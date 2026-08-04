НБУ заявил, что не требовал печатать персональные данные в квитанциях

Как говорится в сообщении, в последние дни АО «Укрпочта» распространяет информацию о якобы новых требованиях Национального банка по обязательному указанию на квитанциях за оплату жилищно-коммунальных услуг персональных данных плательщика, в частности налогового номера и полного номера платежной карты.
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Такие утверждения не отвечают содержанию действующих нормативно правовых актов Национального банка и искажают установленные им требования.
«В связи с публичными заявлениями АО „Укрпочта“ Национальный банк проверит практику оформления документов по платежным операциям этим предоставлятелем платежных услуг на предмет ее соответствия требованиям законодательства и нормативно-правовых актов Национального банка по защите прав потребителей платежных услуг», — сообщил регулятор.
Официальное опровержение информации
Ввел ли НБУ новые требования по персональным данным
Нет.
Базовые требования к оформлению платежных документов действуют с 2022 года — после вступления в силу Закона Украины «О платежных услугах» и Инструкции № 163.
В то же время изменения в Инструкцию № 163, вступившие в силу в марте 2026 года, не усилили, а наоборот упростили порядок оформления документов при оплате жилищно-коммунальных услуг.
В частности, при безналичной оплате жилищно-коммунальных услуг не нужно указывать ФИО и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика ни в платежной инструкции, ни в документе, подтверждающем выполнение платежной операции.
Во время наличного платежа в соответствии с Инструкцией № 103, действующей с 2018 года, указываются только фамилия, имя и отчество плательщика.
Следовательно, утверждение о том, что Национальный банк якобы ввел новые требования по указанию персональных данных при оплате жилищно-коммунальных услуг, не соответствует действительности.
Установлены ли для «Укрпочты» отдельные требования
Нет.
Требования Национального банка одинаковы для всех поставщиков платежных услуг — как банков, так и небанковских учреждений.
Нормативно правовые акты НБУ не содержат отдельных или специальных требований именно для АО «Укрпочта».
Какие персональные данные должны содержаться в квитанции
Прежде всего необходимо разграничивать платежную инструкцию, которая используется для осуществления перевода средств, и документ, подтверждающий выполнение платежной операции (квитанцию). Это разные документы, имеющие разное назначение.
При оплате жилищно-коммунальных услуг:
в случае наличного платежа квитанция содержит только ФИО плательщика;
при безналичном платеже персональные данные плательщика не являются обязательными реквизитами квитанции.
Именно поэтому утверждение об обязательном указании на квитанции при безналичной оплате жилищно-коммунальных услуг ФИО и налогового номера не отвечает требованиям действующего регулирования.
Нужно ли печатать полный номер платежной карты
Нет.
В случае осуществления клиентом оплаты за жилищно-коммунальные услуги платежной картой поставщик платежных услуг действует как эквайр и руководствуется требованиями Положения № 164.
В соответствии с этим Положением номер платежной карты может указываться в маскированном виде (т.е. часть цифр скрыта за символами).
Поэтому утверждение о том, что Национальный банк якобы обязал печатать полный номер платежной карты на печатной квитанции при оплате услуг жилищно-коммунальных услуг, не соответствует содержанию нормативно-правовых актов Национального банка.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что с 1 августа на бумажных квитанциях Укрпочты при оплате коммунальных услуг, получении отправлений с наложенным платежом и проведении других платежных операций будут печатать дополнительные персональные данные — регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).
В то же время Укрпочта сообщила, что обратилась в Национальный банк Украины, Кабинет Министров Украины, Офис Президента, Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека с предложением пересмотреть этот подход и оставлять на бумажных квитанциях (платежных поручениях) только минимально необходимую информацию для предоставления платежной услуги.