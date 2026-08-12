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Более 40% украинцев жили за чертой бедности в 2025 году — Всемирный банк

Личные финансы
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Рост стоимости жизни стал одним из факторов ухудшения финансового положения домохозяйств
Рост стоимости жизни стал одним из факторов ухудшения финансового положения домохозяйств
В 2025 году за чертой бедности жили 41,6% украинцев. По сравнению с 2021 годом, уровень бедности фактически удвоился.
Об этом сообщил народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев со ссылкой на исследование Всемирного банка «Listening to Ukraine».

Питание и доступность лекарств

В конце 2025 года 35,4% семей питались ограниченным набором продуктов. В то же время только 53% семей, которым требовались лекарства, смогли приобрести их в полном объеме. Главной причиной отсутствия необходимых препаратов была их стоимость.
В конце 2025 года 35,4% домохозяйств сообщили, что питались ограниченным набором продуктов. В регионах, которые непосредственно подвергаются ударам или находятся под оккупацией, этот показатель составил 43,5%.

Как изменились цены и финансовое положение семей

Рост стоимости жизни стал одним из факторов ухудшения финансового положения домохозяйств. В IV квартале 2025 года около 70% семей заявили, что их материальное положение ухудшилось по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения.
Так, например, цены на жилье и коммунальные услуги с 2020 года выросли примерно на 50−70%. Продукты питания подорожали примерно на 70−80%, а в отдельных областях — почти на 90%.
Около 17% домохозяйств одалживали деньги для покрытия базовых потребностей.
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Сбережения в течение предыдущих 30 дней делало только примерно каждое пятое домохозяйство.
Наибольшие трудности с доходами и занятостью испытывают отдельные категории населения. Уровень занятости людей с тяжелыми функциональными ограничениями составил всего 17% против 44% среди людей без таких ограничений.
Ситуацию усложняют проблемы с инфраструктурой. О повреждении имущества сообщили 18% домохозяйств, а в прифронтовых и оккупированных районах доля достигала около 50%.
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В IV квартале 2025 года 27% семей сообщили о непредвиденных перебоях с водоснабжением. Средняя доступность электроэнергии сократилась до 18 часов в сутки.

Какой поддержки нуждаются уязвимые группы

По словам Гетманцева, особенно сложной остается ситуация для наиболее уязвимых групп населения. Только 17% людей с серьезными функциональными ограничениями имеют работу. В то же время, среди ветеранов каждый четвертый потерял работу — это более чем вдвое больше, чем среди людей без этого статуса.
Эти показатели свидетельствуют о необходимости усиления государственной поддержки наиболее уязвимых групп населения и направлении ресурсов на соответствующие направления. Одним из таких направлений он назвал законопроект № 14191 о комплексной поддержке семей, воспитывающих детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства. Речь идет не только об увеличении выплат, но и об изменении подхода к государственной поддержке — создании системы комплексного сопровождения и предоставлении необходимых социальных услуг.
Одновременно один законопроект не решит проблему бедности. Среди других направлений работы доступность лекарств, трудоустройство ветеранов и повышение уровня жизни в целом.
По материалам:
Finance.ua
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