0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НБУ зобов’язав «Укрпошту» звільнити Смілянського

180
Ігор Смілянський
Ігор Смілянський
Національний банк України ухвалив рішення про невідповідність генерального директора АТ «Укрпошта» Ігоря Смілянського вимогам щодо професійної придатності, встановленим для керівника надавача фінансових платіжних послуг.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
Відповідне рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків та оверсайта платіжної інфраструктури.

Чому НБУ розглядав питання професійної придатності

Оцінка професійної придатності керівників фінансових установ і надавачів платіжних послуг є частиною наглядових повноважень Національного банку. Її метою є перевірка відповідності осіб, які ухвалюють ключові управлінські рішення, вимогам законодавства, необхідним для стабільного функціонування фінансового сектору.
Процедура проводиться за наявності визначених законом підстав, зокрема у разі виявлення порушень у діяльності установи.
АТ «Укрпошта» є оператором поштового зв’язку та має ліцензію Національного банку на надання фінансових платіжних послуг. Як надавач таких послуг компанія перебуває під наглядом НБУ.
Читайте також
Національний банк розпочав оцінку відповідності генерального директора компанії вимогам щодо професійної придатності за результатами наглядових заходів стосовно діяльності АТ «Укрпошта» у 2023−2026 роках.
Упродовж цього періоду регулятор неодноразово застосовував до компанії заходи впливу у вигляді письмових застережень і штрафів через порушення у сфері платіжних послуг, фінансового моніторингу, а також недоліки в системах управління ризиками та внутрішнього контролю.
Місце для вашої реклами

Висновки НБУ

За результатами співбесіди та аналізу наявних матеріалів Кваліфікаційна комісія НБУ дійшла висновку про наявність підстав для визнання Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам щодо професійної придатності, встановленим до керівника надавача фінансових платіжних послуг.
Ураховуючи інформацію щодо виявлених порушень у діяльності АТ «Укрпошта», а також відповіді та пояснення, надані паном Смілянським під час проведеної з ним співбесіди на Кваліфікаційній комісії НБУ, Комітет дійшов висновку про те, що в нього немає достатнього рівня знань вимог законодавства, розуміння та досвіду належного застосування вимог чинного законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, в обсязі, необхідному для належного виконання покладених на нього обов’язків, забезпечення належного рівня корпоративного управління та системи внутрішнього контролю, організації системи фінансового моніторингу та системи управління ризиками в АТ «Укрпошта», що свідчить про його невідповідність вимогам щодо професійної придатності як керівника надавача фінансових платіжних послуг.
Читайте також
Керуючись своїм професійним судженням, ураховуючи принципи співмірності (пропорційності) обґрунтованого сумніву та комплексного аналізу, Комітет вбачає невідповідність генерального директора АТ «Укрпошта» Смілянського Ігоря вимогам щодо професійної придатності для керівника надавача фінансових платіжних послуг.

Які дії має виконати «Укрпошта»

Після ухвалення рішення АТ «Укрпошта» має привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства та нормативно-правових актів НБУ.
Зокрема, протягом п’яти робочих днів уповноважений орган компанії повинен відсторонити Ігоря Смілянського від керівництва АТ «Укрпошта».
Надалі протягом двох місяців компанія має призначити нового керівника, який відповідатиме встановленим вимогам щодо професійної придатності.
За матеріалами:
Finance.ua
НБУУкрпошта
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems