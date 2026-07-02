0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

За 10 лет работы Смелянского в «Укрпочте»: какие убытки и доходы компании

Фондовый рынок
56
За 10 лет работы Смелянского в «Укрпочте»: какие убытки и доходы компании
За 10 лет работы Смелянского в «Укрпочте»: какие убытки и доходы компании
В 2016—2025 годах «Укрпочта» понесла убытки (чистый финансовый результат после налогообложения) на сумму 2,768 млрд гривен.
Об этом говорится в финансовых результатах компании, обнародованных на ее официальном сайте.
Читайте также
За 10 лет руководства Укрпочтой Игорем Смелянским компания получила 0,75 млрд прибыли и более 3,5 млрд убытков.
За такую ​​работу Смелянский получает 11,7 млн. гривен в год, то есть за 9 лет это 105 млн. гривен.
За 10 лет работы Смелянского в «Укрпочте»: какие убытки и доходы компании
Каждый из 2016−2018 годов был для «Укрпочты» убыточным — в целом за этот период компания сработала на отрицательный результат 846,741 млн гривен.
Следующее трехлетие — 2019−2021 годы были прибыльными. Суммарная чистая прибыль после налогообложения — 753,862 млн гривен.
Читайте также
Но после начала полномасштабного вторжения «Укрпочта снова стала показывать убыток — на общую сумму 2,5 млрд гривен, самый большой в 2022 году — 1,25 млрд.
Следует отметить, что все указанные восемь лет валовой финансовый результат «Укрпочты» (валовой доход от реализации минус себестоимость товаров и услуг) был положительным. Всего за весь период валовая прибыль составила 9,5 млрд. гривен.
Место для вашей рекламы
Ранее Finance.ua писал, что в «Укрпочте» сделали официальное заявление об увольнении Смелянского. Игорь Смелянский продолжает исполнять обязанности генерального директора Укрпочты в полном объеме.
«Официально сообщаем, что генеральный директор АО „Укрпочта“ Игорь Смелянский продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении.
Ранее Генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский прокомментировал решение Национального банка Украины, признать его не отвечающим требованиям о профессиональной пригодности для руководителя поставщика финансовых платежных услуг.
По материалам:
Українські Новини
Укрпочта
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems