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Переводы на карту: за какие операции можно заплатить 17 тыс. грн

Личные финансы
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Переводы на карту: за какие операции можно заплатить 17 тыс. грн
Переводы на карту: за какие операции можно заплатить 17 тыс. грн
ГНС напомнила украинцам о финансовых операциях, которые могут вызвать проблемы.

О чем идет речь

Речь идет о переводах на банковские карты, имеющие признаки предпринимательской деятельности, но осуществляемые без официальной регистрации, пишет fbc.biz.ua.
За такие действия предусмотрен штраф до 17 000 гривен, а в отдельных случаях дополнительные доначисления налогов.
Под риском оказываются регулярные поступления от продаж товаров или услуг, когда человек фактически ведет бизнес, но не оформлен как ФЛП.
Если на карту систематически поступают средства от разных лиц, а назначение платежей содержит комментарии типа «за товар», «оплата работы», «заказ», налоговая может квалифицировать это как скрытый доход.

Банки и ГНС

Банки передают информацию о подозрительных транзакциях в ГНС в рамках финансового мониторинга.
Особенно внимательно проверяют карты, на которые поступают однотипные платежи или множество мелких переводов от незнакомых людей — это может свидетельствовать о неофициальной торговле или предоставлении услуг.

Какие переводы без риска

Разовые переводы от родственников или друзей не представляют риска, но систематические коммерческие операции без регистрации могут привести к штрафам, блокированию счета и требованиям задекларировать все полученные доходы.
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Ранее мы писали о переводе средств в национальной валюте между счетами в разных банках, от одного клиента банка к другому или от физлица на расчетный счет предприятия — все это происходит ежедневно сотни тысяч раз и никаких сложностей не составляет.
А также о том, как получить средства, если они поступили на закрытый карточный счет.
По материалам:
Finance.ua
НалогиКредитные карты
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