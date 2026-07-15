В каких городах Украины аренда двухкомнатной квартиры стоит почти столько же, как и однокомнатной Сегодня 08:02 — Личные финансы

Наибольший разрыв был зафиксирован в Киеве и Ужгороде

Компактная однокомнатная квартира или более просторная двухкомнатная — выбор часто зависит от бюджета, ведь жилье с двумя комнатами обычно стоит дороже. В то же время, такая тенденция характерна не для всех украинских городов. В ряде областных центров разница между стоимостью аренды однокомнатной и двухкомнатной квартир минимальна или вообще отсутствует.

Об этом свидетельствуют данные OLX

Где двухкомнатная квартира стоит почти как однокомнатная

В Полтаве и Чернигове медианная стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир одинакова. В Полтаве аренда такого жилья составляет 12 тыс. грн. в месяц, а в Чернигове 8 тыс. грн.

Почти не отличаются цены и в Луцке, где медиа стоимость аренды двухкомнатной квартиры составляет 15 тыс. грн, тогда как однокомнатной 14,5 тыс. грн.

На 1 тыс. грн дороже аренда двухкомнатной квартиры обходится в следующих городах:

Ровно — 13 тыс. грн против 12 тыс. грн за однокомнатную;

Суммы — 8 тыс. грн против 7 тыс. грн;

Херсон — 5 тыс. грн против 4 тыс. грн.

Разницу в 2 тыс. грн между арендой однокомнатного и двухкомнатного жилья зафиксировали в нескольких областных центрах:

Винница — 15 тыс. грн против 13 тыс. грн;

Хмельницкий — 14 тыс. грн против 12 тыс. грн;

Житомир — 12 тыс. грн против 10 тыс. грн;

Запорожье — 10 тыс. грн против 8 тыс. грн.

Где разница ощутимее

В части городов доплата за двухкомнатную квартиру составляет от 3 до 4 тыс. грн в месяц:

Тернополь — 15,5 тыс. грн против 13,45 тыс. грн за однокомнатную квартиру;

Черкассы — 14 тыс. грн против 11,85 тыс. грн;

Кропивницкий — 12 тыс. грн против 8,5 тыс. грн;

Николаев — 9 тыс. грн против 6,95 тыс. грн;

Днепр — 16 тыс. грн против 12 тыс. грн;

Одесса — 16 тыс. грн против 12 тыс. грн.

Еще больше разрыв был зафиксирован во Львове, Харькове и Черновцах. Во Львове аренда двухкомнатной квартиры стоит 24,4 тыс. грн, что на 4,2 тыс. грн больше, чем однокомнатной — 20,2 тыс. грн.

В Харькове разница составляет 4,5 тыс. грн — 11,5 тыс. грн против 7 тыс. грн, а в Черновцах — 4,55 тыс. грн: 18 тыс. грн за двухкомнатную квартиру против 13,45 тыс. грн за однокомнатную.

Наибольший разрыв был зафиксирован в Киеве и Ужгороде

В Киеве и Ужгороде за дополнительную комнату придется переплатить. Столичная медиа стоимость аренды двухкомнатной квартиры составляет 30 850 грн, что почти на 14 000 грн больше, чем однокомнатной — 17 000 грн. В Ужгороде разница достигает 9250 грн — 31400 грн за двухкомнатную против 22150 грн.

В части областных центров медианная стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир почти сопоставима, поэтому дополнительное пространство обходится в незначительную доплату по сравнению с арендой однокомнатного жилья. В то же время в городах с высоким спросом на жилье, особенно в Киеве и Ужгороде, однокомнатные квартиры остаются безальтернативным вариантом для тех, кто стремится сэкономить.

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Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Dim. ria писал , что в июне количество объявлений об аренде жилья продолжило расти во всех регионах. Наибольший рост фиксировался в Херсонской (108%), Житомирской (52%), Кировоградской (49%) и Черкасской (42%) областях. В столице цены на аренду в июне выросли во всех районах. Самая дорогая аренда в Печерском районе — 36 тыс. грн (+3% по сравнению с маем), самая дешевая в Деснянском — 13 тыс. грн за однокомнатную квартиру (+30% к маю).

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