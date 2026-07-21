Каких специалистов ищут в медицинской сфере: какие зарплаты предлагают

За последние полгода заведения опубликовали наЕдином портале вакансийопубликовано 898 объявлений. Наибольший спрос сегодня — на медсестер, медицинских братьев и работников экстренной помощи, пишетmoz.gov.ua.
Больше всего вакансий в медицинских учреждениях в Одесской (628), Львовской (543), Днепропетровской (448), Киевской (410) областях и городе Киеве (417).
Наибольшее количество предложений, размещенных за последнее полугодие:
сестра медицинская/брат медицинский — 101;
парамедик — 66;
врач-терапевт — 48;
врач-анестезиолог — 42;
врач общей практики — семейный врач — 36;
сестра медицинская/брат медицинский-анестезист — 30;
сестра медицинская/брат медицинский стационара — 27;
врач-хирург — 23;
врач-психиатр — 23;
врач по медицине неотложных состояний — 22.
Ищут также редких и узкопрофильных врачей, например, открытые вакансии для врачей-генетиков, врачей-сурдологов, врачей-бактериологов, биохимиков, эрготерапевтов, терапевтов речи и речи, врачей физической и реабилитационной медицины.
Единственный портал вакансий в учреждениях здравоохранения создан Минздравом в сотрудничестве с Минцифры на платформе Дія. Engine при поддержке швейцарско-украинской программы EGAP, реализуемой Фондом Восточная Европа.
Ранее писали, что в 2026 году в Украине повысили заработные платы врачам. В частности, доходы работников экстренной медицинской помощи выросли более чем на 10 тыс. грн. по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По словам Ляшко, в апреле 2026 года средняя зарплата врача экстренной медицинской помощи составила 41,7 тыс. грн. Это более чем на 10,5 тыс. грн. больше, чем в 2025 году.
Министр также сообщил о росте зарплат в первичном звене медицины. В марте 2026 года средняя зарплата врача «первички» составила 30,5 тыс. грн.
Медики, которые согласны работать в прифронтовых районах или сельской местности и подписывают контракт на три года, могут получить 200 тыс. грн подъемных. В 2024 году размер такой выплаты составил 14 тыс. грн.
Закон предусматривает, что все студенты медицинских специальностей, прошедшие профессионально-психологический отбор и пригодные к военной службе по состоянию здоровья, должны обязательно проходить военную подготовку по программе офицеров запаса медицинской службы.