ТОП-3 способа хищения финансового номера телефона Сегодня 19:00 — Личные финансы

ТОП-3 способа хищения финансового номера телефона

Эксперты образовательной платформы Нацбанка «Гаразд» объяснили, как работают самые распространенные мошеннические схемы по завладению финансовым номером телефона.

1. Кража телефона

Самый банальный способ — физически завладеть вашим смартфоном. Если SIM-карта защищена простым PIN-кодом типа «1111» или «1234», получить к ней доступ не составит труда.

После этого аферист может воспользоваться персональными данными владельца, войти в мобильный банкинг и распоряжаться счетами.

2. Восстановление SIM-карты

Еще одна распространенная схема — перевыпуск SIM-карты под видом утраченной. Для этого мошенники сначала собирают информацию, которая может понадобиться мобильному оператору.

Например, неоднократно звонят по телефону с разных незнакомых номеров, надеясь, что человек перезвонит хотя бы на один из них, а также пополняют его счет на символическую сумму.

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Данных о последних звонках и времени такой транзакции иногда достаточно, чтобы навредить абоненту, пользующемуся обычным предоплаченным номером. Если же у вас есть оформленный контракт — «восстановить» SIM-карту дистанционно не удастся.

3. Выманивание кода из SMS от оператора

Еще один вариант — получить от жертвы код подтверждения, который посылает мобильный оператор. Для этого злоумышленник регистрируется в личном кабинете, после чего владелец номера получает SMS. Если сообщить данные оттуда посторонним, SIM-карту также могут перевыпустить без вашего сведения.

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Финансовый номер следует защищать так же тщательно, как и банковскую карту.

Как защитить свой финансовый номер

Не разглашайте свой финансовый номер телефона, логин и пароль к онлайн-кабинету, SMS-коды, поступающие от мобильного оператора, PUK-код и серийный номер SIM-карты. Зарегистрируйтесь в онлайн-кабинете мобильного оператора и «привяжите свой телефонный номер к паспортным данным или перейдите на контрактное обслуживание. Установите PIN-код на SIM-карту со сложным 8-значным паролем и пароль блокировки экрана телефона. Будьте бдительны, если вам звонят с незнакомых номеров и еще пополняют счет. Если такое произошло, предупредите мобильного оператора, обратитесь в банк и при необходимости заблокируйте свои карты, счета и аккаунт онлайн-банкинга. Если есть такая возможность, заведите отдельный финансовый номер, отличный от того, каким вы пользуетесь для повседневного общения.

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