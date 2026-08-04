ТОП банковских решений для ФЛП: когда эквайринг, РРО и бизнес карты в одном сервисе Сегодня 09:50 — Финтех и Карты

Банковские решения для ФЛП

Для современного предпринимателя недостаточно открыть банковский счет. Бизнесу нужна целая экосистема финансовых сервисов: быстрый прием оплат, удобный учет расчетов, корпоративные карты для расходов, возможность управлять всем через смартфон и минимизировать бумажную работу.

Еще несколько лет назад предпринимателю часто приходилось пользоваться услугами разных компаний. Счет открывать в одном банке, POS-терминал подключать через другой банк, ПРРО покупать у отдельного поставщика, вести учет — дополнительная программа. Такая схема означала больше договоров, больше комиссий, более сложную техническую поддержку и излишние затраты времени.

Именно поэтому все больше украинских ФЛП выбирают банки, предлагающие комплексное решение, а не отдельные услуги. Комплексный подход позволяет получить все основные инструменты в одном месте, а управление ими осуществлять через мобильное приложение или интернет-банкинг.

Ниже рассмотрим банки, предлагающие столь комплексные решения на топ уровне. Этот обзор о сервисах уже доступных современному предпринимателю из Украины. Среди активно развивающих банков это направление стоит отметить: àбанк, ПриватБанк , monobank, ПУМБ, Сенс Банк, Райффайзен Банк. В то же время набор доступных инструментов, условия обслуживания и тарифы могут существенно отличаться.

Например, в àбанк объединили счет для предпринимателя, бизнес-карту, различные виды эквайринга и интеграцию с программным РРО в одном сервисе. Клиенту предлагается доступ к счетам и операциям в формате онлайн, как в смартфоне, так и через web клиент-банк, а также:

мгновенные платежи на счета контрагентов внутри банка (бесплатно) и счета в других банках (3 грн за платеж независимо от суммы);

бесплатный вывод дохода на личную карту;

бесплатное снятие наличных до 30 тыс. грн в месяц (далее — 0.75%);

кредитный лимит на счете — с автоматическим расчетом в соответствии с оборотами;

валютообменные операции (покупка/продажа) без комиссий, получение переводов с Payoneer и SEPA (без комиссий);

размещение срочных депозитов на срок от 7 дней, овернайт на 1 ночь;

получение финансирования, в том числе по льготным госпрограммам, в формате онлайн;

проведение выплат наемным работникам, с уплатой налогов «в комплекте».

Подобный подход сегодня используют и другие банки, постепенно расширяя список цифровых сервисов для предпринимателей.

Об эквайринге

Напомним, торговый эквайринг — это услуга, позволяющая принимать к оплате все типы карт платежных систем Visa, MasterCard, «Простір», в том числе с использованием Apple Pay и Google Pay. В настоящее время расчеты картой стали очень распространенным способом оплаты для многих покупателей, поэтому без эквайринга любая торговая точка или интернет-магазин просто теряет клиентов.

Такие банки, как ПриватБанк, monobank , àбанк или ПУМБ, предлагают своим клиентам по выбору разнообразные решения для организации эквайринга: POS-терминал, терминал в смартфоне, QR-эквайринг или интернет-эквайринг.

Классический POS-терминал — это отдельное физическое платежное устройство со встроенным чековым принтером, которое устанавливается в торговой точке, может интегрироваться с кассовой/компьютерной техникой и поддерживает прием карточек всеми способами — чип, магнитная полоса или NFC, то есть бесконтактная оплата.

Сегодня банки предлагают клиентам современные POS-терминалы известных мировых производителей, работающих под операционной системой Android.

Например, àбанк и ПриватБанк разработали JSON-протокол — это единственный кассовый протокол, поддерживающий сочетание со всеми вендорами в парке банка (Ingenico, Verifone, PAX). В то же время, не нужно печатать чеки с терминала (в случае реализации печатания терминального чека на кассовом принтере).

А в вышеупомянутом àбанк по состоянию на момент написания текста продолжается акция « POSтійна економія », согласно условиям которой при открытии счета ФЛП есть возможность подключить эквайринг без абонплаты за POS-терминал в случае осуществления трех оплат бизнес-картой Голубая Mastercard на сумму от 1 тыс. грн. Комиссия за эквайринг до 30.09.2026 г. составит всего 1,2%.

В àбанк продолжается акция для ФЛП по подключению эквайринга

О терминале в смартфоне (Tap to Phone)

Терминал в смартфоне ориентирован на мобильный и преимущественно малый бизнес. В случае использования собственного устройства (смартфона) тариф на услугу обычно не содержит ежемесячной абонплаты (300−500 грн как в терминалах, предоставляемых банками) — поэтому с точки зрения расходов «терминал в смартфоне» более экономичен.

Обычно терминал в смартфоне используется вместе с кассовым интегратором. Денежные средства в случае использования терминала в смартфоне зачисляются на счет клиента на следующий день после проведения оплаты.

Так, в ПриватБанк такая услуга будет стоить 1,3% от суммы операций. Такой же тариф — 1,3% от суммы операций — берут и в monobank. А вот в àбанк тариф составляет 1,2%.

О QR-эквайринге

Вместе с тем QR-эквайринг позволяет принимать оплату сканированием QR-кода или дистанционно через ссылку (без NFC) с карт любых банков платежных систем.

Для использования QR-эквайрингом требуется только смартфон с установленным программным обеспечением.

К примеру, monobank разработал целый сервис Expirenza by mono для ресторанов, кафе и других заведений, позволяющий посетителям через QR-код просматривать меню, оплачивать счет (в том числе Apple/Google Pay), оставлять чаевые и отзывы без участия официанта. Комиссия за прием таких платежей в monobank составляет 1,3% от суммы со всех карт украинских банков и 2% с карт иностранных банков.

Для сравнения, в àбанк плата за услугу QR-эквайринга составляет 1,2% от успешной операции с украинских карт и 2% с карт иностранных банков.

Об интернет-эквайринге

Работа интернет-эквайринга базируется на введении реквизитов платежной карты. Можно использовать карты украинских и иностранных банков платежных систем Visa, MasterCard, Простір" или оплаты путем использования Apple Pay или Google Pay.

Интернет-эквайринг обычно не требует ежемесячной фиксированной абонентской платы. А вот комиссия по каждому платежу отличается в зависимости от банка.

Так, в ПриватБанк при использовании системы LiqPay комиссия составляет 1,5% от суммы платежа. monobank берет 1,3% от суммы платежа с украинских и 2% - с карт иностранных банков. А, например, в àбанк комиссия составляет 1,2%.

О регистраторе расчетных операций (РРО)

POS-терминал часто используется совместно с кассовым интегратором, объединяющим учетную систему с программным регистратором расчетных операций (пРРО).

После изменений в законодательстве использование программных РРО стало гораздо более популярным. В отличие от классических кассовых аппаратов, пРРО:

работает через Интернет;

не требует дорогостоящего оборудования;

проще обновляется;

интегрируется с платежными решениями.

К примеру, ПУМБ предлагает партнерские сервисы РРО, которые уже интегрированы с платежными инструментами банка. В настоящее время банк сотрудничает с 6 партнерами:

E-чек;

CheckBox;

SM-POS;

Cashalot;

ВчасноКаса;

СмартКасса.

О бизнес-картах

Бизнес-карта для ФЛП обеспечивает выполнение следующих процессов:

отдельный учет доходов и расходов;

быстрый доступ к средствам с предпринимательского счета;

удобная оплата поставщикам;

безналичные расчеты онлайн и офлайн;

формирование выписок для бухгалтера;

уплата налогов в несколько кликов;

управление через мобильное приложение.

Обычно банки предлагают ФЛП и юридическим лицам два вида карт:

Бизнес-карта, которая привязывается непосредственно к расчетному счету и позволяет бесплатно рассчитываться за товары и услуги, снимать наличные деньги и получать разнообразные бонусы (например, кэшбек при оплате товаров в магазинах-партнерах банка); Корпоративная пластиковая карта, которую можно использовать как для оплаты расходов, связанных с основной деятельностью предприятия (закупка товаров или комплектующих, расчеты с поставщиками и т. п. ), так и для представительских расходов (официальных мероприятий, культурных программ), хозяйственных покупок (канцтовары, оргтехника, бензин или запчасти) или расходов на командировки по Украинее или за границу (бронирование номеров в отеле, покупку билетов, аренду авто и т. п. ).

Рассмотрим два примера бизнес-карт:

«Голубая» бизнес-карта от àбанк — это инструмент для ФЛП и юрлиц, позволяющий бесплатно рассчитываться за товары/услуги, снимать наличные деньги и получать кэшбек (например, до 10 грн/л на ОККО).

Она обеспечивает доступ к текущему счету предприятия через приложение àбанк. Все операции по карте являются операциями текущего счета, упрощающими бухгалтерский учет и позволяющими не вести дополнительную отчетность.

Кстати, количество бизнес-карт, которые банк открывает своим клиентам-ФЛП, ограничивается лишь перечнем уполномоченных доверенных лиц и наемных работников. Общих ограничений нет.

Карта «Ключ к счету» от ПриватБанк — это инструмент для ФЛП, предоставляющий прямой доступ к расчетному счету 2600, позволяя снимать наличные, рассчитываться за товары/услуги и платить налоги 24/7. Оформить ее можно виртуально (Digital) или пластиковой через «Приват24 для бизнеса».

Карта привязана непосредственно к текущему счету ФЛП, а не к отдельному карточному счету. ФЛП имеет право пользоваться картой для личных нужд после уплаты всех налогов. Есть возможность получения пластиковой или цифровой (Virtual) карты Visa или Mastercard.

Вывод

Банковский сервис для ФЛП — это не только текущий счет, ведь современному бизнесу нужна экосистема, позволяющая принимать безналичные платежи, вести расчеты, работать с кассой, контролировать расходы и управлять финансами из одного приложения.

Сочетание счета ФЛП, бизнес-карты, торгового и интернет-эквайринга, QR-эквайринга, технологии Tap to Phone и интеграции с программным РРО позволяет предпринимателю получить практически все ключевые финансовые инструменты «под одной крышей». Такой подход сокращает время на администрирование, упрощает учет и помогает предпринимателям сосредоточиться на развитии собственного дела, а не на решении технических вопросов. Главное — на старте правильно выбрать банк, который позволит все это реализовать.

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