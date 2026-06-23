НБУ зобов’язав «Укрпошту» звільнити Смілянського Сьогодні 11:33

Ігор Смілянський

Національний банк України ухвалив рішення про невідповідність генерального директора АТ «Укрпошта» Ігоря Смілянського вимогам щодо професійної придатності, встановленим для керівника надавача фінансових платіжних послуг.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Відповідне рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків та оверсайта платіжної інфраструктури.

Чому НБУ розглядав питання професійної придатності

Оцінка професійної придатності керівників фінансових установ і надавачів платіжних послуг є частиною наглядових повноважень Національного банку. Її метою є перевірка відповідності осіб, які ухвалюють ключові управлінські рішення, вимогам законодавства, необхідним для стабільного функціонування фінансового сектору.

Процедура проводиться за наявності визначених законом підстав, зокрема у разі виявлення порушень у діяльності установи.

АТ «Укрпошта» є оператором поштового зв’язку та має ліцензію Національного банку на надання фінансових платіжних послуг. Як надавач таких послуг компанія перебуває під наглядом НБУ.

Національний банк розпочав оцінку відповідності генерального директора компанії вимогам щодо професійної придатності за результатами наглядових заходів стосовно діяльності АТ «Укрпошта» у 2023−2026 роках.

Упродовж цього періоду регулятор неодноразово застосовував до компанії заходи впливу у вигляді письмових застережень і штрафів через порушення у сфері платіжних послуг, фінансового моніторингу, а також недоліки в системах управління ризиками та внутрішнього контролю.

Висновки НБУ

За результатами співбесіди та аналізу наявних матеріалів Кваліфікаційна комісія НБУ дійшла висновку про наявність підстав для визнання Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам щодо професійної придатності, встановленим до керівника надавача фінансових платіжних послуг.

Ураховуючи інформацію щодо виявлених порушень у діяльності АТ «Укрпошта», а також відповіді та пояснення, надані паном Смілянським під час проведеної з ним співбесіди на Кваліфікаційній комісії НБУ, Комітет дійшов висновку про те, що в нього немає достатнього рівня знань вимог законодавства, розуміння та досвіду належного застосування вимог чинного законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, в обсязі, необхідному для належного виконання покладених на нього обов’язків, забезпечення належного рівня корпоративного управління та системи внутрішнього контролю, організації системи фінансового моніторингу та системи управління ризиками в АТ «Укрпошта», що свідчить про його невідповідність вимогам щодо професійної придатності як керівника надавача фінансових платіжних послуг.

Керуючись своїм професійним судженням, ураховуючи принципи співмірності (пропорційності) обґрунтованого сумніву та комплексного аналізу, Комітет вбачає невідповідність генерального директора АТ «Укрпошта» Смілянського Ігоря вимогам щодо професійної придатності для керівника надавача фінансових платіжних послуг.

Які дії має виконати «Укрпошта»

Після ухвалення рішення АТ «Укрпошта» має привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства та нормативно-правових актів НБУ.

Зокрема, протягом п’яти робочих днів уповноважений орган компанії повинен відсторонити Ігоря Смілянського від керівництва АТ «Укрпошта».

Надалі протягом двох місяців компанія має призначити нового керівника, який відповідатиме встановленим вимогам щодо професійної придатності.

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