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monobank разрешил прикреплять чеки и документы к платежам

Финтех и Карты
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Новая возможность уже начала появляться в приложении monobank.
Новая возможность уже начала появляться в приложении monobank.
monobank запустил новую функцию, которая позволяет прикреплять файлы к отдельным транзакциям. Теперь пользователи могут добавлять к платежу фотографию чека, квитанции или любой другой файл. Он будет храниться вместе с транзакцией и доступен для просмотра в деталях операции.
Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.
По его словам, нововведение пригодится тем, кто не хочет терять бумажные чеки или часто забывает, на что тратил средства. Функция также может быть полезна пользователям, которые предоставляют доступ к своей карте близким или ассистентам. В таком случае к транзакции можно прикрепить доказательство покупки, что упростит контроль расходов.

Как прикрепить файл к транзакции

Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо открыть нужную транзакцию и выбрать «Загрузить файл». После этого можно прикрепить изображение или документ.
Файл сохраняется вместе с транзакцией, поэтому его можно просмотреть позже.
Новая возможность уже начала появляться в приложении monobank.
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Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что monobank запустил функцию блокировки переводов от нежелательных отправителей. Новая функция позволяет заблокировать переводы от отдельных пользователей.
Также мы писали, что с 1 июля одна из самых популярных банковских услуг monobank стала платной для украинцев. Это касается пополнения карт monobank наличными через терминалы EasyPay. Стандартный тариф сети составляет 1% суммы пополнения, а также дополнительные 5 гривен. Бесплатными для клиентов такие операции останутся в терминалах monobox и abank, сети City24 и кассах А-Банка, Универсал Банка, Укргазбанка, Аккордбанка и даже Укрпочты.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
monobankПеревод денегПеревод средств
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