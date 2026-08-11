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Как узнать, не зависла ли трудовая книжка во время оцифровки

Личные финансы
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Оцифровка трудовой книжки
Оцифровка трудовой книжки
Подали трудовую книжку на оцифровку, а статус месяцами не меняется? Это не обязательно означает, что документы потерялись или с ними возникла проблема. Рассказываем, где проверить статус трудовой книжки и что означают отметки в системе Пенсионного фонда.

Как проверить статус трудовой книги

По данным ПФУ, ведомство продолжает переводить бумажные трудовые книжки в электронный формат. Граждане или работодатели могут подавать документы самостоятельно через веб-портал электронных услуг ПФУ.
После загрузки документов проверить, на каком этапе находится их обработка, можно в разделе «Мои обращения».
При оцифровке можно увидеть следующие статусы:
  • «Подано» — документы загружены и зарегистрированы, но еще не начали обрабатывать;
  • «В работе» — специалисты ПФУ проверяют документы и вносят информацию в Реестр застрахованных лиц;
  • «Выполнено» — документы обработаны, а сведения внесены в Реестр;
  • «Отменено исполнение» — документы не удалось обработать.
Больше всего вопросов обычно вызывает статус «В работе». Если он долго не меняется, это еще не значит, что с документами что-то неверно.

Почему трудовая книжка может долго быть «В работе»

Такой статус означает, что ПФУ уже получил документы и принял их к обработке. Они могут находиться в общей очереди, а специалисты проверяют правильность и полноту сканкопий.
Скорость обработки зависит от количества обращений, сложности проверки и необходимости дополнительной обработки отдельных записей.
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ПФУ использует две очереди — общую и приоритетную. В приоритетную попадают документы людей, которым нужно срочно подтвердить страховой стаж, в том числе обратившихся за назначением или перерасчетом пенсии.
Поэтому документы разных заявителей могут обрабатываться с разной скоростью.
Если статус «В работе» долго не меняется, загружать документы обычно не требуется. Стоит только проверить, представлены ли все страницы трудовой книги, качественные цветные скан-копии и хорошо ли видно записи, подписи, печати, серию и номер документа.
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Если документы получили статус «Отменено исполнение», причиной могут быть нечеткие или неполные сканы, отсутствие необходимых страниц, ошибки при загрузке или несоответствие документов установленным требованиям.
Ранее мы сообщали, что до 10 июня 2026 года в Украине длился переход на электронный учет трудовой деятельности. Именно к этой дате гражданам рекомендовали оцифровать бумажные трудовые книжки. При этом никаких штрафов за несвоевременную подачу документов не предусмотрено, однако в будущем это может создать определенные трудности.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
СтажПенсионный фонд
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