Новые лимиты банков: кому заблокируют карты и переводы уже в августе Вчера 16:10 — Финтех и Карты

Карточный перевод

С середины августа в Украине начнут действовать новые правила финансового мониторинга, предусматривающие дополнительные проверки отдельных категорий клиентов. Под особым вниманием могут оказаться новые и неактивные ФЛП, а также операции, вызывающие подозрение у банков. Со ссылкой на видео наших коллег из портала Минфин рассказываем, что изменится и на что стоит обратить внимание.



Для кого вводят новые лимиты

С 14 августа банки начнут применять новые подходы к финансовому мониторингу. В частности, для отдельных категорий новых и неактивных ФЛП вводятся ежемесячные лимиты на входящие переводы без дополнительного подтверждения происхождения средств.

Речь идет о предпринимателях первой, второй и третьей групп, лимит для которых составит 600 тыс. грн (для первой группы) и 3 млн грн (для других). В то же время, уже в ноябре эти лимиты снизят.

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Какие операции могут привлечь внимание банков

Под дополнительный контроль могут попасть операции, которые банки сочтут нетипичными или рисковыми, говорит финансовый аналитик Алексей Козырев.

Среди них:

использование личных карт для предпринимательской деятельности,

значительные обороты, не соответствующие официальным доходам клиента,

отдельные операции юридических лиц, имеющие признаки так называемых компаний-оболочек.

В таких случаях банк может попросить клиента предоставить документы, подтверждающие происхождение средств.

Что советуют клиентам банков

Эксперт рекомендует заранее хранить документы, подтверждающие законность происхождения средств. Это могут быть договоры, документы о продаже имущества, депозитные договоры или иные подтверждения доходов.

При запросе от банка своевременное предоставление таких документов поможет избежать лишних проблем при проверке операций.

Детальнее о том, как будут работать новые ограничения для ФЛП, что нужно сделать бизнесу и физическим лицам, чтобы избежать проблем с банком, смотрите в видео по ссылке:

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