0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Новые лимиты банков: кому заблокируют карты и переводы уже в августе

Финтех и Карты
3347
Карточный перевод
Карточный перевод
С середины августа в Украине начнут действовать новые правила финансового мониторинга, предусматривающие дополнительные проверки отдельных категорий клиентов. Под особым вниманием могут оказаться новые и неактивные ФЛП, а также операции, вызывающие подозрение у банков. Со ссылкой на видео наших коллег из портала Минфин рассказываем, что изменится и на что стоит обратить внимание.

Для кого вводят новые лимиты

С 14 августа банки начнут применять новые подходы к финансовому мониторингу. В частности, для отдельных категорий новых и неактивных ФЛП вводятся ежемесячные лимиты на входящие переводы без дополнительного подтверждения происхождения средств.
Речь идет о предпринимателях первой, второй и третьей групп, лимит для которых составит 600 тыс. грн (для первой группы) и 3 млн грн (для других). В то же время, уже в ноябре эти лимиты снизят.

Какие операции могут привлечь внимание банков

Под дополнительный контроль могут попасть операции, которые банки сочтут нетипичными или рисковыми, говорит финансовый аналитик Алексей Козырев.
Среди них:
  • использование личных карт для предпринимательской деятельности,
  • значительные обороты, не соответствующие официальным доходам клиента,
  • отдельные операции юридических лиц, имеющие признаки так называемых компаний-оболочек.
В таких случаях банк может попросить клиента предоставить документы, подтверждающие происхождение средств.

Что советуют клиентам банков

Эксперт рекомендует заранее хранить документы, подтверждающие законность происхождения средств. Это могут быть договоры, документы о продаже имущества, депозитные договоры или иные подтверждения доходов.
При запросе от банка своевременное предоставление таких документов поможет избежать лишних проблем при проверке операций.
Детальнее о том, как будут работать новые ограничения для ФЛП, что нужно сделать бизнесу и физическим лицам, чтобы избежать проблем с банком, смотрите в видео по ссылке:
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Платежные картыПеревод средств
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems