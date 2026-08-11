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Пустые полки в магазинах: как удары по складам повлияют на стоимость продуктов

Личные финансы
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В ночь на 5 августа российская атака разрушила распределительные центры сетей Сильпо и Фора
В ночь на 5 августа российская атака разрушила распределительные центры сетей Сильпо и Фора
После российских ударов по логистической инфраструктуре крупные продуктовые сети Сильпо, Фора и Thrash столкнулись с временными перебоями в поставках свежих и охлажденных продуктов.
Об этом пишет РБК-Украина.
В ночь на 5 августа российская атака разрушила распределительные центры сетей «Сильпо» и «Фора», входящих в Fozzy Group.
Сети заверили, что продолжают работать и возобновляют поставки. В то же время, отдельных товаров временно может не быть на полках.

Насколько серьезен дефицит холодных составов

CEO Бюро инвестиционных программ и основатель платформы GreenInvest Александр Бондаренко рассказал, какие изменения претерпела холодовая логистика из-за ухудшения ситуации безопасности.
Самая острая ситуация, по его словам, сложилась в Киеве и области, где проживает около 5,5 млн человек и сосредоточен наибольший спрос на продукты.
В столичном регионе уничтожено ориентировочно 80−100 тыс. кв. м складов холодного хранения. Именно оттуда поставляли мясо, охлажденную продукцию, молочные продукты, фрукты и овощи, требующие температурного режима 0…+4 °C.
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Возить такие категории товаров из других областей на расстояние 300−400 км, по словам Бондаренко, экономически нецелесообразно.
Свободных площадей соответствующего класса в регионе немного. По оценке эксперта, речь идет примерно о 20−30 тыс. кв. м складов преимущественно более старого формата, которые уступают уничтоженным объектам класса А-минус по качеству.
Таким образом, имеющиеся мощности покрывают только 20−30% утраченных площадей. Строительство нового небольшого холодильного терминала площадью 2−3 тыс. кв. м занимает не менее 6−12 месяцев.
Именно поэтому, считает Бондаренко, одним из возможных решений является децентрализация: вместо одного крупного распределительного центра создать сеть меньших хабов с той же охлаждающей технологией.
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Однако такое дробление повысит операционные расходы. Обслуживание крупного автоматизированного склада требует 20−30 работников, в то время как сеть меньших объектов — уже 60−70 человек, а также дополнительную технику для погрузки и сортировки.
По расчетам эксперта, это увеличит логистические расходы на 10−15%. Для дешевых и тяжелых товаров, таких как айран или кефир, где логистическая составляющая в себестоимости достигает 15%, это может прибавить еще до 5−6% к цене на полке.
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Ритейлеры «Сільпо», АТБ и Novus уже договариваются с производителями о прямых поставках товаров в магазины в обход разрушенных распределительных центров.
Однако, по словам Бондаренко, для производителей такая модель может оказаться экономически невыгодной. Доставка, например, в 1300 магазинов АТБ увеличит логистические затраты не на 10−15%, а в два или три раза. Это, в свою очередь, может привести к росту цен еще на 15−20%.

Что исчезло из магазинов

Последствия перебоев уже заметны на полках. Часть фруктов и овощей в «Сільпо» теперь поступает из западных областей и из-за границы, в частности из Польши.
В отдельных районах Киева также исчезли некоторые табачные изделия. Вероятно, это связано с повреждением складов готовой продукции JTI и Imperial Brands Украина.
По материалам:
РБК-Україна
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