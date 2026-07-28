Зарплату можно получать на карту другого человека: при каких условиях это законно Сегодня 08:02 — Финтех и Карты

Зарплата на чужую карту

Выплата заработной платы на банковскую карту другого человека не противоречит законодательству, однако такая процедура должна быть надлежащим образом оформлена.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета со ссылкой на Государственную налоговую службу.

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Когда зарплату можно получать на карту другого человека

Украинское законодательство не запрещает перечислять зарплату на банковские реквизиты другого лица. Такая возможность может быть актуальна, если работник:

работает дистанционно;

временно не может получить средства лично;

еще не открыл свой банковский счет.

В то же время такая выплата должна производиться в соответствии с требованиями гражданского законодательства.

Какие документы нужны

Правовым основанием для выплаты заработной платы другому лицу является договор поручения. Согласно статье 1000 Гражданского кодекса Украины, по договору поручения одна сторона обязуется совершать юридические действия от имени и за счет другой стороны.

Согласно статье 1003 ГКУ, действия поверенного должны быть правомерными, конкретными и осуществимыми. В то же время, статья 1006 ГКУ обязывает его немедленно передать доверителю все полученное в связи с выполнением поручения.

Таким образом, лицо, получающее заработную плату, является поверенным и не приобретает право собственности на эти средства. Он только получает их от имени работника и обязана передать деньги доверителю.

Доверенность на получение заработной платы может быть удостоверена должностным лицом предприятия, где работает доверитель, или по месту его жительства.

Чем доверенность отличается от заявления

Доверенность и обычное заявление работника имеют разные правовые последствия. Надлежащим образом оформленная доверенность дает работодателю законные основания для перечисления заработной платы другому лицу.

В то же время, только заявление работника без оформления доверенности не регулирует такую ​​процедуру должным образом и требует дополнительного правового оформления.

Нужно ли повторно платить налоги

Повторное налогообложение при выплате заработной платы доверенному лицу не применяется.

Заработная плата остается доходом работника, с которым заключен трудовой договор. Доверенное лицо не получает собственного дохода в понимании Налогового кодекса Украины, поскольку действует в пределах договора доверенности и обязано передать полученные средства работнику.

Следовательно, перечисление заработной платы на карту другого человека само по себе не создает для доверенного лица обязанности платить налоги. При надлежащем оформлении документов НДФЛ и военный сбор повторно не начисляются, поскольку полученные средства остаются доходом работника.

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