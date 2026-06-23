0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Geely показала свій найпотужніший позашляховик Galaxy Cruiser 700 (фото)

Технології&Авто
65
Geely показала свій найпотужніший позашляховик Galaxy Cruiser 700 (фото)
Geely показала свій найпотужніший позашляховик Galaxy Cruiser 700 (фото)
Geely опублікувала офіційні зображення нового позашляховика Galaxy Cruiser 700, який вийде на китайський ринок до кінця 2026 року. Новинка стане серійною версією концепту Galaxy Cruiser, представленого на автосалоні в Шанхаї у 2025 році, та отримає потужну гібридну силову установку із сумарною віддачею 1113 к.с.
Позашляховик вирізняється квадратним кузовом, прямокутними фарами, масивними бамперами, розширеними колісними арками та задніми дверима з винесеним запасним колесом. На даху встановлений LiDAR-сканер, а в передній частині інтегровано міліметровий радар.
Зовнішність Galaxy Cruiser 700 доповнюють традиційні дверні ручки, рейлінги на даху та рельєфний капот із вузьким повітрозабірником. Вертикальні задні ліхтарі складаються з трьох квадратних світлових елементів. З деяких ракурсів модель нагадує Land Rover Defender, а також китайські Jetour T2 і Jetour G700.
Geely показала свій найпотужніший позашляховик Galaxy Cruiser 700 (фото)
Особливістю новинки стала незалежна задня підвіска. Над центральним стоп-сигналом розміщено камеру, що вказує на використання цифрового дзеркала заднього виду. Таке рішення має компенсувати обмежену оглядовість через запасне колесо на дверях багажника.
Очікується, що позашляховик отримає систему допомоги водієві G-ASD G-Pilot H7 на базі чипа Nvidia AGX Thor із продуктивністю 700 TOPS. Комплекс підтримуватиме режим Navigate On Autopilot (NOA) для руху як автомагістралями, так і міськими дорогами.
Силова установка Galaxy Cruiser 700 поєднує бензиновий двигун і три електромотори. Пікова потужність системи становить 830 кВт (1113 к.с.). Два електродвигуни встановлені на задній осі та з’єднані через спеціальний механізм блокування. Також Geely заявляє про власну систему динамічного контролю, яка дозволяє автомобілю успішно проходити «лосиний тест» на швидкості до 80 км/год.
Виробник раніше повідомляв, що співвідношення потужності до маси у Galaxy Cruiser 700 становить 288 кВт на тонну. Це вказує на орієнтовну споряджену масу близько 2880 кг.
За матеріалами:
MMR
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems