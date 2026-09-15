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Apple выпустила iOS 27: новую Siri, ИИ-функции и Liquid Glass

Технологии&Авто
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Apple выпустила iOS 27
Apple выпустила iOS 27
Apple официально выпустила iOS 27. Обновление доступно для iPhone 11 и более новых моделей и содержит новую версию Siri с искусственным интеллектом, дополнительные возможности Apple Intelligence, изменения Liquid Glass и ряд улучшений производительности.
Об этом пишет mezha.ua.

Siri получила новые возможности

Одной из основных новинок стала Siri AI. Ассистент теперь поддерживает полноценный диалог с пользователем и может работать с личными данными на iPhone — сообщениями, электронной почтой, фотографиями, файлами и информацией из приложений. Siri также может искать информацию в Интернете и выполнять более сложные команды.
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К примеру, пользователь может попросить Siri найти конкретные сообщения или фотографии, удалить файлы или письма, добавить ингредиенты из рецепта в список покупок, найти сохраненный пароль или создать автоматизацию для умного дома.
Одной из главных новинок стала Siri AI
Одной из главных новинок стала Siri AI

Visual Intelligence

Еще одной новой возможностью стала Visual Intelligence. Она интегрирована непосредственно в приложение «Камера» и позволяет анализировать объекты и информацию вокруг пользователя. В частности, система может определить пищевую ценность продукта или подсчитать, сколько каждый человек должен заплатить по общему чеку.
В iOS 27 также появилась системная функция Write with Siri. Она позволяет генерировать текст с помощью ИИ, менять его тон и формулировку и получать предложения по редактированию. Siri также может анализировать стиль сообщений и электронной почты пользователя.

Новые ИИ-инструменты для фотографий

Что касается других новшеств, Apple значительно улучшили и инструмент Clean Up в приложении «Фото». Он лучше удаляет нежелательные объекты из изображений и восстанавливает фон. Кроме того, появились инструменты Extend и Reframe, которые используют ИИ для расширения границ фотографии и изменения ее композиции.
Apple значительно улучшили инструмент Clean Up в приложении «Фото»
Apple значительно улучшили инструмент Clean Up в приложении «Фото»

Liquid Glass

Apple также добавила возможность лучше настраивать прозрачность Liquid Glass. В настройках появился ползунок, позволяющий сделать кнопки, меню и панели более прозрачными или непрозрачными.

Другие изменения в iOS 27

Обновленное приложение «Дом» получило поддержку записи с камер HomeKit Secure Video в 2K и 4K.
Для AirPods появились новые возможности настройки звука. Пользователи совместимых моделей могут регулировать низкие, средние и высокие частоты.
Apple улучшила производительность iOS 27. Компания ускорила анимации, запуск приложений, AirDrop, открытие клавиатуры, работу библиотеки приложений и переключение между страницами главного экрана. Улучшилась синхронизация iMessage и переключение между Wi-Fi и мобильной сетью.
Apple улучшила производительность iOS 27
Apple улучшила производительность iOS 27
Кстати, для большинства новых ИИ-функций требуется Apple Intelligence, поэтому они доступны только на совместимых моделях iPhone. При этом их доступность также зависит от языка и региона. К сожалению, украинский пока не поддерживается. Улучшения производительности касаются всех поддерживаемых iPhone, в том числе более старых.

Как установить iOS 27

Установить iOS 27 можно через «Настройки» → «Общие» → «Обновление ПО». Размер обновления составляет около 8−10 ГБ.
По материалам:
mezha.media
AppleiPhoneИИ
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