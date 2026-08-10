Продать или подарить квартиру станет сложнее: с октября 2026 вводят новые проверки Сегодня 14:04 — Личные финансы

Специалисты советуют проверять продавца еще до передачи задатка

В Украине изменится порядок оформления операций с недвижимостью для людей, имеющих долги. С 23 октября при продаже, дарении, обмене и другом переоформлении имущества информацию о владельце будут автоматически проверять по Единому реестру должников. Если в отношении человека открыто исполнительное производство, проведение сделки могут заблокировать.

Об этом пишет издание «На пенсии» со ссылкой на законопроект № 14005 «О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении исполнительного производства через цифровизацию». Его цель — не допустить переоформления имущества после открытия исполнительного производства во избежание принудительного взыскания.

Что изменится с 23 октября

При удостоверении договоров купли-продажи, дарения, обмена и других операций с недвижимостью Государственный реестр вещевых прав будет автоматически сверять информацию с Единым реестром должников.

Если продавец внесен в этот реестр в пределах открытого исполнительного производства, нотариус или государственный регистратор будет иметь право отказать в оформлении сделки.

В то же время это не означает автоматического извлечения квартиры или дома. Речь идет о временном ограничении права распоряжаться имуществом для выполнения требований исполнительного документа.

За какие долги могут заблокировать продажу

Сам факт наличия долга не станет основанием для отказа в заключении сделки. Ограничения возникнут только при двух условиях:

открыто исполнительное производство;

должник внесен в Единый реестр должников.

В реестр могут попасть лица, имеющие долги:

по кредитам;

по алиментам;

по налогам;

за штрафами;

за жилищно-коммунальными услугами;

по другим решениям суда или исполнительным документам.

Новые правила будут касаться не только продажи жилья. Ограничения также могут действовать при дарении, обмене, передаче недвижимости в ипотеку, залог или ином переоформлении права собственности.

Могут ли забрать единственное жилье

Новый закон не изменяет действующий порядок обращения взыскания на недвижимость. По-прежнему изъятие или принудительная продажа жилья возможны только по решению суда и в случаях, определенных законодательством.

Кроме того, закон повышает порог, при котором можно обратить взыскание на единственное жилье должника. Если сумма долга не превышает 50 минимальных заработных плат, применить такую процедуру нельзя. Ранее этот порог составлял 20 минимальных зарплат.

Отдельная защита предусмотрена для военнослужащих. Во время военного положения и еще в течение года после его завершения взыскание на их единственное жилье не допускается. В то же время для отдельных категорий долгов, в частности ипотечных, могут действовать исключения.

Как изменится исполнительное производство

Закон предусматривает широкую цифровизацию исполнительного производства. Данные между исполнительной службой, государственными реестрами, банками, платежными системами, сервисными центрами МВД и нотариальными базами будут обмениваться автоматически.

После погашения долга и подтверждения поступления средств, информацию о должнике должны автоматически исключить из Единого реестра должников, а все установленные ограничения — отменить.

Что следует проверить покупателям перед покупкой

Специалисты советуют проверять продавца еще до передачи задатка. Даже если предварительный договор уже заключен, к моменту подписания основного договора владельца могут быть внесены в Единый реестр должников.

Также следует убедиться, что недвижимость не находится под арестом, не является предметом ипотеки и не имеет других ограничений.

В предварительном договоре желательно предусмотреть порядок возврата задатка, если оформить сделку станет невозможно из-за появления новых ограничений.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в Украине меняются правила исполнительного производства. Нововведения должны упростить процедуры для должников, полностью выполнивших свои обязательства, а также усилить социальную защиту граждан. Одной из ключевых новаций является автоматизация снятия ограничений после полного выполнения должником своих обязательств. Ранее даже после уплаты штрафа или погашения другой задолженности граждане могли определенное время ждать снятия ареста с банковских счетов или исключения сведений из Единого реестра должников.

Также мы писали , что финансовые учреждения должны ежечасно проверять новые запросы от государственных и частных исполнителей, а принудительное взыскание будет распространяться не только на банковские счета, но и на электронные кошельки.

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