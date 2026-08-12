В monoмаркете появится самовывоз

В то же время конкретные магазины, которые уже участвуют в тестировании, и дату запуска функции для всех пользователей monobank пока не уточняют.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что monobank запустил в 2024 году маркетплейс «market by mono» в своем мобильном приложении. Первыми партнерами проекта стали торговцы техники и электроники Moyo, КТС и Click.
Ранее Market был доступен только в приложении, затем компания запустила сайт на домене monomarket.com.ua.
Также monobank интегрировал в приложение ряд карт лояльности, которые автоматически привязываются к банковской карте. Новый функционал позволяет получать скидки и бонусы без ввода кода карты при оплате картой monobank — начисление производится автоматически.
В 2025 году сервис monomarket завершил этап тестирования и был официально запущен. В корзину добавили возможность поторговаться.
Кроме того, monobank запустил аналог OLX в своем приложении. Теперь на monomarket клиенты смогут продавать свои ненужные (или нужные) вещи.