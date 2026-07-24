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Банкомат «съел» деньги: основные причины и советы

Финтех и Карты
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Банкомат
Банкомат
Несмотря на то, что современные банкоматы и терминалы самообслуживания оборудованы несколькими датчиками контроля купюр, они остаются сложными механическими устройствами. Поэтому при внесении наличных денег иногда могут возникать сбои.
Наиболее распространенными причинами являются:
  • техническая неисправность. Купюра может застрять внутри купюроприемника, механизм может остановиться при пересчете или произойдет программный сбой;
  • перебои с электропитанием или связью. Если при операции пропадает электричество или связь терминала с процессинговым центром банка, операция может прерваться;
  • поврежденные или нестандартные купюры. Сильно помятые, влажные, надорванные или склеенные банкноты иногда не проходят корректной обработки;
  • переполнена кассета для приема наличных денег. Редкая, но возможная ситуация, особенно в терминалах с большой нагрузкой;
  • ошибка программного обеспечения. Иногда операция зависает уже после приема денег, но до завершения записи в банковской системе.

Как уменьшить риск возникновения проблем

Полностью исключить вероятность технического сбоя невозможно, однако его можно существенно снизить. Специалисты рекомендуют:
  • не пользоваться терминалами, имеющими признаки неисправности;
  • не вносить крупные суммы одной пачкой, лучше разделить их на несколько операций;
  • не использовать сильно смятые или поврежденные банкноты;
  • по возможности пользоваться терминалами, расположенными в отделениях банков, где работники могут оперативно зафиксировать проблему;
  • обязательно хранить чек до момента зачисления средств;
  • при внесении больших сумм сделать фотоэкран после подтверждения операции.
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Что делать в случае сбоя

В большинстве случаев, когда банкомат или терминал не засчитывает внесенные средства, деньги возвращают клиенту. Однако это происходит только после проверки журналов операций и инкассации устройства, поэтому мгновенного разрешения ситуации ждать не стоит.
Главное не паниковать и как можно скорее обратиться в банк. Чем раньше будет зарегистрировано обращение и чем больше доказательств будет клиент (чек, фотография экрана, номер терминала, точное время проведения операции), тем выше шансы на быстрый возврат средств.
Подробнее о порядке действий в такой ситуации читайте в статье «Банкомат или терминал самообслуживания съел ваши деньги: что делать».
Что делать сразу после сбоя, подробно рассказываем в статье «Банкомат или терминал самообслуживания „съел“ ваши деньги: что делать».
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что при снятии средств через банкоматы действуют определенные лимиты, устанавливаемые как Национальным банком, так и самими банками.
Во время военного положения Национальный банк Украины сохраняет ограничения на выдачу наличных со счетов. Общий суточный лимит составляет 100 тыс. грн на территории Украины.
В то же время, НБУ не определяет, сколько купюр банкомат может выдать за одну операцию. Это зависит от технических возможностей устройства и внутренних правил банка. Например, в ПриватБанке клиенты могут снять от 20 тыс. до 40 тыс. грн в течение трех часов, тогда как для держателей карт других банков лимит составляет 20 тыс. грн за одну операцию.
По материалам:
Finance.ua
НаличныеБанки Украины
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