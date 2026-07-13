ФЛП смогут подавать налоговые декларации и платить налоги через Приват24 Сегодня 16:02 — Финтех и Карты

Новый сервис доступен для ФЛП 1-й, 2-й и 3-й групп.

ПриватБанк добавил в приложение Приват24 сервис подачи налоговых деклараций плательщика единого налога. Теперь физические лица-предприниматели могут подавать отчетность непосредственно через мобильное приложение без использования дополнительных программ, бухгалтерских сервисов или посещения государственных учреждений.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

«Мы сделали еще один шаг к модели „банк как цифровой центр бизнеса“, где предприниматели могут управлять финансами, отчетностью и обязательными платежами со смартфона, тратя минимум времени на бюрократические процедуры, — отметил член правления ПриватБанка по вопросам корпоративного бизнеса и МСБ Евгений Заиграев. — Интеграция электронной отчетности меньше ошибок при заполнении документов».

Декларация будет формироваться автоматически

Новый сервис доступен для ФЛП 1-й, 2-й и 3-й групп.

Ключевая особенность решения — автоматическое формирование декларации. Система анализирует транзакции по счетам предпринимателя в ПриватБанке, самостоятельно рассчитывает доход и заполняет необходимые поля документа.

Предпринимателю остается только проверить информацию и подписать декларацию через SmartID.

Налоги можно будет оплатить сразу после подачи отчетности

После подписания документ мгновенно направляется в Государственную налоговую службу. На основе принятого отчета можно сразу уплатить налоги в том же приложении.

Где найти новый сервис

Сервис доступен в Едином приложении Приват24 в разделе «Налоговые декларации».

В этом же разделе пользователи могут просматривать ранее представленные отчеты и создавать новые декларации.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в мобильном приложении Приват24 появилась новая функция — сканер IBAN для мгновенного заполнения реквизитов. Новый инструмент автоматически распознает номер счета по квитанции, счету, выписке или даже фото из IBAN и мгновенно подтягивает его в платежную форму. Воспользоваться функцией можно в разделе «Платежи». Для этого нужно выбрать пункт «По реквизитам» и нажать на иконку сканера.

Кроме того, в мобильном приложении Приват24 появился новый раздел «Облигации», в котором можно покупать и продавать облигации внутреннего государственного займа. В приложении доступен широкий перечень ОВГЗ в гривне, долларах и евро. Минимальная сумма инвестиции составляет 1000 грн.

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