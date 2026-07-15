Новые тарифы за проезд в Киеве: стоит ли «закупаться» билетами по 8 грн

Напомним, что в Киеве повышают стоимость проезда в коммунальном транспорте до 30 грн за разовую поездку. Для пассажиров, пользующихся транспортной картой и покупающих поездки пакетами, предусмотрена система скидок. В зависимости от количества приобретенных поездок стоимость одной будет составлять от 25 до 30 грн.
Также город планирует сохранить льготы для студентов и школьников и ввести пересадочный билет на срок 90 минут.
В КГГА необходимость пересмотра тарифов объясняют ростом затрат на электроэнергию, топливо, ремонт подвижного состава и оплату труда. По расчетам транспортных предприятий экономически обоснованный тариф в метро превышает 64 грн, а в наземном транспорте 44 грн.