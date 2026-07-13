0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ФЛП смогут подавать налоговые декларации и платить налоги через Приват24

Финтех и Карты
2
Новый сервис доступен для ФЛП 1-й, 2-й и 3-й групп.
Новый сервис доступен для ФЛП 1-й, 2-й и 3-й групп.
ПриватБанк добавил в приложение Приват24 сервис подачи налоговых деклараций плательщика единого налога. Теперь физические лица-предприниматели могут подавать отчетность непосредственно через мобильное приложение без использования дополнительных программ, бухгалтерских сервисов или посещения государственных учреждений.
Об этом сообщила пресс-служба банка.
«Мы сделали еще один шаг к модели „банк как цифровой центр бизнеса“, где предприниматели могут управлять финансами, отчетностью и обязательными платежами со смартфона, тратя минимум времени на бюрократические процедуры, — отметил член правления ПриватБанка по вопросам корпоративного бизнеса и МСБ Евгений Заиграев. — Интеграция электронной отчетности меньше ошибок при заполнении документов».

Декларация будет формироваться автоматически

Новый сервис доступен для ФЛП 1-й, 2-й и 3-й групп.
Ключевая особенность решения — автоматическое формирование декларации. Система анализирует транзакции по счетам предпринимателя в ПриватБанке, самостоятельно рассчитывает доход и заполняет необходимые поля документа.
Предпринимателю остается только проверить информацию и подписать декларацию через SmartID.
Место для вашей рекламы

Налоги можно будет оплатить сразу после подачи отчетности

После подписания документ мгновенно направляется в Государственную налоговую службу. На основе принятого отчета можно сразу уплатить налоги в том же приложении.

Где найти новый сервис

Сервис доступен в Едином приложении Приват24 в разделе «Налоговые декларации».
В этом же разделе пользователи могут просматривать ранее представленные отчеты и создавать новые декларации.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в мобильном приложении Приват24 появилась новая функция — сканер IBAN для мгновенного заполнения реквизитов. Новый инструмент автоматически распознает номер счета по квитанции, счету, выписке или даже фото из IBAN и мгновенно подтягивает его в платежную форму. Воспользоваться функцией можно в разделе «Платежи». Для этого нужно выбрать пункт «По реквизитам» и нажать на иконку сканера.
Кроме того, в мобильном приложении Приват24 появился новый раздел «Облигации», в котором можно покупать и продавать облигации внутреннего государственного займа. В приложении доступен широкий перечень ОВГЗ в гривне, долларах и евро. Минимальная сумма инвестиции составляет 1000 грн.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ПриватБанкПриват24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems