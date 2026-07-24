Банкомат «съел» деньги: основные причины и советы Сегодня 20:01 — Финтех и Карты

Банкомат

Несмотря на то, что современные банкоматы и терминалы самообслуживания оборудованы несколькими датчиками контроля купюр, они остаются сложными механическими устройствами. Поэтому при внесении наличных денег иногда могут возникать сбои.

Наиболее распространенными причинами являются:

техническая неисправность. Купюра может застрять внутри купюроприемника, механизм может остановиться при пересчете или произойдет программный сбой;

перебои с электропитанием или связью. Если при операции пропадает электричество или связь терминала с процессинговым центром банка, операция может прерваться;

поврежденные или нестандартные купюры. Сильно помятые, влажные, надорванные или склеенные банкноты иногда не проходят корректной обработки;

переполнена кассета для приема наличных денег. Редкая, но возможная ситуация, особенно в терминалах с большой нагрузкой;

ошибка программного обеспечения. Иногда операция зависает уже после приема денег, но до завершения записи в банковской системе.

Как уменьшить риск возникновения проблем

Полностью исключить вероятность технического сбоя невозможно, однако его можно существенно снизить. Специалисты рекомендуют:

не пользоваться терминалами, имеющими признаки неисправности;

не вносить крупные суммы одной пачкой, лучше разделить их на несколько операций;

не использовать сильно смятые или поврежденные банкноты;

по возможности пользоваться терминалами, расположенными в отделениях банков, где работники могут оперативно зафиксировать проблему;

обязательно хранить чек до момента зачисления средств;

при внесении больших сумм сделать фотоэкран после подтверждения операции.

Что делать в случае сбоя

В большинстве случаев, когда банкомат или терминал не засчитывает внесенные средства, деньги возвращают клиенту. Однако это происходит только после проверки журналов операций и инкассации устройства, поэтому мгновенного разрешения ситуации ждать не стоит.

Главное не паниковать и как можно скорее обратиться в банк. Чем раньше будет зарегистрировано обращение и чем больше доказательств будет клиент (чек, фотография экрана, номер терминала, точное время проведения операции), тем выше шансы на быстрый возврат средств.

Подробнее о порядке действий в такой ситуации читайте в статье «Банкомат или терминал самообслуживания съел ваши деньги: что делать».

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что при снятии средств через банкоматы действуют определенные лимиты, устанавливаемые как Национальным банком, так и самими банками.

Во время военного положения Национальный банк Украины сохраняет ограничения на выдачу наличных со счетов. Общий суточный лимит составляет 100 тыс. грн на территории Украины.

В то же время, НБУ не определяет, сколько купюр банкомат может выдать за одну операцию. Это зависит от технических возможностей устройства и внутренних правил банка. Например, в ПриватБанке клиенты могут снять от 20 тыс. до 40 тыс. грн в течение трех часов, тогда как для держателей карт других банков лимит составляет 20 тыс. грн за одну операцию.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.