ТЦК оштрафовал на 17 тысяч гривен мужчину, живущего в Германии — детали Сегодня 18:23 — Личные финансы

ТЦК оштрафовал на 17 тысяч гривен мужчину, живущего в Германии — детали

Военнообязанный, который с 2022 года живет в Германии, оштрафован на 17 тысяч грн за неявку в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.

Повестку направили в его адрес в Украине, а почта вернула ее с отметкой «адресат отсутствует по указанному адресу», пишет sud.ua

Апелляционный суд отменил штраф

Однако не из-за самого факта проживания мужчины за границей. Суд установил, что ТЦК не доказал невозможности получить необходимые персональные данные путем электронного взаимодействия с государственными реестрами, а также не выяснил, были ли уважительными причины неявки мужчины ввиду его длительного законного проживания в Германии.

Обстоятельства дела

Мужчина с октября 2022 фактически проживает в Федеративной Республике Германия. Законность его пребывания в рамках механизма временной защиты подтверждалась документами о регистрации по месту жительства, выданными компетентными органами Германии.

Повесткой № 6180663 был вызван в ТЦК на 16 января 2026 года в 14:00 для уточнения военно-учетных данных.

Повестку направили по почте по адресу в Украине. Отправка с пометками «Повестка ТЦК» и «Вручить лично» вернулась отправителю с отметкой оператора почтовой связи от 9 января 2026 г. «адресат отсутствует по указанному адресу».

При этом материалы дела не содержали данных об информировании мужчины по имеющемуся номеру телефона или о вложении сообщения в абонентский почтовый ящик в соответствии с п. 82 Правил предоставления услуг почтовой связи.

27 февраля 2026 года начальник ТЦК вынес постановление № 216 о привлечении мужчины к административной ответственности по ч. 3 ст. 210−1 КУоАП и наложил штраф в размере 17 тыс. грн.

В постановлении были указаны серия и номер паспорта гражданина Украины, на основании которого установлены личность военнообязанного, хотя лично в ТЦК он не прибывал.

О существовании постановления мужчина, как установил суд, узнал только 27 апреля 2026 из ответа Вижницкого отдела государственной исполнительной службы в связи с принудительным исполнением постановления об аресте средств должника.

Военнообязанный обратился в суд и потребовал отменить постановление ТЦК.

Вижницкий районный суд Черновицкой области в иске отказал. Суд первой инстанции исходил, в частности, из того, что истец не доказал уточнение военно-учетных данных через «Резерв+» или другим способом, а возврат почтового отправления с отметкой об отсутствии адресата по указанному адресу в соответствии с п. 41 Порядка № 560 является надлежащим подтверждением оповещения.

Апелляционный суд с такими выводами не согласился.

ТЦК должен был доказать невозможность получить необходимые данные из государственных реестров.

Одним из ключевых вопросов дела № 713/1158/26 стало применение примечания к ст. 210 КУоАП.

Она предусматривает, что положения статей 210 ​​и 210−1 КУоАП не применяются при возможности получения держателем Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов персональных данных лица путем электронного информационного взаимодействия с другими информационно-коммуникационными системами, реестрами и базами данных, держателями которых государственные органы.

Апелляционный суд подчеркнул, что эта норма носит императивный характер, а ее соблюдение является обязательным условием правомерного привлечения лица к ответственности по ст. 210−1 КУоАП.

При этом согласно ч. 2 ст. 77 КАС Украины по делам об обжаловании решений субъекта властных полномочий именно ответчик должен доказать правомерность своего решения.

В то же время, это не означает, что истец вообще освобожден от доказывания. Ссылаясь на позицию Большой Палаты Верховного Суда по делу № 520/2261/19, апелляционный суд отметил: истец должен привести обстоятельства, на которых основываются его требования и ставят под сомнение правомерность решения, а опровергнуть сомнения надлежащими доказательствами должен субъект властных полномочий.

В этом деле истец обратил внимание, в частности, на то, что его личность и паспортные данные были установлены без личной явки в ТЦК.

По мнению апелляционного суда, указание в постановлении паспортных данных истца, лично в ТЦК не прибывавшего, подтверждало фактическое наличие и доступность у ответчика средств электронного информационного взаимодействия с реестрами, в которых содержатся персональные данные граждан.

Однако ни постановление о штрафе, ни материалы дела не содержали сведений о том, что ТЦК проверял возможность получить актуальные учетные сведения о мужчине, в частности по фактическому его местонахождению, путем электронного взаимодействия с другими государственными реестрами и что по результатам такой проверки была установлена ​​невозможность получить необходимые данные.

Суд отклонил в качестве недостаточного аргумента ТЦК о том, что актуализация военно-учетных данных является личной обязанностью военнообязанного.

Апелляция объяснила, что примечание к ст. 210 КУоАП не возлагает на военнообязанную дополнительную обязанность, а устанавливает условие, при котором привлечение к ответственности за непредоставление или неуточнение данных неправомерно, — если держатель реестра имеет техническую возможность получить необходимые сведения другим путем.

ТЦК не доказал, что такой возможности не было.

При этих обстоятельствах суд пришел к выводу, что наличие в действиях мужчины состава административного правонарушения по ч. 3 ст. 210−1 КУоАП не может считаться доказанной.

Суд учел длительное законное проживание мужчины в Германии.

Другим важным вопросом стали обстоятельства неявки военнообязанного.

Апелляционный суд установил, что мужчина с октября 2022 г. на законных основаниях проживал в Германии в пределах механизма временной защиты для граждан Украины.

Обстоятельства его пребывания за границей не скрывались и были известны ТЦК из материалов дела, в частности, из ответа подразделения полиции от 24 февраля 2026 года о результатах проверки адреса истца в Украине.

Апелляционный суд не возразил, что предусмотренный п. 41 Порядка № 560 механизм, по которому проставление оператором почтовой связи отметки об отсутствии адресата по задекларированному в Украине адресу может подтверждать оповещение, является формально допустимым.

Однако, по заключению суда, этот механизм нельзя применять чисто механически, не считая достоверно известных субъекту властных полномочий обстоятельств конкретного дела.

В этом случае речь шла о длительном и законном пребывании мужчины за пределами Украины, поэтому его реальная возможность ознакомиться с повесткой была объективно существенно снижена.

ТЦК должен был оценить это обстоятельство при решении вопроса о наличии уважительных причин неявки, но этого не сделал.

По мнению суда, наложение при таких обстоятельствах штрафа в размере 17 тыс. грн без оценки специфики положения истца и без исследования вопроса о важности причин его неявки не соответствовало принципу пропорциональности, предусмотренному п. 8 ч. 2 ст. 2 КАС Украины.

При этом суд не устанавливал общего правила, согласно которому именно проживание военнообязанного за границей автоматически является уважительной причиной неявки или освобождает его от ответственности. Вывод апелляции основывался на совокупности конкретных обстоятельств этого дела и том, что ТЦК их должным образом не исследовал.

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