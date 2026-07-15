Новые тарифы за проезд в Киеве: стоит ли «закупаться» билетами по 8 грн Сегодня 14:36 — Личные финансы

Столичный общественный транспорт, kyivfocus.org.ua

После объявления о повышении тарифов на проезд в Киеве до 30 грн, у некоторых пользователей возникли идеи покупать как можно больше поездок по старой цене. Однако делать такие «запасы» смысла нет.

В КГГА объяснили пользователям транспортной карты в Киеве, что произойдет с неиспользованными поездками после смены тарифов. Власти уверяют, что они не аннулируются.

Как пересчитают неиспользованные поездки

До 15 сентября пассажиры могут использовать оставшиеся поездки на транспортной карте. В то же время, после этой даты они не исчезнут.

15 сентября неиспользованные поездки автоматически переведут в деньги и зачислят на Кошелек транспортной карты.

К примеру, если на карте останется 10 поездок, приобретенных по 6,50 грн, на баланс Кошелька будет зачислено 65 грн.

Сделайте свою жизнь проще, оформляйте кредитную карту для ежедневных нужд. Удобный каталог на Finance.ua. 💳

Как использовать деньги после смены тарифов

Чтобы приобрести новые поездки за средства из Кошелька, необходимо:

открыть приложение «Киев Цифровой»,

перейти в раздел «Транспортная карта»,

выбрать «Моя карта» — «Мой Кошелек»,

нажать «Купить поездки». Оплата будет производиться с баланса Кошелька.

Для использования этой функции на цифровой транспортной карте необходимо обновить приложение «Киев Цифровой» до последней версии.

Если нужно приобрести проездной, ученический или другой транспортный продукт за средства из Кошелька, пользователям рекомендуют обратиться в службу техподдержки:

по электронной почте: transport@kyiv.digital;

по телефонам: 0443665555, 0443668136;

лично по адресу: ул. Космическая, 12-А, кабинет 108 (отдел обработки обращений КП ГИОЦ).

Напомним, что в Киеве повышают стоимость проезда в коммунальном транспорте до 30 грн за разовую поездку. Для пассажиров, пользующихся транспортной картой и покупающих поездки пакетами, предусмотрена система скидок. В зависимости от количества приобретенных поездок стоимость одной будет составлять от 25 до 30 грн.

Также город планирует сохранить льготы для студентов и школьников и ввести пересадочный билет на срок 90 минут.

В КГГА необходимость пересмотра тарифов объясняют ростом затрат на электроэнергию, топливо, ремонт подвижного состава и оплату труда. По расчетам транспортных предприятий экономически обоснованный тариф в метро превышает 64 грн, а в наземном транспорте 44 грн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.