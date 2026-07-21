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«Борщовые» овощи активно дешевеют

Личные финансы
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«Борщовые» овощи активно дешевеют
«Борщовые» овощи активно дешевеют
Цены на овощи борщового набора в Украине продолжали снижаться на прошлой неделе. Так, картофель продается в группе в пределах 10−15 грн/кг вместо 12−15 грн/кг.
Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Также на 2 гривны в сторону снижения изменилась стоимость белокочанной капусты — с 20−25 до 18−25 грн/кг. Сильнее подешевели свекла и морковь — с 14−18 до 10−15 грн/кг и с 28−30 до 22−28 грн/кг соответственно. Верхний потолок цен на репчатый лук упал почти вдвое — с 20−35 до 16−20 грн/кг.
Стоимость огурцов снова снизилась — теперь их отпускают по 15−30 грн/кг вместо 25−40 грн/кг в опте. А вот помидоры, напротив, подорожали на 10 гривен — с 30−60 до 40−75 грн/кг. Резко просел нижний потолок цен на чеснок — со 100−130 до 50−120 грн/кг.
Среди фруктов выросло предложение яблок, подешевевших с 28−55 до 25−40 грн/кг. Стоимость груш снизилась еще больше — с 45−70 до 40−50 грн/кг. Слива стремительно подешевела со 100−130 до 50−100 грн/кг.
В ягодном сегменте продолжила снижаться стоимость голубики. Сейчас ею торгуют по 200−300 грн/кг против 250−350 грн/кг неделей ранее. Также несколько подешевела вишня — со 100−140 до 100−120 грн/кг.
По материалам:
УНІАН
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