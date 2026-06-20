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Как предпринимателю защитить деньги от мошенников

Личные финансы
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Советы бизнесменам, как защититься от мошенников
Советы бизнесменам, как защититься от мошенников, Фото: magnific
Физические лица-предприниматели все чаще становятся мишенью для мошенников. Бизнес-счета представляют собой привлекательную цель для злоумышленников, ведь на них обычно хранятся средства для операционной деятельности. Даже частичная потеря этих денег может создать серьезные финансовые затруднения для работы предприятия.
Специалисты «Финкульта» отмечают, что финансовая безопасность должна быть одним из ключевых элементов управления бизнесом наравне с учетом доходов и расходов.

Самые распространенные мошеннические схемы

Одной из распространенных схем остаются звонки якобы от работников банка. Под предлогом «защиты средств» мошенники пытаются выведать код из SMS, PIN-код или пароль к интернет-банкингу. Помните: работники банков никогда не запрашивают конфиденциальные данные клиентов.
Также злоумышленники активно используют фишинговые письма, поступающие от имени банков, налоговой службы или других учреждений. Переход по ссылке из такого сообщения может привести к похищению логинов и паролей.
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Еще одна распространенная схема — поддельные счета от контрагентов. После взлома корпоративной почты мошенники посылают новые реквизиты для оплаты, из-за чего деньги могут попасть на счет злоумышленников.
Кроме того, мошенники могут похитить аккаунт в мессенджерах и от имени руководителей или партнеров просить срочно перевести деньги.

Как предпринимателю защитить деньги

Эксперты рекомендуют использовать сложные пароли для каждого сервиса, а также включить двухфакторную аутентификацию.
Перед оплатой счетов следует дополнительно проверять реквизиты, особенно, если контрагент сообщает об изменении банковского счета. В таких случаях лучше подтвердить информацию по телефону.
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Также рекомендуется разделять личные и бизнес-финансы, настроить оповещения о всех операциях по счетам и регулярно обновлять операционную систему и антивирусное программное обеспечение.
Что делать, если вы стали жертвой мошенничества:
  • заблокируйте доступ к счету через банк;
  • измените пароли ко всем финансовым сервисам и электронной почте. Надежный пароль должен содержать 12 и более символов, прописные и строчные буквы, цифры и специальные символы;
  • сообщите об инциденте в Киберполицию по электронному адресу: callcenter@cyberpolice.gov.ua;
  • сохраняйте все доказательства: переписку, номера телефонов, скриншоты сообщений и подтверждение операций. Чем быстрее вы отреагируете, тем больше шансов минимизировать ущерб.
По материалам:
Finance.ua
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