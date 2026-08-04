НБУ заявил, что не требовал печатать персональные данные в квитанциях Сегодня 12:03 — Финтех и Карты

Национальный банк проверит Укрпочту

Национальный банк не требует указания налогового номера и полного номера платежной карты на квитанциях при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Как говорится в сообщении, в последние дни АО «Укрпочта» распространяет информацию о якобы новых требованиях Национального банка по обязательному указанию на квитанциях за оплату жилищно-коммунальных услуг персональных данных плательщика, в частности налогового номера и полного номера платежной карты.

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Такие утверждения не отвечают содержанию действующих нормативно правовых актов Национального банка и искажают установленные им требования.

«В связи с публичными заявлениями АО „Укрпочта“ Национальный банк проверит практику оформления документов по платежным операциям этим предоставлятелем платежных услуг на предмет ее соответствия требованиям законодательства и нормативно-правовых актов Национального банка по защите прав потребителей платежных услуг», — сообщил регулятор.

Официальное опровержение информации

Ввел ли НБУ новые требования по персональным данным

Нет.

Базовые требования к оформлению платежных документов действуют с 2022 года — после вступления в силу Закона Украины «О платежных услугах» и Инструкции № 163.

В то же время изменения в Инструкцию № 163, вступившие в силу в марте 2026 года, не усилили, а наоборот упростили порядок оформления документов при оплате жилищно-коммунальных услуг.

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В частности, при безналичной оплате жилищно-коммунальных услуг не нужно указывать ФИО и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика ни в платежной инструкции, ни в документе, подтверждающем выполнение платежной операции.

Во время наличного платежа в соответствии с Инструкцией № 103, действующей с 2018 года, указываются только фамилия, имя и отчество плательщика.

Следовательно, утверждение о том, что Национальный банк якобы ввел новые требования по указанию персональных данных при оплате жилищно-коммунальных услуг, не соответствует действительности.

Установлены ли для «Укрпочты» отдельные требования

Нет.

Требования Национального банка одинаковы для всех поставщиков платежных услуг — как банков, так и небанковских учреждений.

Нормативно правовые акты НБУ не содержат отдельных или специальных требований именно для АО «Укрпочта».

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Все участники рынка получили одинаковый шестимесячный переходный период для приведения своих процессов в соответствие с обновленным регулированием.

Поэтому утверждение об «особых требованиях» именно к «Укрпочте» тоже не соответствует действительности.

Обязывает ли Национальный банк печатать бумажные квитанции

Нет.

Действующее законодательство не устанавливает обязанности выдавать именно бумажную квитанцию.

Документ, подтверждающий выполнение платежной операции, может быть предоставлен клиенту как в бумажной, так и в электронной форме.

Целью такого документа является защита прав потребителя и возможность подтвердить осуществление платежа при возникновении спорной ситуации.

Какие персональные данные должны содержаться в квитанции

Прежде всего необходимо разграничивать платежную инструкцию, которая используется для осуществления перевода средств, и документ, подтверждающий выполнение платежной операции (квитанцию). Это разные документы, имеющие разное назначение.

При оплате жилищно-коммунальных услуг:

в случае наличного платежа квитанция содержит только ФИО плательщика;

при безналичном платеже персональные данные плательщика не являются обязательными реквизитами квитанции.

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Именно поэтому утверждение об обязательном указании на квитанции при безналичной оплате жилищно-коммунальных услуг ФИО и налогового номера не отвечает требованиям действующего регулирования.

Нужно ли печатать полный номер платежной карты

Нет.

В случае осуществления клиентом оплаты за жилищно-коммунальные услуги платежной картой поставщик платежных услуг действует как эквайр и руководствуется требованиями Положения № 164.

В соответствии с этим Положением номер платежной карты может указываться в маскированном виде (т.е. часть цифр скрыта за символами).

Поэтому утверждение о том, что Национальный банк якобы обязал печатать полный номер платежной карты на печатной квитанции при оплате услуг жилищно-коммунальных услуг, не соответствует содержанию нормативно-правовых актов Национального банка.

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Напомним, ранее Finance.ua писал , что с 1 августа на бумажных квитанциях Укрпочты при оплате коммунальных услуг, получении отправлений с наложенным платежом и проведении других платежных операций будут печатать дополнительные персональные данные — регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

В то же время Укрпочта сообщила, что обратилась в Национальный банк Украины, Кабинет Министров Украины, Офис Президента, Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека с предложением пересмотреть этот подход и оставлять на бумажных квитанциях (платежных поручениях) только минимально необходимую информацию для предоставления платежной услуги.

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