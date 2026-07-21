Проезд в Kyiv City Express подорожает с 22 июля: новые тарифы

Стоимость разового проезда в Kyiv City Express повысится до уровня стоимости проезда в общественном транспорте Киева. В то же время для пассажиров, регулярно пользующихся городской электричкой, планируют ввести проездные абонементы.
Как объясняют в Укрзализныце, ежедневно Киевская кольцевая электричка перевозит десятки тысяч пассажиров. В то же время, расходы на содержание и ремонт подвижного состава, обеспечение его работы и оплату электроэнергии постоянно растут. По информации перевозчика, доходов от продажи билетов уже недостаточно для покрытия этих расходов.
Дополнительным фактором стало то, что город с 2021 года не компенсирует Укрзализныци расходы по перевозке льготных категорий пассажиров. С начала 2026 сумма такой задолженности уже превысила 10 млн грн.
«Именно поэтому мы вынуждены пересмотреть стоимость проезда и привести ее к уровню стоимости проезда в общественном транспорте Киева. При этом, в отличие от общественного транспорта, где тарифы выросли почти в четыре раза, стоимость проезда в Киевской кольцевой электричке повышается всего в два раза», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что с 15 июля в Киеве начали действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Стоимость одной поездки в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях увеличилась с 8 до 30 гривен. Для пассажиров, пользующихся транспортной картой, будет действовать система скидок. Чем больше поездок покупается заранее, тем ниже их стоимость.
В Киеве некоторые частные перевозчики также предупредили о повышении стоимости проезда в маршрутках до 25 грн с 15 июля.