ТОП-3 способа хищения финансового номера телефона

Данных о последних звонках и времени такой транзакции иногда достаточно, чтобы навредить абоненту, пользующемуся обычным предоплаченным номером. Если же у вас есть оформленный контракт — «восстановить» SIM-карту дистанционно не удастся.
3. Выманивание кода из SMS от оператора
Еще один вариант — получить от жертвы код подтверждения, который посылает мобильный оператор. Для этого злоумышленник регистрируется в личном кабинете, после чего владелец номера получает SMS. Если сообщить данные оттуда посторонним, SIM-карту также могут перевыпустить без вашего сведения.
Финансовый номер следует защищать так же тщательно, как и банковскую карту.
Как защитить свой финансовый номер
Не разглашайте свой финансовый номер телефона, логин и пароль к онлайн-кабинету, SMS-коды, поступающие от мобильного оператора, PUK-код и серийный номер SIM-карты.
Зарегистрируйтесь в онлайн-кабинете мобильного оператора и «привяжите свой телефонный номер к паспортным данным или перейдите на контрактное обслуживание.
Установите PIN-код на SIM-карту со сложным 8-значным паролем и пароль блокировки экрана телефона.
Будьте бдительны, если вам звонят с незнакомых номеров и еще пополняют счет. Если такое произошло, предупредите мобильного оператора, обратитесь в банк и при необходимости заблокируйте свои карты, счета и аккаунт онлайн-банкинга.
Если есть такая возможность, заведите отдельный финансовый номер, отличный от того, каким вы пользуетесь для повседневного общения.
Ранее мы писали, что в Украине мошенники стали рассылать электронные письма якобы от имени судебных органов с уведомлением о вызове на судебное заседание по уголовному производству.
Также ГНС предупреждала: украинцы массово получают фейковые письма от имени налоговой. В таких сообщениях обычно говорится о якобы выявленных расхождениях в отчетности или необходимости срочно ознакомиться с актом проверки и дать пояснения во избежание административного ареста активов.
Мы также писали о схемах мошенничества в Интернет-банкинге. Как защитить себя.