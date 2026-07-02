За 10 лет работы Смелянского в «Укрпочте»: какие убытки и доходы компании

Но после начала полномасштабного вторжения «Укрпочта снова стала показывать убыток — на общую сумму 2,5 млрд гривен, самый большой в 2022 году — 1,25 млрд.
Следует отметить, что все указанные восемь лет валовой финансовый результат «Укрпочты» (валовой доход от реализации минус себестоимость товаров и услуг) был положительным. Всего за весь период валовая прибыль составила 9,5 млрд. гривен.
Ранее Finance.ua писал, что в «Укрпочте» сделали официальное заявление об увольнении Смелянского. Игорь Смелянский продолжает исполнять обязанности генерального директора Укрпочты в полном объеме.
«Официально сообщаем, что генеральный директор АО „Укрпочта“ Игорь Смелянский продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении.
Ранее Генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский прокомментировал решение Национального банка Украины, признать его не отвечающим требованиям о профессиональной пригодности для руководителя поставщика финансовых платежных услуг.