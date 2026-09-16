Volvo выводит на рынок мощные гибриды нового поколения
Шведский производитель Volvo Car AB, контролируемый китайской Geely, объявил о выходе на рынки Европы и США новых гибридных автомобилей с большим запасом хода.
Об этом сообщает Bloomberg.
Первыми такими версиями станут бестселлеры XC60 и XC90, оснащенные более мощными аккумуляторами. Они способны преодолеть до 200 и 160 км соответственно только на одном заряде, что существенно превышает показатели предшественников.
Ранее плагин-гибриды рассматривались исключительно как переходный этап к полностью электрическим машинам, однако рост цен на топливо и нехватка зарядных инфраструктур заставили автопроизводителей пересмотреть стратегию.
Изменение планов компании
Коммерческий директор Volvo Эрик Северинсон отметил, что переход оказался сложнее, чем ожидалось несколько лет назад, поэтому компания избрала более прагматичное решение.
Два года назад шведский бренд уже отказался от жесткой цели полностью перейти на электромобили к 2030 году, признав, что спрос на автомобили с ДВС и гибриды будет сохраняться еще в течение следующего десятилетия.
Конкуренция
На глобальном рынке новые модели будут конкурировать с гибридными предложениями от немецких автогигантов Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen, а также продукцией Lexus и Range Rover.
Росту популярности таких машин также способствуют более дорогое топливо из-за международных конфликтов и появления более эффективных технологий от азиатских производителей.
В частности, высокий спрос на гибриды стал выгодным для совместного предприятия Horse Powertrain, поставляющего двигатели Volvo с завода в Швеции.
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