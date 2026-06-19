Чому Голова «Укрпошти» звернувся до частини українців і назвав їх «козлами» Сьогодні 19:33 — Світ

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський назвав людей, які обговорюють його дохід на посаді, «козлами».

Відповідну заяву керівник поштового оператора зробив під час інтерв’ю каналу « Апостроф ».

Коментуючи заяви деяких українців щодо астрономічних доходів гендиректора «Укрпошти», він заявив, що вони «платять менше податків» і приносять менше користі ЗСУ.

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«Оті козли, які кричать про мою зарплату, так вони податків платять менше. З них користі Збройним силам менше в десятки разів, ніж з мене. Я говорю давайте одразу по податках. Що ви любите країну безкоштовно? Давайте любити Україну за гроші. І давайте подивимось, хто скільки податків заплатив. От тоді ми про любов і поговоримо», — сказав Смілянський.

За словами Смілянського, його заробітна плата становить 836 тисяч гривень на місяць до сплати податків.

Також керівник «Укрпошти» розповів, які показники ефективності ставить перед компанією держава як акціонер. За його словами, Міністерство розвитку громад та територій щороку формує так званий «лист очікувань», у якому визначаються ключові цілі для підприємства. Серед них забезпечення роботи поштового оператора у 100% населених пунктів України.

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Смілянський також зазначив, що очікуваний чистий прибуток компанії становить кілька десятків мільйонів гривень на рік.

204,8 млн грн. Це на 1,1 млн грн, або 0,5%, більше, ніж за аналогічний період 2025 року, однак на 40% менше від запланованого показника. Нагадаємо, Національний поштовий оператор «Укрпошта» у січні-березні 2026 року отримав чистий збиток у розміріЦе на 1,1 млн грн, або 0,5%, більше, ніж за аналогічний період 2025 року, однак на 40% менше від запланованого показника.

У першому кварталі 2026 року компанія скоротила виручку на 0,1% (на 5 млн грн) до 3,34 млрд грн, що також на 2% менше плану. За звітний період «Укрпошта» обробила:

15,8 млн внутрішніх і міжнародних відправлень письмової кореспонденції (проти 20,9 млн рік тому);

9,8 млн посилок (11,1 млн);

18,3 млн платежів (22,4 млн).

УНІАН За матеріалами:

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