НБУ предлагает изменить порядок открытия и закрытия банковских счетов Сегодня 16:03 — Финтех и Карты

Проект постановления предусматривает возможность для банков финансовой инклюзии привлекать коммерческих агентов из соответствующего договора.

Национальный банк Украины вынес на общественное обсуждение проект изменений в Инструкцию о порядке открытия и закрытия счетов пользователям поставщиками платежных услуг по обслуживанию счетов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Необходимость внесения изменений связана с имплементацией положений Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о развитии финансовой инклюзии в Украине».

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Что предлагает Нацбанк

Проект постановления предусматривает возможность для банков финансовой инклюзии привлекать коммерческих агентов из соответствующего договора.

Такие агенты смогут от имени банка:

консультировать клиентов;

предлагать банковские услуги;

готовить и заключать договоры банковского счета;

заключать договоры банковского вклада;

заключать договоры счета условного хранения (эскроу).

Кроме того, документ предлагает урегулировать список клиентов, которым банки финансовой инклюзии будут иметь право открывать счета.

Соответствующие нормы содержит проект постановления Правления НБУ «О внесении изменений в Инструкцию о порядке открытия и закрытия счетов пользователям поставщиками платежных услуг по обслуживанию счетов».

Замечания и предложения к документу будут приниматься до 10 августа 2026 включительно.

Что известно о банках финансовой инклюзии в Украине

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Национальный банк Украины принял изменения в ряд нормативно-правовых актов, определяющих порядок регулирования и надзора за деятельностью нового типа финансовых учреждений — банков финансовой инклюзии (БФИ).

Запуск банков финансовой инклюзии должен обеспечить полноценный доступ к финансовым услугам для населения, социально уязвимых групп и малого бизнеса на отдаленных, малонаселенных и приближенных к зоне боевых действий территориях.

Также мы писали , что регулятор расширил список способов верификации клиентов-физических лиц для нужд финансовой инклюзии, а также предоставил право осуществлять идентификацию и верификацию клиентов коммерческим агентам банка финансовой инклюзии. При верификации предусмотрена возможность предъявления оригинала документа третьим лицом (сопровождателем или доверенным лицом) или с помощью работника банка, осуществляющего верификацию, если клиент не может сделать это самостоятельно.

Кроме того, согласие клиента на проведение фотофиксации может быть подтверждено с помощью аудио- или видеозаписи при невозможности засвидетельствовать ее собственноручной или электронной подписью.

Ограниченная банковская лицензия позволит создавать БФИ крупным розничным или почтовым компаниям, уже имеющим широкую сеть отделений и клиентов. Новосозданные банки должны будут работать как отдельные юридические лица в форме акционерного общества.

Такие банки будут обслуживать:

физических лиц;

малый бизнес;

благотворительные и общественные организации;

государственные органы и органы местного самоуправления;

других потребителей денежных услуг.

При этом они не смогут работать со средним и крупным бизнесом или проводить сложные финансовые операции на рынке капитала. Также будет ограничена максимальная сумма кредита для одного заемщика.

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