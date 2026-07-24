Банкомат «съел» деньги: основные причины и советы
- техническая неисправность. Купюра может застрять внутри купюроприемника, механизм может остановиться при пересчете или произойдет программный сбой;
- перебои с электропитанием или связью. Если при операции пропадает электричество или связь терминала с процессинговым центром банка, операция может прерваться;
- поврежденные или нестандартные купюры. Сильно помятые, влажные, надорванные или склеенные банкноты иногда не проходят корректной обработки;
- переполнена кассета для приема наличных денег. Редкая, но возможная ситуация, особенно в терминалах с большой нагрузкой;
- ошибка программного обеспечения. Иногда операция зависает уже после приема денег, но до завершения записи в банковской системе.
Как уменьшить риск возникновения проблем
- не пользоваться терминалами, имеющими признаки неисправности;
- не вносить крупные суммы одной пачкой, лучше разделить их на несколько операций;
- не использовать сильно смятые или поврежденные банкноты;
- по возможности пользоваться терминалами, расположенными в отделениях банков, где работники могут оперативно зафиксировать проблему;
- обязательно хранить чек до момента зачисления средств;
- при внесении больших сумм сделать фотоэкран после подтверждения операции.
Что делать в случае сбоя
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