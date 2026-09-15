Apple выпустила iOS 27: новую Siri, ИИ-функции и Liquid Glass Сегодня 22:38 — Технологии&Авто Apple выпустила iOS 27

Apple официально выпустила iOS 27. Обновление доступно для iPhone 11 и более новых моделей и содержит новую версию Siri с искусственным интеллектом, дополнительные возможности Apple Intelligence, изменения Liquid Glass и ряд улучшений производительности.

Об этом пишет mezha.ua.

Siri получила новые возможности

Одной из основных новинок стала Siri AI. Ассистент теперь поддерживает полноценный диалог с пользователем и может работать с личными данными на iPhone — сообщениями, электронной почтой, фотографиями, файлами и информацией из приложений. Siri также может искать информацию в Интернете и выполнять более сложные команды.

К примеру, пользователь может попросить Siri найти конкретные сообщения или фотографии, удалить файлы или письма, добавить ингредиенты из рецепта в список покупок, найти сохраненный пароль или создать автоматизацию для умного дома.

Одной из главных новинок стала Siri AI

Visual Intelligence

Еще одной новой возможностью стала Visual Intelligence. Она интегрирована непосредственно в приложение «Камера» и позволяет анализировать объекты и информацию вокруг пользователя. В частности, система может определить пищевую ценность продукта или подсчитать, сколько каждый человек должен заплатить по общему чеку.

В iOS 27 также появилась системная функция Write with Siri. Она позволяет генерировать текст с помощью ИИ, менять его тон и формулировку и получать предложения по редактированию. Siri также может анализировать стиль сообщений и электронной почты пользователя.

Новые ИИ-инструменты для фотографий

Что касается других новшеств, Apple значительно улучшили и инструмент Clean Up в приложении «Фото». Он лучше удаляет нежелательные объекты из изображений и восстанавливает фон. Кроме того, появились инструменты Extend и Reframe, которые используют ИИ для расширения границ фотографии и изменения ее композиции.

Apple значительно улучшили инструмент Clean Up в приложении «Фото»

Liquid Glass

Apple также добавила возможность лучше настраивать прозрачность Liquid Glass. В настройках появился ползунок, позволяющий сделать кнопки, меню и панели более прозрачными или непрозрачными.

Другие изменения в iOS 27

Обновленное приложение «Дом» получило поддержку записи с камер HomeKit Secure Video в 2K и 4K.

Для AirPods появились новые возможности настройки звука. Пользователи совместимых моделей могут регулировать низкие, средние и высокие частоты.

Apple улучшила производительность iOS 27. Компания ускорила анимации, запуск приложений, AirDrop, открытие клавиатуры, работу библиотеки приложений и переключение между страницами главного экрана. Улучшилась синхронизация iMessage и переключение между Wi-Fi и мобильной сетью.

Apple улучшила производительность iOS 27

Кстати, для большинства новых ИИ-функций требуется Apple Intelligence, поэтому они доступны только на совместимых моделях iPhone. При этом их доступность также зависит от языка и региона. К сожалению, украинский пока не поддерживается. Улучшения производительности касаются всех поддерживаемых iPhone, в том числе более старых.

Как установить iOS 27