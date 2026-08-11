Зарплаты IT-менеджеров в 2026 году: где платят больше всего Сегодня 12:01 — Личные финансы

Менеджер в IT

В 2026 году зарплаты украинских IT-менеджеров остаются стабильными, но внутри отдельных специализаций ситуация заметно отличается. Продакты зарабатывают больше проджектов, а наибольшие компенсации получают руководители продуктовых направлений.

Об этом свидетельствует аналитика DOU

В июне медианная зарплата в Project Management составила $2500 — столько же, сколько и два года назад. В Product Management показатель достиг $3550, прибавив $50 за последние полгода. В то же время в других менеджерских специализациях медианная зарплата составила $2880.

Медианные зарплаты

Product Management продолжает опережать Project Management по уровню оплаты на всех карьерных уровнях. Самая высокая медианная зарплата среди основных менеджерских специализаций — у Head of Product ($6000).

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В Project Management больше всего в среднем получают Delivery Managers — $4000. Среди других менеджерских позиций лидируют Program Managers с медианой $4700.

За последние шесть месяцев зарплаты у Project Management почти не изменились. Медиана Senior Project Managers выросла на $75 и составляет $3400, а у Middle Project Managers осталась на уровне $2000. В то же время, Junior Project Managers потеряли $296 — их медиана снизилась до $904.

В Product Management динамика была более положительной. Senior Product Managers получают в среднем $4300 — на $300 больше, чем полгода назад. У Middle Product Managers медиана выросла на $200, до $2700. В Junior Product Managers она уменьшилась на $100 — до $1300.

Среди других менеджерских специализаций больше всего сократилась медиана Delivery Managers — на $700, до $4000.



Когда было повышение зарплаты

Приблизительно каждый третий менеджер получал повышение зарплаты за последние шесть месяцев. Среди работающих в своей компании по меньшей мере год таких специалистов уже 38%.

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Еще 21% менеджеров в последний раз получали повышение 6−12 месяцев назад. Если брать только тех, кто работает в компании более года, то доля составляет 27%.

Для четверти менеджеров зарплата вообще не менялась. Среди сотрудников со стажем в компании от года таких несколько меньше — 15%.

При этом зарплаты тех, кому их пересматривали недавно — за последние шесть месяцев или 6−12 месяцев назад, — близки к общей медиане менеджеров и составляют около $2900.

У тех, кому последний раз повышали зарплату 1−2 года назад или более двух лет назад, медиана выше — $3200 и $3600 соответственно. Меньше всего получают менеджеры, которым зарплату ни разу не повышали: их медиана составляет $2200.

По опыту работы в IT

Опрос за июнь 2026 года показал, что для Product Managers важной точкой является 10 лет опыта. Именно после этого уровня медианная зарплата может заметно вырасти — до $4000.

К этому моменту разница между продактами с разным опытом не столь ощутима. В частности, специалисты с 4 и 8 годам работы в специальности имеют близкие уровни компенсации.

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Для Project Managers опыт начинает влиять на зарплату раньше. Приблизительно с 5−6-го года работы, когда медиана составляет $2450-$2800, проджекты начинают зарабатывать более, чем менее опытные коллеги.

По типу и размеру компаний

Самую высокую медианную зарплату менеджеры имеют в аутстафинговых компаниях — $3300. В продуктовых компаниях показатель составляет $3000. Далее следуют сервисные компании с медианой $2700 и стартапы — $2645.

В то же время среди наиболее высокооплачиваемых специалистов несколько лучшие показатели в продуктовых компаниях: их третий квартиль составляет $4300 против $4200 в аутстафинге.

Размер компании также связан с уровнем заработной платы. Самая высокая медиана — $3150 — в компаниях, где работает более 1000 специалистов. В компаниях до 1000 сотрудников показатель составляет $3000, до 200 — $2725, до 50 — $2500. В самых маленьких компаниях, где работает до 10 специалистов, медиана составляет $2100.

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По формату работы

Полностью удаленно трудятся около 58% опрошенных IT-менеджеров. Еще 35% выбирают гибридный формат, а только 7% работают исключительно из офиса.

Наивысшую медианную зарплату у менеджеров с гибридным форматом работы — $3000. У работающих удаленно показатель составляет $2800.

Самая низкая медиана — у тех, кто работает только в офисе: $2225.

За городами

По сравнению с декабрем 2025 года, зарплатная география менеджеров существенно изменилась. В большинстве городов, попавших в обе волны исследования, медианные зарплаты снизились.

Наиболее заметное падение зафиксировали в Одессе — с $3550 до $2500, и в Харькове — с $3500 до $2550.

Во Львове медиана сократилась с $3500 до $2700, в Днепре — с $3000 до $2300, а в Черкассах — с $3400 до $3000.

Меньшими были изменения в Ивано-Франковске — с $2850 до $2500 — и в Полтаве — с $2060 до $1850.

Исключением стала Винница. Здесь медианная зарплата менеджеров выросла с $2550 до $3200, что сейчас является самым высоким показателем среди городов.

В Киеве зарплата не изменилась и осталась на уровне $3000.

Медианные зарплаты специалистов за границей

Еще зимой 2025 зарплаты украинских менеджеров за рубежом заметно превышали украинские почти на всех уровнях опыта. Для специалистов с 3−5 годами опыта разница составляла около $850, а для более опытных менеджеров превышала $1000.

Летом 2026 года разрыв по части категорий значительно сократился. Среди менеджеров с 3−5 годами опыта медиана за рубежом составляет $2550 против $2300 в Украине — разница всего в $250. У специалистов с 1−2 годами опыта зарплаты почти одинаковы: $1400 за границей против $1375 в Украине.

В то же время, для менеджеров с 6−9 годами опыта разница остается существенной: $4000 за рубежом против $3000 в Украине. Среди специалистов с 10−14 годами опыт разрыв составляет $700 — $4800 против $4100.

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Среди самых опытных менеджеров, работающих в профессии более 15 лет, зарплаты почти сравнялись: $4880 за рубежом и $4825 в Украине.

Для опытных Product Managers работа за границей по-прежнему обеспечивает заметное зарплатное преимущество. Для Project Managers такой прямой зависимости нет: среди наиболее опытных специалистов зарплаты в Украине не уступают зарубежные, а в отдельных случаях даже превышают их.

В частности, для продакта с шестью годами опыта финансово выгоднее остается работа за границей. Для проджекта такое преимущество наблюдается при опыте 3−9 лет, после чего зарплаты в Украине и за рубежом становятся ближе.

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