Geely показала свій найпотужніший позашляховик Galaxy Cruiser 700 (фото) Сьогодні 22:23 — Технології&Авто

Geely показала свій найпотужніший позашляховик Galaxy Cruiser 700 (фото)

Geely опублікувала офіційні зображення нового позашляховика Galaxy Cruiser 700, який вийде на китайський ринок до кінця 2026 року. Новинка стане серійною версією концепту Galaxy Cruiser, представленого на автосалоні в Шанхаї у 2025 році, та отримає потужну гібридну силову установку із сумарною віддачею 1113 к.с.

Позашляховик вирізняється квадратним кузовом, прямокутними фарами, масивними бамперами, розширеними колісними арками та задніми дверима з винесеним запасним колесом. На даху встановлений LiDAR-сканер, а в передній частині інтегровано міліметровий радар.

Зовнішність Galaxy Cruiser 700 доповнюють традиційні дверні ручки, рейлінги на даху та рельєфний капот із вузьким повітрозабірником. Вертикальні задні ліхтарі складаються з трьох квадратних світлових елементів. З деяких ракурсів модель нагадує Land Rover Defender, а також китайські Jetour T2 і Jetour G700.

Особливістю новинки стала незалежна задня підвіска. Над центральним стоп-сигналом розміщено камеру, що вказує на використання цифрового дзеркала заднього виду. Таке рішення має компенсувати обмежену оглядовість через запасне колесо на дверях багажника.

Очікується, що позашляховик отримає систему допомоги водієві G-ASD G-Pilot H7 на базі чипа Nvidia AGX Thor із продуктивністю 700 TOPS. Комплекс підтримуватиме режим Navigate On Autopilot (NOA) для руху як автомагістралями, так і міськими дорогами.

Силова установка Galaxy Cruiser 700 поєднує бензиновий двигун і три електромотори. Пікова потужність системи становить 830 кВт (1113 к.с.). Два електродвигуни встановлені на задній осі та з’єднані через спеціальний механізм блокування. Також Geely заявляє про власну систему динамічного контролю, яка дозволяє автомобілю успішно проходити «лосиний тест» на швидкості до 80 км/год.

Виробник раніше повідомляв, що співвідношення потужності до маси у Galaxy Cruiser 700 становить 288 кВт на тонну. Це вказує на орієнтовну споряджену масу близько 2880 кг.

MMR За матеріалами:

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