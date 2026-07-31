Правила финмониторинга с августа: банки вводят новые лимиты на переводы для ФЛП и юрлиц Сегодня 16:02 — Финтех и Карты

Обновленная редакция Меморандума не изменяет действующие правила для физических лиц.

В Украине меняются подходы к финансовому мониторингу физических лиц-предпринимателей и юридических лиц.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Банки, присоединившиеся к Меморандуму об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, договорились применять единые подходы к проверке клиентов с повышенным уровнем риска, усилить контроль над финансовыми операциями и ввести поэтапные лимиты на переводы для отдельных категорий ФЛП и компаний.

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Среди основных принципов Меморандума:

защита права добросовестных клиентов свободно воспользоваться своими средствами;

повышение доверия к банковской системе;

обеспечение добросовестной конкуренции между поставщиками платежных услуг.

Для этого банки договорились унифицировать подходы ко всем этапам работы с клиентами — от открытия счетов до постоянного мониторинга финансовых операций.

Кого в первую очередь коснутся новые правила

Больше всего изменения почувствуют вновь созданные физические лица-предприниматели и те ФЛП, которые длительное время не вели деятельность и возобновляют работу.

Если банк отнесет такого предпринимателя в категорию клиентов с повышенным уровнем риска, он будет проходить углубленную проверку еще на этапе открытия или активизации счета.

При проверке банк будет оценивать:

цель открытия счета;

характер и масштаб бизнеса;

вид деятельности;

товары или услуги, реализуемые предпринимателем;

ожидаемые объемы финансовых операций;

соответствие фактических операций заявленному виду деятельности.

После начала работы банки будут вести усиленный мониторинг сделок с учетом среднемесячного дохода предпринимателя.

Для других ФЛП и лиц, которые ведут независимую профессиональную деятельность, единые лимиты устанавливаться не будут. Каждый банк будет самостоятельно определять уровень риска и контролировать операции в соответствии с собственными внутренними процедурами.

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Если клиент будет планировать переводы сверх установленных лимитов, он должен будет подтвердить источник происхождения денег.

Кроме того, банки:

усилят контроль за операциями, в частности в ночное время;

ограничат для клиентов без подтвержденных доходов количество текущих счетов в одной валюте до трех (кроме депозитных, кредитных счетов и счетов для государственных программ);

использовать данные из приложения «Дія» для проверки информации о доходах;

расширят сотрудничество с государственными органами в сфере финансового мониторинга.

Какие лимиты введут для ФЛП

Меморандум предусматривает поэтапное введение новых лимитов на финансовые операции. Изменения вступят в силу через три и шесть месяцев после подписания документа, то есть с августа и ноября.

Для вновь и неактивных ФЛП, которых банк отнесет к категории клиентов с повышенным уровнем риска, установят такие лимиты.

Согласно документу, с 14 августа для новых и неактивных ФЛП установят следующие месячные лимиты на переводы:

для ФЛП первой группы — до 600 тыс. грн;

для ФЛП второй и третьей групп — до 3 млн грн.

Второй этап будет введен в ноябре 2026 года. Тогда лимиты уменьшат:

для ФЛП первой группы — до 400 тыс. грн в месяц;

для ФЛП второй и третьей групп — до 1 млн грн.

Для других физических лиц-предпринимателей и лиц, которые ведут независимую профессиональную деятельность, единые лимиты не предусмотрены.

Какие ограничения будут касаться юридических лиц

Отдельные правила будут применяться к юридическим лицам, у которых банк выявит более двух признаков так называемой компании-оболочки.

Для таких клиентов установят следующие лимиты:

через три месяца до 5 млн. грн. в месяц;

через шесть месяцев до 2 млн. грн. в месяц.

Какие правила уже действуют для физических лиц

Обновленная редакция Меморандума не меняет действующие правила для физических лиц.

Как и прежде:

клиенты с высоким уровнем риска проходят углубленную проверку;

для клиентов с низким уровнем риска действуют упрощенные процедуры без документального подтверждения доходов в пределах установленных лимитов.

Для клиентов без подтвержденных доходов действуют следующие ограничения:

для клиентов со средним и низким уровнем риска до 100 тыс. грн. в месяц;

для клиентов с высоким уровнем риска до 50 тыс. грн. в месяц.

В то же время, эти лимиты не распространяются на клиентов с документально подтвержденными доходами, в частности зарплатных клиентов, а также на волонтеров, которых банк идентифицировал в соответствии с требованиями Национального банка Украины.

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