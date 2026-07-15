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В каких городах Украины аренда двухкомнатной квартиры стоит почти столько же, как и однокомнатной

Личные финансы
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Наибольший разрыв был зафиксирован в Киеве и Ужгороде
Наибольший разрыв был зафиксирован в Киеве и Ужгороде
Компактная однокомнатная квартира или более просторная двухкомнатная — выбор часто зависит от бюджета, ведь жилье с двумя комнатами обычно стоит дороже. В то же время, такая тенденция характерна не для всех украинских городов. В ряде областных центров разница между стоимостью аренды однокомнатной и двухкомнатной квартир минимальна или вообще отсутствует.
Об этом свидетельствуют данные OLX.

Где двухкомнатная квартира стоит почти как однокомнатная

В Полтаве и Чернигове медианная стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир одинакова. В Полтаве аренда такого жилья составляет 12 тыс. грн. в месяц, а в Чернигове 8 тыс. грн.
Почти не отличаются цены и в Луцке, где медиа стоимость аренды двухкомнатной квартиры составляет 15 тыс. грн, тогда как однокомнатной 14,5 тыс. грн.
На 1 тыс. грн дороже аренда двухкомнатной квартиры обходится в следующих городах:
  • Ровно — 13 тыс. грн против 12 тыс. грн за однокомнатную;
  • Суммы — 8 тыс. грн против 7 тыс. грн;
  • Херсон — 5 тыс. грн против 4 тыс. грн.
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Разницу в 2 тыс. грн между арендой однокомнатного и двухкомнатного жилья зафиксировали в нескольких областных центрах:
  • Винница — 15 тыс. грн против 13 тыс. грн;
  • Хмельницкий — 14 тыс. грн против 12 тыс. грн;
  • Житомир — 12 тыс. грн против 10 тыс. грн;
  • Запорожье — 10 тыс. грн против 8 тыс. грн.

Где разница ощутимее

В части городов доплата за двухкомнатную квартиру составляет от 3 до 4 тыс. грн в месяц:
  • Тернополь — 15,5 тыс. грн против 13,45 тыс. грн за однокомнатную квартиру;
  • Черкассы — 14 тыс. грн против 11,85 тыс. грн;
  • Кропивницкий — 12 тыс. грн против 8,5 тыс. грн;
  • Николаев — 9 тыс. грн против 6,95 тыс. грн;
  • Днепр — 16 тыс. грн против 12 тыс. грн;
  • Одесса — 16 тыс. грн против 12 тыс. грн.
Еще больше разрыв был зафиксирован во Львове, Харькове и Черновцах. Во Львове аренда двухкомнатной квартиры стоит 24,4 тыс. грн, что на 4,2 тыс. грн больше, чем однокомнатной — 20,2 тыс. грн.
В Харькове разница составляет 4,5 тыс. грн — 11,5 тыс. грн против 7 тыс. грн, а в Черновцах — 4,55 тыс. грн: 18 тыс. грн за двухкомнатную квартиру против 13,45 тыс. грн за однокомнатную.

Наибольший разрыв был зафиксирован в Киеве и Ужгороде

В Киеве и Ужгороде за дополнительную комнату придется переплатить. Столичная медиа стоимость аренды двухкомнатной квартиры составляет 30 850 грн, что почти на 14 000 грн больше, чем однокомнатной — 17 000 грн. В Ужгороде разница достигает 9250 грн — 31400 грн за двухкомнатную против 22150 грн.
В части областных центров медианная стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир почти сопоставима, поэтому дополнительное пространство обходится в незначительную доплату по сравнению с арендой однокомнатного жилья. В то же время в городах с высоким спросом на жилье, особенно в Киеве и Ужгороде, однокомнатные квартиры остаются безальтернативным вариантом для тех, кто стремится сэкономить.
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Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Dim. ria писал, что в июне количество объявлений об аренде жилья продолжило расти во всех регионах. Наибольший рост фиксировался в Херсонской (108%), Житомирской (52%), Кировоградской (49%) и Черкасской (42%) областях. В столице цены на аренду в июне выросли во всех районах. Самая дорогая аренда в Печерском районе — 36 тыс. грн (+3% по сравнению с маем), самая дешевая в Деснянском — 13 тыс. грн за однокомнатную квартиру (+30% к маю).
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
КвартираАренда жильяНедвижимость
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