НКРЭКУ отменила плату за распределение газа для части потребителей Сегодня 09:44 — Личные финансы

Владельцы разрушенного жилья смогут не платить за доставку газа

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение, согласно которому бытовым потребителям с поврежденным или уничтоженным вследствие вооруженной агрессии рф жильем не будет начисляться плата за услугу по распределению природного газа.

Об этом сообщила пресс-служба НКРЭКУ.

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Отмечается, что необходимость внесения изменений была связана с необходимостью привести нормативно правовые акты НКРЭКУ в соответствие с Законом Украины № 4825-ІХ.

Это связано с тем, что плата за распределение газа рассчитывается исходя из заказанной годовой мощности, а не фактического объема потребления.

Какие изменения предполагает решение НКРЭКУ

Кроме отмены платы за распределение газа, решение НКРЭКУ предусматривает:

неначисление платы за техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения многоквартирных домов в случаях, определенных законодательством;

освобождение бытовых потребителей от обязанности ежемесячно передавать оператору газораспределительной системы показания счетчика в течение периода, когда потребление природного газа невозможно и плата за его распределение не начисляется.

Украинцам с поврежденным жильем не будут начислять плату за распределение газа

Кого будут касаться новые правила

Принятые изменения определяют механизмы реализации норм закона и порядок применения льготы.

Теперь граждане, которые из-за последствий войны не могут пользоваться природным газом из-за опасности эксплуатации газового оборудования, не будут платить за услуги, которые фактически не получают.

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