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Продажа авто через Дію — какие есть ограничения

Технологии&Авто
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Продажа автомобиля через Дію
Продажа автомобиля через Дію
Продать транспортное средство онлайн через Дію можно в несколько шагов, но такая возможность доступна не для всех сделок. На онлайн перерегистрацию влияют тип транспортного средства, количество его продаж в течение года и результаты автоматических проверок.
Со ссылкой на ГСЦ МВД рассказываем, кто может воспользоваться услугой и как происходит продажа транспортного средства через Дію.

Какой транспорт можно продать через Дію

Физические лица могут заключить договор купли-продажи и перерегистрировать через приложение.
  • легковой автомобиль;
  • мотоцикл;
  • мопед.
При этом онлайн-услугой можно воспользоваться всего один раз в календарный год. Это связано с правилами налогообложения.
Так, первая продажа легкового автомобиля или мотоцикла (мопеда) в течение календарного года не облагается налогом. При повторной продаже транспортного средства соответствующего типа в течение года возникает необходимость уплаты налогов.
Поэтому первая регистрация, а также вторая, третья и последующие перерегистрации в связи с изменением собственника, если они предусматривают уплату налогов, через действие недоступны.
Создано с помощью ИИ
Создано с помощью ИИ
Это касается, в частности, легковых и грузовых автомобилей, автобусов, мотоциклов, мопедов, прицепов, полуприцепов, крупнотоннажного и технологического транспорта. В таких случаях следует обратиться в сервисный центр МВД.

Что нужно для продажи через Дію

Для оформления договора у продавца в приложении должны отображаться:
  • ID-карта, загранпаспорт или вид на жительство;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • зарегистрированное место жительства.
Покупатель может оставить старый номерной знак, если он отвечает действующему ГОСТу, или заказать новый с литосоединением (серией) DI.
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Можно также выбрать формат свидетельства о регистрации: обычный пластиковый документ или исключительно электронное свидетельство без изготовления бумажного документа на бланке.
Перед заключением договора транспортное средство, продавца и покупателя автоматически проверяют по государственным реестрам и другим информационным ресурсам.
Если автомобиль находится в розыске, под арестом или в отношении владельца установлены ограничения, онлайн-соглашение не одобрят. Отказ автоматически поступит пользователям.

Как происходит перерегистрация

  • После успешной проверки договор и заявление поступают в сервисный центр МВД.
  • Если клиент заказал новый номер серии DI, администратор закрепляет его и печатает свидетельство о регистрации на нового владельца. Если выбрано исключительно электронное свидетельство, пластиковый документ не производится — после завершения перерегистрации он отображается в Дії.
  • Готовые документы передают ГП «Инфотех», которое организует их доставку почтовым оператором в течение 10 дней.
  • При заказе нового номера серии DI можно управлять транспортным средством только после его получения.
  • Если покупатель покинул старый номер, пользоваться автомобилем можно сразу после появления электронного свидетельства о регистрации в Дії.

Зачем нужен Дія. Підпис

Чтобы оформление договора прошло без перерывов, Дія. Підпис советуют активировать еще до подачи заявки на куплю-продажу.
Алгоритм таков:
  1. создать Дія. Підпис в приложении;
  2. подать заявку на куплю-продажу транспортного средства;
  3. подписать договор обеими сторонами.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ДияАвтоЦифровизация
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