НКРЭКУ отменила плату за распределение газа для части потребителей
Какие изменения предполагает решение НКРЭКУ
- неначисление платы за техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения многоквартирных домов в случаях, определенных законодательством;
- освобождение бытовых потребителей от обязанности ежемесячно передавать оператору газораспределительной системы показания счетчика в течение периода, когда потребление природного газа невозможно и плата за его распределение не начисляется.
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