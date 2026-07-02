За 10 лет работы Смелянского в «Укрпочте»: какие убытки и доходы компании Сегодня 12:16 — Фондовый рынок

За 10 лет работы Смелянского в «Укрпочте»: какие убытки и доходы компании

В 2016—2025 годах «Укрпочта» понесла убытки (чистый финансовый результат после налогообложения) на сумму 2,768 млрд гривен.

Об этом говорится в финансовых результатах компании, обнародованных на ее официальном сайте.

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За 10 лет руководства Укрпочтой Игорем Смелянским компания получила 0,75 млрд прибыли и более 3,5 млрд убытков.

За такую ​​работу Смелянский получает 11,7 млн. гривен в год, то есть за 9 лет это 105 млн. гривен.

Каждый из 2016−2018 годов был для «Укрпочты» убыточным — в целом за этот период компания сработала на отрицательный результат 846,741 млн гривен.

Следующее трехлетие — 2019−2021 годы были прибыльными. Суммарная чистая прибыль после налогообложения — 753,862 млн гривен.

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Но после начала полномасштабного вторжения «Укрпочта снова стала показывать убыток — на общую сумму 2,5 млрд гривен, самый большой в 2022 году — 1,25 млрд.

Следует отметить, что все указанные восемь лет валовой финансовый результат «Укрпочты» (валовой доход от реализации минус себестоимость товаров и услуг) был положительным. Всего за весь период валовая прибыль составила 9,5 млрд. гривен.

Ранее Finance.ua писал , что в «Укрпочте» сделали официальное заявление об увольнении Смелянского. Игорь Смелянский продолжает исполнять обязанности генерального директора Укрпочты в полном объеме.

«Официально сообщаем, что генеральный директор АО „Укрпочта“ Игорь Смелянский продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении.

Ранее Генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский прокомментировал решение Национального банка Украины, признать его не отвечающим требованиям о профессиональной пригодности для руководителя поставщика финансовых платежных услуг.

Українські Новини По материалам:

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