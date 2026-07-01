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ТОП-3 способа хищения финансового номера телефона

Личные финансы
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ТОП-3 способа хищения финансового номера телефона
ТОП-3 способа хищения финансового номера телефона
Эксперты образовательной платформы Нацбанка «Гаразд» объяснили, как работают самые распространенные мошеннические схемы по завладению финансовым номером телефона.

1. Кража телефона

Самый банальный способ — физически завладеть вашим смартфоном. Если SIM-карта защищена простым PIN-кодом типа «1111» или «1234», получить к ней доступ не составит труда.
После этого аферист может воспользоваться персональными данными владельца, войти в мобильный банкинг и распоряжаться счетами.

2. Восстановление SIM-карты

Еще одна распространенная схема — перевыпуск SIM-карты под видом утраченной. Для этого мошенники сначала собирают информацию, которая может понадобиться мобильному оператору.
Например, неоднократно звонят по телефону с разных незнакомых номеров, надеясь, что человек перезвонит хотя бы на один из них, а также пополняют его счет на символическую сумму.
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Данных о последних звонках и времени такой транзакции иногда достаточно, чтобы навредить абоненту, пользующемуся обычным предоплаченным номером. Если же у вас есть оформленный контракт — «восстановить» SIM-карту дистанционно не удастся.

3. Выманивание кода из SMS от оператора

Еще один вариант — получить от жертвы код подтверждения, который посылает мобильный оператор. Для этого злоумышленник регистрируется в личном кабинете, после чего владелец номера получает SMS. Если сообщить данные оттуда посторонним, SIM-карту также могут перевыпустить без вашего сведения.
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Финансовый номер следует защищать так же тщательно, как и банковскую карту.

Как защитить свой финансовый номер

  1. Не разглашайте свой финансовый номер телефона, логин и пароль к онлайн-кабинету, SMS-коды, поступающие от мобильного оператора, PUK-код и серийный номер SIM-карты.
  2. Зарегистрируйтесь в онлайн-кабинете мобильного оператора и «привяжите свой телефонный номер к паспортным данным или перейдите на контрактное обслуживание.
  3. Установите PIN-код на SIM-карту со сложным 8-значным паролем и пароль блокировки экрана телефона.
  4. Будьте бдительны, если вам звонят с незнакомых номеров и еще пополняют счет. Если такое произошло, предупредите мобильного оператора, обратитесь в банк и при необходимости заблокируйте свои карты, счета и аккаунт онлайн-банкинга.
  5. Если есть такая возможность, заведите отдельный финансовый номер, отличный от того, каким вы пользуетесь для повседневного общения.
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Ранее мы писали, что в Украине мошенники стали рассылать электронные письма якобы от имени судебных органов с уведомлением о вызове на судебное заседание по уголовному производству.
Также ГНС предупреждала: украинцы массово получают фейковые письма от имени налоговой. В таких сообщениях обычно говорится о якобы выявленных расхождениях в отчетности или необходимости срочно ознакомиться с актом проверки и дать пояснения во избежание административного ареста активов.
Мы также писали о схемах мошенничества в Интернет-банкинге. Как защитить себя.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Финтех
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