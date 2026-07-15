Повышение зарплат больше не помогает бизнесу находить работников Сегодня 13:03 — Личные финансы

Дефицит кадров заставляет бизнес пересматривать принятые подходы к рекрутингу

Дефицит рабочей силы перестал быть временным следствием войны и превратился в один из ключевых вызовов для украинской экономики. 78% работодателей заявляют о нехватке работников, а более двух третей ожидают, что ситуация в ближайшие годы будет только ухудшаться.

Об этом на ежегодной конференции HR Wisdom Summit рассказала руководитель платформы OLX Работа, сопредседатель HR-комитета Европейской Бизнес Ассоциации (EBA) Мария Абдуллина, передает Delo.ua.

Кредиты от ПриватБанка, Таскомбанка, ПУМБа и других в каталоге по ссылке

Кадровый дефицит становится новой реальностью

По результатам исследования OLX Работа и EBA, 78% украинских компаний уже сталкиваются с нехваткой работников. Острее всего проблема проявляется в производстве, торговле, логистике, строительстве и сфере услуг — то есть в отраслях, где традиционно существует высокий спрос на линейный персонал. 68% работодателей прогнозируют дальнейшее ухудшение ситуации.

Если в первые годы полномасштабной войны главной причиной кадрового дефицита была мобилизация, то теперь все большее влияние оказывает миграция населения. По словам Абдуллиной, за последний год количество работодателей, испытавших негативный эффект от выезда украинцев за границу, существенно возросло.

Читайте также Почти 40% украинцев не работают по полученной специальности

Отдельной тенденцией 2026 года стал отток молодых мужчин в возрасте до 22 лет. Уже 41% компаний сообщают, что этот фактор оказал непосредственное влияние на их возможность находить новых работников.

Бизнес меняет саму модель найма

Сегодня все больше работодателей готовы брать на работу кандидатов без необходимого опыта и обучать их внутри компании. Такой подход постепенно становится нормой, ведь найти готового специалиста гораздо сложнее, чем инвестировать в подготовку нового работника.

В то же время большинство компаний продолжают делать ставку именно на молодежь, хотя именно эта категория населения активно сокращается из-за миграции.

Повышение зарплат уже не решает проблему

Конкуренция за работников заставляет бизнес повышать заработную плату. По данным исследования, каждый четвертый работодатель за последний год увеличил зарплаты как минимум на 10%, а средний рост заработных плат на рынке составил около 20%.

Впрочем, этого недостаточно для привлечения новых сотрудников. Кандидаты все чаще оценивают не только уровень дохода, но и корпоративную культуру, возможность обучения, гибкий график работы, возможность работать дистанционно, социальный пакет и репутацию компании.

В 2025 году в рамках исследования 58% компаний заявили о повышении окладов. В 2026 году этот показатель увеличился до 72%. В то же время, изменился не только масштаб повышений, но и их размер. В прошлом году работодатели в основном отмечали, что повышение составило до 10% (35% респондентов). В этом году «планка» стала выше: большинство опрошенных бизнесов (30%) подняли зарплату на 11−22%.

Зато доля предприятий, которые прибегли к сокращению выплат, в 2026 году уменьшилась до 5% против 15% в 2025 году, что является положительным сигналом.

Интересно, что мнение кандидатов другое: по результатам, 51% отмечают, что не получали повышения за последний год. Повышения на 10% и более имели 39% опрашиваемых.

Бизнес открывает для себя новые категории работников

Дефицит кадров заставляет бизнес пересматривать принятые подходы к рекрутингу. Все больше компаний начинают активно работать с людьми старшего возраста, кандидатами без профессионального опыта и другими категориями работников, которые раньше оставались вне основного фокуса работодателей.

В частности, существенно изменилось отношение к кандидатам старше 50 лет. Если раньше многие компании не рассматривали их как перспективных сотрудников, то сегодня работодатели все чаще ценят их ответственность, стабильность и профессиональный опыт.

Параллельно бизнес активно инвестирует во внутренние программы обучения, понимая, что самостоятельная подготовка работников становится важным конкурентным преимуществом.

Отдельное внимание во время выступления Мария Абдуллина уделила ветеранам, которые в ближайшие годы все больше будут возвращаться в гражданскую жизнь. По ее мнению, украинскому бизнесу сегодня необходимо готовиться к этой трансформации. Речь идет не только о социальной ответственности компаний, но и об одном из важнейших кадровых ресурсов будущей украинской экономики.

Ветераны обладают высоким уровнем ответственности, стрессоустойчивостью, навыками работы в условиях неопределенности и управления людьми.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.