Основатель DeepSeek стал самым богатым среди создателей ИИ (история успеха) Сегодня 14:14 — Финтех и Карты

Основатель DeepSeek стал самым богатым среди создателей ИИ (история успеха)

Основатель DeepSeek Лянг обошел всех как самый богатый основатель искусственного интеллекта.

Об этом пишет bloomberg

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Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, состояние Лянга сейчас оценивается в 36 миллиардов долларов. Это ставит его значительно выше соучредителя Anthropic PBC Дарио Амодея и Грега Брокмана из OpenAI.

Bloomberg рассмотрел фирмы, основной бизнес и большинство доходов которых поступают непосредственно от моделей искусственного интеллекта. В список не входят диверсифицированные конгломераты, такие как Alibaba Group Holding Ltd. и Tencent Holdings Ltd., а также другие предприятия в цепочке поставок искусственного интеллекта, такие как центры обработки данных и полупроводники.

Откуда состояние

Для Лянга большая часть его состояния происходит от контроля над DeepSeek. Высокий спрос на инвестиции повысил оценку DeepSeek примерно в пять раз по сравнению с начальными 10 миллиардами долларов, о которых сообщалось в апреле.

После раунда финансирования стартапа на сумму 7,4 миллиарда долларов в июне 2026 года, в результате которого компания была оценена в 50 миллиардов долларов, а Лянг лично инвестировал 3 миллиарда долларов, его доля по оценкам уменьшилась примерно до 78%, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.

История успеха

Лянг родился в 1985 году в Чжаньцзяне в южной китайской провинции Гуандун, где его отец был учителем начальной школы. Он изучал электронную инженерию в Чжэцзянском университете, престижном колледже в городе Ханчжоу, где также получил степень магистра информационно-коммуникационной инженерии.

Лянг создал DeepSeek в 2023 году как ответвление подразделения искусственного интеллекта своего хедж-фонда Zhejiang High-Flyer Asset Management, которое он основал вместе с двумя бывшими сокурсниками из университета. Троица начала торговать еще студентами во время мирового финансового кризиса.

В начале High-Flyer использовала свою огромную прибыль от торговли для накопления передовых графических чипов, прежде чем экспортные ограничения США были усилены. Эти ранние инвестиции дали DeepSeek вычислительную мощность, необходимую для разработки своих прорывных моделей, без зависимости от традиционного венчурного капитала.

В начале 2025 года DeepSeek шокировал мировую технологическую индустрию, выпустив модель, достигшую производительности, сравнимой с американскими конкурентами, такими как OpenAI, но значительно меньшую стоимость. Стартап поддерживает этот импульс, недавно продемонстрировав свою последнюю модель V4 и публично заявив о ее совместимости с чипами, изготовленными отечественным технологическим гигантом Huawei Technologies Co.

Такие интернет-магнаты, как Джек Ма из Alibaba, годами определяли технологическое достояние Китая. Эта эпоха сейчас уступает место искусственному интеллекту, поддерживаемому государством. Приток государственного и корпоративного капитала знаменует переход DeepSeek от частного программного эксперимента к критически важному национальному активу.

Что отличает Лянга от его коллег из Кремниевой долины

Как пишет издание, отличает его — огромный масштаб сохранения им собственного капитала. В США создание передовой компании по искусственному интеллекту стоимостью 50 миллиардов долларов обычно требует отказа от огромных частей акций в пользу технологических гигантов и венчурных капиталистов.

Сохранение почти 78% доли дает Лянгу толчок к его личному богатству и контролю, что необычно для современных основателей искусственного интеллекта.

Хотя американские гиганты, такие как OpenAI и Anthropic, имеют огромные отметки, приближающиеся к 1 триллиону долларов, их акционерный капитал более фрагментирован между большими инвесторскими базами или несколькими соучредителями.

Состояние Лянга в 36 миллиардов долларов делает его восьмым самым богатым человеком Китая, сразу после Чэнь Тяньши, миллиардера, специализирующегося на аппаратном обеспечении и искусственном интеллекте, и соучредителя Cambricon Technologies.

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