, или заказать новый с литосоединением (серией) DI.

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Можно также выбрать формат свидетельства о регистрации: обычный пластиковый документ или исключительно электронное свидетельство без изготовления бумажного документа на бланке.

Перед заключением договора транспортное средство, продавца и покупателя автоматически проверяют по государственным реестрам и другим информационным ресурсам.

Если автомобиль находится в розыске, под арестом или в отношении владельца установлены ограничения, онлайн-соглашение не одобрят. Отказ автоматически поступит пользователям.

Как происходит перерегистрация

После успешной проверки договор и заявление поступают в сервисный центр МВД.

Если клиент заказал новый номер серии DI, администратор закрепляет его и печатает свидетельство о регистрации на нового владельца. Если выбрано исключительно электронное свидетельство, пластиковый документ не производится — после завершения перерегистрации он отображается в Дії.

Готовые документы передают ГП «Инфотех», которое организует их доставку почтовым оператором в течение 10 дней.

При заказе нового номера серии DI можно управлять транспортным средством только после его получения.

Если покупатель покинул старый номер, пользоваться автомобилем можно сразу после появления электронного свидетельства о регистрации в Дії.

Зачем нужен Дія. Підпис

Чтобы оформление договора прошло без перерывов, Дія. Підпис советуют активировать еще до подачи заявки на куплю-продажу.

Алгоритм таков: