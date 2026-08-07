Топ-5 премиальных карт с привилегиями: какие преимущества могут получить ныне VIP-клиенты банков Сегодня 09:50 — Финтех и Карты

Топ-5 премиальных карт от украинских банков

Премиальные банковские карты сегодня открывают доступ к услугам, которые делают повседневные финансовые операции, путешествия и обслуживание значительно более комфортными.

С каждым днем ​​банки все более активно развивают направление премиального обслуживания. На первый взгляд, может показаться, что премиальная банковская карта — это, прежде всего, про статус. На самом же деле ее главная ценность заключается в практических преимуществах, которые способны экономить не только время, но и деньги. Для регулярно путешествующих, активно пользующихся банковскими сервисами или осуществляющих крупные финансовые операции, премиальный пакет нередко становится выгодной альтернативой отдельной оплате каждой услуги.

Отметим, что многие премиальные карты предлагают повышенный кэшбек, выгодные курсы обмена валют, увеличенные лимиты на операции, специальные условия кредитования, инвестиционные продукты и персональные предложения от партнеров банка.

Если клиент банка активно пользуется этими возможностями, он может компенсировать значительную часть стоимости обслуживания карты или даже получить финансовую выгоду.

Отдельную роль играет качество обслуживания. Премиальные клиенты обычно имеют персонального менеджера, приоритетное обслуживание в отделениях и более быстрый доступ к консультациям. Это позволяет более оперативно решать финансовые вопросы, открывать новые продукты или получать помощь в нестандартных ситуациях без длительного ожидания.

В этой статье Finance.ua рассмотрит пять премиальных карт, которые отличаются интересными преимуществами и условиями в целом, для VIP-клиентов.

Премиальная карта от àбанк

Так, одним из примеров является гривневая премиальная карта от àбанк с возможностью бесплатного обслуживания при условии выполнения депозитных условий или активных расчетов картой в торговой сети. Она объединяет в себе эксклюзивные привилегии. Закрывает ключевые потребности требовательных клиентов в комфорте и финансовой выгоде.

Премиальная карта от àбанк

Так, клиент банка может оформить Visa Platinum, Visa Infinite и Mastercard World Elite — они объединяют все необходимое для комфортного повседневного использования, путешествий и персонального банковского обслуживания.

Стоимость оформления и ежемесячного обслуживания Mastercard World Elite и Visa Platinum составляет 1 тыс. грн. и 400 грн соответственно, тогда как Visa Infinite стоит 2 тыс. грн/800 грн.

И оформление и обслуживание карты Mastercard World Elite/VISA Platinum может быть бесплатным. Для этого нужно выполнить одно из двух условий: либо рассчитываться в течение месяца на сумму от 20 тыс. грн, либо держать на депозитных счетах от 500 тыс. грн.

Оформление и обслуживание Visa Infinite также может быть бесплатным при расчете в течение месяца на сумму от 50 тыс. грн или хранения средств от 1 млн грн (эквивалент по курсу НБУ) на депозитных счетах.

Отметим, по этой карте вы можете рассчитывать на кредитный лимит от 1 тыс. до 500 тыс. гривен (и до 10 млн грн для действующих VIP-клиентов), до 62 дней льготного периода с символической ставкой 0,000001% и выгодная сниженная базовая ставка 3% в месяц, а также на ежедневную экономию с кешбэком до 20% для тех категорий товаров, которые вам необходимы.

Кроме того, пользуясь премиальной картой от àбанк, вы получаете максимальный комфорт и широкий спектр привилегий во время путешествий. В частности, вам становится доступным бесплатный доступ в бизнес-залы в аэропортах по всему миру по программам DragonPass и LoungeKey, а также ускоренное прохождение регистрации и авиационной безопасности благодаря сервису Fast Track.

А еще владельцы карты могут воспользоваться бесплатным туристическим страхованием от Visa. Его главным преимуществом является полноценный страховой полис для путешествий за границу, который активируется и предоставляется бесплатно при выполнении определенных требований, например оплаты картой авиабилетов или проживания.

Также клиентам доступен круглосуточный консьерж-сервис, помогающий с бронированием, организацией путешествий и решением повседневных вопросов. Дополнительно предусмотрено персональное банковское сопровождение и специальные предложения от международных платежных систем Visa и Mastercard.

Кроме того, в любой стране мира владельцы карты могут круглосуточно получать консультации украинских врачей благодаря сервису телемедицины.

Напоследок подчеркнем, что àбанк предлагает своим премиум клиентам возможность получить карту без нанесенных на нее реквизитов, что придает еще большую конфиденциальность и комфорт при использовании. Дополнительно, карты от àбанк очень выгодны при расчете за границей, ведь дополнительная комиссия за конвертацию в другую валюту отсутствует.

Карта Iron от monobank

monobank предлагает в рамках пакета Iron Bank сразу две карты: Visa Infinite и Mastercard World Elite. Карта изготавливается из 22 граммов уникального сплава стали и винира, что позволяет работать и NFC-чипу, то есть клиент получает не пластик, а настоящую металлическую карту.

Открытие карты составляет 2 тыс. гривен, а ее ежемесячное обслуживание — 700 грн. Впрочем, обслуживание может быть бесплатным, если ваши ежемесячные расходы по этой карте будут превышать 50+ тыс. гривен.

Также клиентам предлагается уникальная программа кэшбека — «мили», что дает возможность оплачивать железнодорожные и авиабилеты на средства кэшбека от транзакций по карте. За каждые 1 тыс. грн расходов клиент получает 15 миль. При покупке билетов расчет 1 миля = 1 грн стоимости билетов.

Кроме того, с картой Iron клиент банка получает:

круглосуточный консьерж-сервис;

карта Mastercard World Elite предоставляет множество преимуществ путешествующим: Fast track в зонах вылета (140+ аэропортов), безлимитное посещение бизнес-залов (850+ аэропортов) и Lounge Key в аэропортах всего мира и многое другое;

карта Visa Infinite — скидки до 12% на бронирование гостиниц, до 35% - в случае проката авто и т. п. ;

; страхование путешествий;

поездки Bolt со скидкой до 50%;

скидки на аренду авто;

неограниченные консультации онлайн по медицине.

Карта Premium Plus от ПриватБанк

Еще одним примером премиальной карты может служить пакет Premium Plus от ПриватБанка . С ней вы получите: экономия времени, комфорт и скорость во время путешествий, скидки, предложения, а также кэшбек.

Выпуск этой карты бесплатный, а вот ежемесячное обслуживание составляет 400 грн. Правда, деньги за обслуживание могут не взиматься, если вы будете ежемесячно рассчитываться картой в торговых сетях и интернете на сумму от 30 тыс. грн в месяц. Учитываются расходы со всех ваших премиальных карт: основных, дополнительных, а также карт, открытых на доверенных лиц. При желании можно оплатить 600 грн и выбрать номер карты.

Также по этому пакету предоставляется льготный период до 55 дней на сумму до 800 тыс. гривен.

В премиальные услуги по пакету Premium Plus входят:

персональный банкир и чат с ним;

премиум-поддержка (помощь с заказом наличных денег, проверка выполнения условий доступа к аэропорт-сервисам, консультация по причинам отказов при платежах и т. п. );

); консьерж-сервис (качественное и быстрое решение личных вопросов: покупка билетов, регистрация на рейс, организация досуга, доставка еды или цветов и т. п. );

); аренда сейфов в банке;

бизнес-школа «Юниор-Банк» (дети premium-клиентов в возрасте от 6 до 17 лет могут стать студентами этой бизнес-школы и получить знания и опыт от топ-менеджеров ПриватБанка);

страхование онлайн;

операции по ОВГЗ.

Премиальная карта от ПУМБ с пакетом — Black Platinum

Что нужно о ней знать:

Стоимость оформления карты/открытия счета — бесплатно. Комиссия по обслуживанию карты: годовая или ежемесячная — по выбору клиента.

Что касается обслуживания карты, то оно составляет: 750 грн/мес. или 0 грн при расходах от 30 тыс. грн/мес.; альтернатива — 8 250 грн/год. Сумма минимального ежедневного остатка собственных средств на всех счетах, открытых в ПУМБ — 1 млн грн. (или эквивалент в другой валюте).

Премиальные сервисы:

персональный банкир (приоритетное обслуживание во всех отделениях банка);

0% - пополнение счета любым способом для: гривны, доллара и фунта:

— валютообмен в мобильном приложении ПУМБ;

— снятие наличных денег во всех банкоматах Украины;

— переводы на карточки любого банка (при переводе в гривне в мобильном приложении ПУМБ);

— перевод валюты между ближайшими родственниками (установившими родственные связи в мобильном приложении ПУМБ);

снятие наличных денег за пределами Украины (2%, оплата в гривнах по курсу НБУ на дату оплаты комиссии).

Дополнительные привилегии:

страхование и защита средств владельца карты;

консьерж-сервис.

Владельцам карт Mastercard:

Travel Pass (ускоренное, круглосуточное прохождение всех формальностей без очереди через специальные турникеты и коридоры);

LoungeKey (бесплатные визиты до 1300 бизнес-залов по всему миру);

прокат автомобилей и скидки на международные предложения (особые условия и скидки, бесплатное членство в клубах Hertz Gold Plus Rewards и Avis Preferred Club).

Владельцам карт Visa:

телемедицина;

Dragon Pass (10 бесплатных визитов в 1200 международных бизнес-залов Visa Airport Companion);

Fast Track (ускоренное круглосуточное прохождение всех формальностей без очереди через специальные турникеты и коридоры в аэропортах Турции, Польши, Испании и других стран Европы 10 раз в год).

Дополнительные привилегии в путешествиях:

туристическое страхование с лимитом покрытия до 750 тыс. долларов;

аренда авто;

скидки при бронировании отелей.

Премиальная карта от Укрсиббанк в пакете — Black Edition

Условия для оформления этой карты следующие:

стоимость оформления карты/открытия счета: бесплатно;

комиссия за обслуживание карты: годовая или ежемесячная — по выбору клиента;

стоимость обслуживания карты: от 0 до 800 грн/мес. (ежемесячный тариф); 649,50 грн/мес. при условии годового обслуживания (7794 грн/год).

Основными преимуществами являются:

пополнение карты через терминалы EasyPay;

онлайн-менеджер;

консьерж-сервис;

бесплатное снятие наличных денег за границей;

программа лояльности «Екстрабільше»;

привилегии в аэропортах: доступ в бизнес-залы;

приоритетный доступ в кассу;

Дополнительные привилегии:

Meet&Greet на Киевском вокзале;

Fast Track в аэропортах Европы;

до 35% скидки на бронирование авто;

доступ к бизнес-залам Lounge Key по всему миру;

до 25% скидки на услуги ресторанов в аэропортах;

программа страхования путешествий по Украине;

телемедицина 24/7 из Visa;

-50% на поездки к железнодорожным вокзалам и обратно от Bolt и Visa;

доступ в лаунж на Центральном вокзале Киева и новый лаунж «Харьківська Читальня» на вокзале Харьков-Пассажирский.

Вывод

Следовательно, премиальные банковские карты — это гораздо больше, чем символ высокого статуса. Они сочетают финансовые преимущества, персонализированный сервис и дополнительный комфорт, который особенно ценят путешествующие люди и те, кто ведут активный образ жизни или регулярно пользуются широким спектром банковских услуг.

В то же время, универсальной «лучшей» премиальной карты не существует — выбор зависит от индивидуальных потребностей, стиля жизни и того, какими привилегиями клиент планирует пользоваться чаще всего.

Прежде чем оформлять премиальный пакет, рекомендуем внимательно оценить не только стоимость его обслуживания, но и перечень доступных сервисов, условия использования и требования банка. Если карта соответствует вашим финансовым привычкам и потребностям, она может стать не просто удобным платежным инструментом, а эффективным способом экономить время и делать повседневную жизнь и путешествия более комфортными.

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