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В monoмаркете появится самовывоз

Личные финансы
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monobank запустил в 2024 году маркетплейс «market by mono»
monobank запустил в 2024 году маркетплейс «market by mono»
В monomarket появится возможность забирать заказы непосредственно из магазинов-партнеров. Отдельные продавцы уже тестируют новую функцию, однако сроки полноценного ее запуска пока не называют.
Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский в Threads, отвечая на предложение пользователя ввести самовывоз, передает издание Кошт.
«Очень скоро. Некоторые партнеры уже тестируют», — ответил Гороховский.

В monoмаркете тестируют самовывоз

Пользователь отметил, что на фоне задержек доставки и обстрелов получение заказов через «Новую почту» не всегда самый удобный вариант.
Таким образом покупатели смогут получать заказы непосредственно в магазинах, что сотрудничают с monoмаркетом.
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В то же время конкретные магазины, которые уже участвуют в тестировании, и дату запуска функции для всех пользователей monobank пока не уточняют.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что monobank запустил в 2024 году маркетплейс «market by mono» в своем мобильном приложении. Первыми партнерами проекта стали торговцы техники и электроники Moyo, КТС и Click.
Ранее Market был доступен только в приложении, затем компания запустила сайт на домене monomarket.com.ua.
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Также monobank интегрировал в приложение ряд карт лояльности, которые автоматически привязываются к банковской карте. Новый функционал позволяет получать скидки и бонусы без ввода кода карты при оплате картой monobank — начисление производится автоматически.
В 2025 году сервис monomarket завершил этап тестирования и был официально запущен. В корзину добавили возможность поторговаться.
Кроме того, monobank запустил аналог OLX в своем приложении. Теперь на monomarket клиенты смогут продавать свои ненужные (или нужные) вещи.
По материалам:
Finance.ua
monobank
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