Смілянський відреагував на рішення НБУ його звільнити Сьогодні 12:35

Генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський прокоментував рішення Національного банку України, визнати його таким, що не відповідає вимогам щодо професійної придатності для керівника надавача фінансових платіжних послуг.

За словами Смілянського, рішення НБУ пов’язане зі створенням поштового банку на базі «Укрпошти».

Про поштовий банк та позицію НБУ

«Кожного року, коли Укрпошта підходить впритул до створення поштового банку, НБУ знаходить спосіб цьому перешкодити. Влітку 2025 року, коли Верховна Рада проголосувала закон про банки фінансової інклюзії і ми були готові створити банк, з’явився лист Андрія Пишного про дефолт Укрпошти. Тепер, коли до набуття законом чинності залишається декілька днів, а Укрпошта має понад 2 мільярди гривень власного капіталу і працює з прибутком, НБУ вирішив піти радикальнішим шляхом — звільнити Смілянського. Я так розумію, у надії, що поки триватиме зміна керівництва, банк буде поставлено на паузу, а наступного керівника, якщо він не буде „лагідним“ до Андрія Пишного, можна буде й не погодити», — заявив Смілянський.

Тому НБУ, за словами Смілянського, ухвалив рішення, що СЕО АТ «Укрпошта» не відповідає професійним вимогам до керівника фінансової установи. І згідно з цим рішенням акціонер компанії — Міністерство розвитку громад та територій України — має протягом 5 днів відсторонити його та призначити іншого керівника.

Юридична оцінка

Смілянський повідомив, що юридична команда компанії вивчатиме документи та визначатиме подальші кроки. «Будемо залучати зовнішніх юристів для захисту інтересів компанії та мене як її керівника», — додав він.

«Акціонер або Наглядова рада за будь-яких обставин мають право призначати і звільняти керівника — з рішенням НБУ чи без нього. Звісно, зміна керівника та її вплив також прописані в наших міжнародних угодах, у тому числі кредитних, на десятки мільйонів євро з ЄБРР. Тож із ними ми також відповідним чином прокомунікуємо ситуацію», — наголосив Смілянський.

Також, за його словами, «Укрпошта» продовжує працювати у штатному режимі, а ситуація не вплинула на операційну діяльність підприємства.

Позиція щодо рішення регулятора

Коментуючи рішення НБУ, Смілянський заявив, що не вважає його обґрунтованим і пов’язує його з особистим конфліктом із керівництвом Національного банку.

«Відповідно, я для себе прийняв рішення „наздоганяти“ і виконавців цього рішення, і його замовників — як в українських, так і, враховуючи мою міжнародну кар’єру, в міжнародних судах за навмисне завдання шкоди репутації. І я вас запевняю: під час розслідувань виконавці на 100% назвуть прізвище того, хто дав це замовлення. І я зроблю все, щоб він повністю відповів за це рішення. Наздоганяти буду і за це рішення, і за корупцію, і за неправомірні дії», — додав Смілянський.

Що відомо про рішення НБУ

Раніше Finance.ua повідомляв , що Національний банк України ухвалив рішення про невідповідність генерального директора АТ «Укрпошта» Ігоря Смілянського вимогам щодо професійної придатності, встановленим для керівника надавача фінансових платіжних послуг.

За результатами співбесіди та аналізу наявних матеріалів Кваліфікаційна комісія НБУ дійшла висновку про наявність підстав для визнання Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам щодо професійної придатності, встановленим до керівника надавача фінансових платіжних послуг.

Після ухвалення рішення АТ «Укрпошта» має привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства та нормативно-правових актів НБУ.

Зокрема, протягом п’яти робочих днів уповноважений орган компанії повинен відсторонити Ігоря Смілянського від керівництва АТ «Укрпошта».

Надалі протягом двох місяців компанія має призначити нового керівника, який відповідатиме встановленим вимогам щодо професійної придатності.

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