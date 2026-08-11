Зарплаты IT-менеджеров в 2026 году: где платят больше всего

В 2026 году зарплаты украинских IT-менеджеров остаются стабильными, но внутри отдельных специализаций ситуация заметно отличается. Продакты зарабатывают больше проджектов, а наибольшие компенсации получают руководители продуктовых направлений.
В июне медианная зарплата в Project Management составила $2500 — столько же, сколько и два года назад. В Product Management показатель достиг $3550, прибавив $50 за последние полгода. В то же время в других менеджерских специализациях медианная зарплата составила $2880.
Медианные зарплаты
Product Management продолжает опережать Project Management по уровню оплаты на всех карьерных уровнях. Самая высокая медианная зарплата среди основных менеджерских специализаций — у Head of Product ($6000).
В Project Management больше всего в среднем получают Delivery Managers — $4000. Среди других менеджерских позиций лидируют Program Managers с медианой $4700.
За последние шесть месяцев зарплаты у Project Management почти не изменились. Медиана Senior Project Managers выросла на $75 и составляет $3400, а у Middle Project Managers осталась на уровне $2000. В то же время, Junior Project Managers потеряли $296 — их медиана снизилась до $904.
В Product Management динамика была более положительной. Senior Product Managers получают в среднем $4300 — на $300 больше, чем полгода назад. У Middle Product Managers медиана выросла на $200, до $2700. В Junior Product Managers она уменьшилась на $100 — до $1300.
Среди других менеджерских специализаций больше всего сократилась медиана Delivery Managers — на $700, до $4000.
Когда было повышение зарплаты
Приблизительно каждый третий менеджер получал повышение зарплаты за последние шесть месяцев. Среди работающих в своей компании по меньшей мере год таких специалистов уже 38%.
У тех, кому последний раз повышали зарплату 1−2 года назад или более двух лет назад, медиана выше — $3200 и $3600 соответственно. Меньше всего получают менеджеры, которым зарплату ни разу не повышали: их медиана составляет $2200.
По опыту работы в IT
Опрос за июнь 2026 года показал, что для Product Managers важной точкой является 10 лет опыта. Именно после этого уровня медианная зарплата может заметно вырасти — до $4000.
К этому моменту разница между продактами с разным опытом не столь ощутима. В частности, специалисты с 4 и 8 годам работы в специальности имеют близкие уровни компенсации.
Для Project Managers опыт начинает влиять на зарплату раньше. Приблизительно с 5−6-го года работы, когда медиана составляет $2450-$2800, проджекты начинают зарабатывать более, чем менее опытные коллеги.
По типу и размеру компаний
Самую высокую медианную зарплату менеджеры имеют в аутстафинговых компаниях — $3300. В продуктовых компаниях показатель составляет $3000. Далее следуют сервисные компании с медианой $2700 и стартапы — $2645.
В то же время среди наиболее высокооплачиваемых специалистов несколько лучшие показатели в продуктовых компаниях: их третий квартиль составляет $4300 против $4200 в аутстафинге.
Размер компании также связан с уровнем заработной платы. Самая высокая медиана — $3150 — в компаниях, где работает более 1000 специалистов. В компаниях до 1000 сотрудников показатель составляет $3000, до 200 — $2725, до 50 — $2500. В самых маленьких компаниях, где работает до 10 специалистов, медиана составляет $2100.
Еще зимой 2025 зарплаты украинских менеджеров за рубежом заметно превышали украинские почти на всех уровнях опыта. Для специалистов с 3−5 годами опыта разница составляла около $850, а для более опытных менеджеров превышала $1000.
Летом 2026 года разрыв по части категорий значительно сократился. Среди менеджеров с 3−5 годами опыта медиана за рубежом составляет $2550 против $2300 в Украине — разница всего в $250. У специалистов с 1−2 годами опыта зарплаты почти одинаковы: $1400 за границей против $1375 в Украине.
В то же время, для менеджеров с 6−9 годами опыта разница остается существенной: $4000 за рубежом против $3000 в Украине. Среди специалистов с 10−14 годами опыт разрыв составляет $700 — $4800 против $4100.
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Среди самых опытных менеджеров, работающих в профессии более 15 лет, зарплаты почти сравнялись: $4880 за рубежом и $4825 в Украине.
Для опытных Product Managers работа за границей по-прежнему обеспечивает заметное зарплатное преимущество. Для Project Managers такой прямой зависимости нет: среди наиболее опытных специалистов зарплаты в Украине не уступают зарубежные, а в отдельных случаях даже превышают их.
В частности, для продакта с шестью годами опыта финансово выгоднее остается работа за границей. Для проджекта такое преимущество наблюдается при опыте 3−9 лет, после чего зарплаты в Украине и за рубежом становятся ближе.